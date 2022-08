Piloci skarżą się na złe warunki pracy i zmęczenie

Wojciech Żurawski

Według serwisu Aviation Herald, który odnotowuje wszystkie wypadki i incydenty w lotnictwie cywilnym na całym świecie 15 sierpnia tego roku doszło do poważnej sytuacji podczas lotu Ethiopian Airlines ET343 na trasie z Chartumu w Sudanie do Addis Abeby w Etiopie. Podczas podchodzenia do lądowania okazało się, że obaj piloci w kokpicie po prostu zasnęli. Cudem udało ich się obudzić i uniknąć katastrofy. Załogi samolotów, zwłaszcza pilocie odczuwają przepracowanie (fot Emirates)

Według informacji portalu Aviation Herald, który monitoruje światowy rynek przewozów pasażerskich i cargo, 15 sierpnia doszło do bardzo poważnego zdarzenia. Samolot etiopskich linii lotniczych Ethiopian Airlines lecący z Chartumu do Addis Abeby cudem wylądował na lotnisku. Gdy był nad stolica Etiopii leciał nadal na wysokości 37 tysięcy stóp.

Kontrola naziemna usiłowała nawiązać kontakt z pilotami, ale okazało się, że obaj śpią. W końcu po automatycznym odłączeniu autopilota i uruchomieniu alarmu w kokpicie obudzili się i przeprowadzili skuteczna operację lądowania. Na ziemi tłumaczyli swoje zachowanie przepracowaniem i utrzymującym się zmęczeniem.

Czytaj także: Lufthansa odwołuje kolejne wakacyjne loty, w sumie już ponad 3 tys.

Takiego wzrostu ruchu lotniczego, w ciągu zaledwie kilku miesięcy tego roku, nikt się nie spodziewał. Jak pokazują przykłady z ostatniego okresu, nie były na to przygotowane służby techniczne i remontowe, lotniska na których brakuje ludzi do odprawy pasażerów i bagażu i wreszcie same linie lotnicze. Chaos na ziemi i na niebie skutkuje anulowaniem tysięcy lotów, setkami tysięcy zagubionych walizek oraz przepracowaniem pilotów i personelu pokładowego.

W okresie trwania pandemii Covid-19 niemal wszyscy przewoźnicy masowo pozbywali się pracowników, w tym zwłaszcza dobrze opłacanych pilotów. Te oszczędności teraz są boleśnie odczuwane. Dziś, kiedy ruch pasażerski eksplodował, wcześniejsze decyzje dają o sobie znać.

Czytaj także: Prezes Wizz Air ostrzega odwołań lotów będzie coraz więcej

Piloci największej skandynawskiej linii lotniczej SAS przez 10 dni strajkowali, domagając się przywrócenia do pracy wcześniej zwolnionych 700 pilotów i zagwarantowania wszystkim takich warunków płacowych, jakie obowiązywały w ramach układu zbiorowego w 2019 roku. Dziennie straty przewoźnika szacowano na 12-14 milionów dolarów i w obliczu nacisku opinii publicznej umowę, zgodną z oczekiwaniami związkowców podpisano.

Przepracowani piloci samolotów to już standard

Także Lufthansa i spółki od niej zależne czyli : Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss czy Eurowings podpisały nowe porozumienia dotyczące podwyżek płac i czasu pracy. Kilka dni temu związek zawodowy Alter reprezentujący pilotów w Air France przekazał informację o tym, że piloci tej linii są przepracowani i permanentnie zmęczeni. Dodatkowo wyniki badań okresowych wskazują, że około 10 procent pilotów ma stany depresyjne. Za mało jest personelu pokładowego, loty są opóźnione co sprawia, że wydłuża się średni czas pracy. Poziom stresu jest zdecydowanie podwyższony co może się docelowo przekładać na bezpieczeństwo lotów. Przedstawiciele Air France uznali większość tych uwag za ważne, podkreślając jednak, że bezpieczeństwo załóg i samych pasażerów jest priorytetem. Na dowód przedstawiono plan pilnego zatrudnienia do końca tego roku 700 pilotów.

