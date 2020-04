Pieniądze z Tarczy Antykryzysowej płyną do przedsiębiorców

Wciąż można składać wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej (fot. pup sandomierz/zdjęcie ilustracyjne)

20 mln zł z Funduszu Pracy trafi do przedsiębiorców z powiatu wołomińskiego w ramach Tarczy Antykryzysowej. W kolejnym etapie pomocy, skierowanej do mikro-, małych i średnich firm oraz organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, wykazując spadek obrotów, mogą otrzymać nawet do 8,1 tys. zł w ciągu 3 miesięcy na jednego pracownika. Wołomiński Urząd Pracy już ogłosił kolejne nabory. Wnioski można składać od 16 do 29 kwietnia.