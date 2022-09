Piłeś, zostań w domu. Już wkrótce rewolucja w kontroli trzeźwości w miejscu pracy

Projektowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzą dwa nowe tryby niedopuszczenia pracownika do pracy:

Oznacza to, że pracodawca, który wdroży samodzielnie przeprowadzaną kontrolę prewencyjną, nie będzie dopuszczał do pracy:

Środki działające podobnie do alkoholu, na obecność których pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę:

opioidy (np. morfina, heroina);

amfetamina i jej analogi (np. metamfetamina; ecstasy, MDMA);

kokaina;

tetrahydrokanabinole (substancje psychoaktywne obecne w konopiach, np. haszysz, marihuana);

benzodiazepiny (m.in. leki o działaniu silnie uspokajającym, nasennym).

- Projekt ustawy przewiduje korzystanie przez pracodawcę wyłącznie z metod niewymagających badania laboratoryjnego. Tym samym wyklucza możliwość zweryfikowania obecności wszystkich dostępnych na rynku środków, potocznie nazywanych narkotykami - tłumaczy Monika Frączek, specjalistka prawa pracy.

I dodaje: - Dlatego kontrole obejmą tylko te substancje odurzające, których obecność można wykryć w ślinie za pomocą testów aptecznych. Natomiast kontrola trzeźwości może być prowadzona przez pracodawcę wyłącznie na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu [alkomatem – przyp. red.].

Projektowane przepisy wprowadzą nowe tryby niedopuszczenia pracownika do pracy z powodu nietrzeźwości (Fot. PAP/Stanisław Rozpędzik)

Pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości

Pracodawca, który nie wdroży samodzielnie przeprowadzanej kontroli prewencyjnej, będzie mógł nie dopuścić do pracy pracowników także na podstawie uzasadnionego podejrzenia, że przyszli oni do pracy w stanie po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości lub po zażyciu środków działających podobnie do alkoholu albo spożywali alkohol bądź zażywali środki działające podobnie do alkoholu w czasie pracy.

Zgodnie z projektowaną nowelizacją przepisów pracodawca nie będzie miał bezwzględnego obowiązku wprowadzenia prewencyjnych kontroli trzeźwości wobec swoich pracowników.

- Z nowych przepisów można wyprowadzić wniosek, że pracodawca będzie mógł zdecydować, że wprowadzi prewencyjną kontrolę tylko w zakresie trzeźwości pracowników, a dotyczącą obecności w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu już nie - wskazuje Monika Frączek.

- Jeżeli jednak od pracownika wymagana jest sprawność psychofizyczna, to - jak się wydaje - należałoby wprowadzić kontrole na obecność wszystkich środków zabronionych - stwierdza.

Prewencyjna kontrola trzeźwości musi być wpisana do układu zbiorowego pracy

Pracodawca będzie mógł samodzielnie przeprowadzić kontrolę obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, jeżeli wprowadzi ją:

w układzie zbiorowym pracy lub

w regulaminie pracy lub

w obwieszczeniu (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy).

Przesłanki uzasadniające prowadzenie przez pracodawcę kontroli trzeźwości

Pracodawca będzie mógł wprowadzić samodzielnie przeprowadzaną kontrolę prewencyjną tylko, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia:

ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub

pracowników lub innych osób lub ochrony mienia

Czy kontrolą trzeźwości będą obejmowani wszyscy pracownicy?

W układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo obwieszczeniu trzeba będzie określić:

grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości;

sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli i/lub sposób przeprowadzania kontroli obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu;

czas i częstotliwość przeprowadzania kontroli.

Pracodawca będzie mógł określić, czy kontrole wskazanej grupy lub grup pracowników będzie przeprowadzał nie tylko przed rozpoczęciem dniówki, ale także w jej trakcie.

Pracodawca powinien zdecydować, czy kontrola prewencyjna będzie poprzedzała każdorazowe rozpoczęcie pracy przez pracownika zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, czy będzie tzw. wyrywkowa.

Także pracodawca będzie ustalał grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości lub na obecność wybranych środków psychoaktywnych, mając na względzie określone prawem przesłanki wprowadzenia takiej kontroli.

