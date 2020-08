PIP przypomina o obowiązkach pracodawców w czasie upałów

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek przypomina o przestrzeganiu przepisów gwarantujących pracownikom zimne napoje podczas trwających upałów i wypełnianiu przez pracodawców obowiązków mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury spowodowane upałami.





Główny Inspektor Pracy apeluje do pracodawców o skracanie czasu pracy podczas trwających upałów. (Fot. Shutterstock)

Obowiązek zapewnienia zimnych napojów powstaje przy temperaturze przekraczającej 25 stopni C na otwartej przestrzeni oraz 28 stopni C w pomieszczeniach pracy. Napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych.

Przy pracach brudzących wykonywanych na otwartej przestrzeni, bez dostępu do wody bieżącej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika. Przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym.

