Piloci żądają szacunku dla zwolnień chorobowych. Chodzi o bezpieczeństwo lotów

ECA we wniosku skierowanym do organów regulujących zwraca uwagę, że szefostwo firmy Ryanair stale kwestionuje nieobecność w pracy z powodu choroby. Według serwisu MarketScrener.com, kierownictwo firmy doprowadza do tzw. spotkań dyscyplinujących z pracownikami, podczas których nie tylko przekazuje, że udokumentowane zwolnienie lekarskie może zahamować ich karierę, ale grozi też możliwym wypowiedzeniem.

Dopytywana o to rzeczniczka linii odpowiedziała, że linia zachowuje się jak wszyscy pracodawcy w tej sytuacji i stosuje standardowe mechanizmy wypłat w związku z absencją chorobową.

Największy w Europie tani przewoźnik boryka się od wielu miesięcy z problemami kadrowymi, ostatnie dwa lata to walka z buntem na pokładzie firmowym - po serii strajków Ryanair musiał nawet uznać istnienie u siebie związków zawodowych.

ECA nie po raz pierwszy zwraca się w sprawie zwolnień do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Już rok temu sygnalizowano ten problem, jednak w piśmie (datowanym na 5 listopada) przeczytać można, że takie traktowanie zwolnień chorobowych załóg stanowi "zagrożenie dla bezpieczeństwa" lotów.