Sposób ustalenia grupy lub grup pracowników podlegających kontroli trzeźwości będzie uzależniony w szczególności od branży, w której pracodawca działa.

- Pracodawca raczej nie będzie mógł objąć kontrolą prewencyjną wszystkich swoich pracowników. Ustawowym założeniem jest, by kontroli trzeźwości podlegali tylko pracownicy wybranych grup, w odniesieniu do których dolegliwość związana z taką kontrolą byłaby równoważona jej celami - wyjaśnia Monika Frączek.

Ochrona danych osobowych kontrolowanych pracowników

W wyniku wprowadzonej kontroli pracodawca będzie pozyskiwał i przetwarzał dane szczególne o stanie psychofizycznym pracownika, które w ocenie UODO są rodzajem danych o stanie zdrowia, a więc informacją, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Kontrolę prewencyjną pracodawca będzie przeprowadzał samodzielnie, jednak w praktyce będzie do tego upoważniał konkretnego pracownika bądź komisję składającą się z kilku pracowników albo firmę zewnętrzną.

- Pracownik, który będzie przeprowadzał kontrolę, a nie ma pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych szczególnych, będzie musiał je otrzymać. Będzie też trzeba odebrać od niego potwierdzenie (zobowiązanie) do zachowania przetwarzanych danych w poufności - zaznacza ekspertka.

Kiedy do akcji będzie mogła wkroczyć policja?

W określonych przypadkach w kontrolę stanu trzeźwości pracownika lub obecności w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu angażowany będzie również uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, na przykład policja.

Taki organ, na podstawie projektowanej nowelizacji, będzie przeprowadzał kontrole trzeźwości lub obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy.

W praktyce policja będzie wzywana do przeprowadzenia kontroli w następujących przypadkach:

u pracodawcy stosującego samodzielną kontrolę prewencyjną, gdy pracownik np. będzie negował jej wynik albo poprawność działania urządzenia użytego do kontroli (wtedy wezwanie policji nastąpi na żądanie pracownika);

gdy pracownik obowiązany do poddania się kontroli będzie odmawiał i domagał się dopuszczenia do pracy (wtedy wezwanie policji będzie mogło nastąpić na żądanie pracodawcy);

u pracodawcy niestosującego kontroli prewencyjnej (lub wobec pracowników nieobjętych taką kontrolą) - po niedopuszczeniu do pracy i poinformowaniu pracownika o powodach tego niedopuszczenia;

wezwanie będzie mogło mieć miejsce na podstawie żądania pracownika, który np. nie będzie godził się z odsunięciem od pracy i jego konsekwencjami, twierdząc, że jest w pełni dyspozycyjny albo na podstawie żądania pracodawcy, który będzie chciał zwolnić pracownika za stawienie się lub przebywanie w pracy w stanie po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości lub obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu.

- Stwierdzenie naruszenia pracowniczego obowiązku trzeźwości nie wymaga posłużenia się wyłącznie atestowanym urządzeniem do badania zawartości alkoholu w organizmie. Wystarczy, że przemawiają za tym inne, ale dające się udowodnić, okoliczności (np. potwierdzona przez świadków wyczuwalna woń alkoholu) - zaznacza Monika Frączek.

Policja w pierwszej kolejności przeprowadzi badanie stanu trzeźwości pracownika przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego (np. alkomatem) (Fot. PAP/Michał Walczak )

W tych przypadkach policja będzie mogła zlecić badanie krwi pracownika

Policja w pierwszej kolejności przeprowadzi badanie stanu trzeźwości pracownika przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego (np. alkomatem).

Jednak - w przeciwieństwie do pracodawcy - policja będzie mogła zlecić przeprowadzenie badania krwi w ramach kontroli trzeźwości, jeżeli:

nie będzie możliwości przeprowadzenia badania metodą niewymagającą badania laboratoryjnego;

pracownik niedopuszczony do pracy będzie odmawiał poddania się badaniu metodą niewymagającą badania laboratoryjnego;

pracownik niedopuszczony do pracy będzie żądał przeprowadzenia badania krwi pomimo przeprowadzenia badania metodą niewymagającą badania laboratoryjnego;

stan pracownika niedopuszczonego do pracy uniemożliwia przeprowadzenie badania metodą niewymagającą badania laboratoryjnego;

nie ma możliwości wskazania stężenia alkoholu z powodu przekroczenia zakresu pomiarowego urządzenia wykorzystywanego do pomiaru.

W przypadku badania na obecność środków działających podobnie do alkoholu policja będzie mogła zlecić badanie krwi lub moczu, jeżeli:

nie będzie możliwości przeprowadzenia badania metodą niewymagającą badania laboratoryjnego;

pracownik niedopuszczony do pracy będzie odmawiał poddania się badaniu metodą niewymagającą badania laboratoryjnego;

pracownik niedopuszczony do pracy będzie żądał przeprowadzenia badania krwi lub moczu pomimo przeprowadzenia badania metodą niewymagającą badania laboratoryjnego.

Urządzenia do kontroli na obecność alkoholu lub innych substancji w miejscu pracy

Przeprowadzana przez pracodawcę kontrola trzeźwości i obecności w organizmie pracownika niektórych środków odurzających będzie mogła obejmować wyłącznie badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Oznacza to, że:

w przypadku samodzielnej kontroli trzeźwości możliwe będzie tylko badanie stężenia alkoholu w wydychanym przez pracownika powietrzu (badanie alkomatem);

w przypadku badania obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu pracodawca będzie mógł używać jedynie testów wykrywających obecność środków zabronionych w ślinie.

Kontrolę trzeźwości można będzie przeprowadzić pod warunkiem, że urządzenie, za pomocą którego będzie przeprowadzone badanie, posiada ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Wzorcowanie przeprowadza się w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Natomiast kalibracja jest czynnością serwisową polegającą przede wszystkim na regulacji urządzenia w celu uzyskania jak najlepszej dokładności pomiarowej.

W razie ewentualnego sporu przed sądem pracy, pracodawca, który powoła się na wynik samodzielnie przeprowadzonej kontroli, będzie musiał wykazać jej wiarygodność - powinien zachować dokument potwierdzający wzorcowanie albo kalibrowanie alkomatu (np. certyfikat kalibracji).

Pracodawca musi uprzedzić pracowników o wprowadzeniu kontroli

O wprowadzeniu kontroli trzeźwości lub kontroli obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu pracodawca będzie musiał poinformować pracowników w sposób u siebie przyjęty nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

W związku z zatrudnieniem pracownika objętego kontrolą trzeźwości lub na obecność innych środków psychoaktywnych, pracodawca będzie przekazywał temu pracownikowi - przed dopuszczeniem go do pracy - informacje dotyczące:

stosowania kontroli prewencyjnej;

grupy lub grup pracowników objętych kontrolą trzeźwości;

sposobu przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaju urządzenia wykorzystywanego do kontroli;

czasu i częstotliwości jej przeprowadzania.

Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

• stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3;

• ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

W odniesieniu do środków działających podobnie do alkoholu w miejscu pracy będzie się tylko kontrolowało, czy ich obecność w organizmie jest wykazana, czy nie. Badanie na obecność tych środków będzie polegało na nieinwazyjnym pobraniu próbek śliny i umieszczeniu ich w urządzeniu do oznaczania metodą immunologiczną, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia.

O kwalifikacji nieobecności w pracy zadecyduje pracodawca

W przypadku stwierdzenia, że pracownik znajduje się w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, o kwalifikacji takiej nieobecności w pracy będzie decydował pracodawca.

Dlatego nieobecność ta będzie mogła być uznana za nieobecność:

nieusprawiedliwioną;

usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia lub

usprawiedliwioną z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczących między innymi nowych zasad kontrolowania trzeźwości pracowników jest obecnie dyskutowany w sejmowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

- Nowe regulacje mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Krótkie vacatio legis wynika z faktu, że możliwie szybkie wprowadzenie omawianych przepisów było postulowane zarówno przez Państwową Inspekcję Pracy, jak i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych - podkreśla Monika Frączek.

Wszystkie wypowiedzi i informacje pochodzą z webinarium "Nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników", zorganizowanego 27 września 2022 r. przez Grupę Most Wanted.

Pełna treść projektu nowelizacji Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw - do pobrania pod tekstem.