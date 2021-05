Pięciokrotny wzrost w ciągu zaledwie 10 lat. Ogromne możliwości i zagrożenia dla pracowników

Niewłaściwe warunki pracy, jej regularność, minimalna płaca czy braku dostępu do ochrony socjalnej, wolności zrzeszania się i prawa do rokowań zbiorowych. Takie problemy generuje korzystanie z cyfrowych platform pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy wie, jak je rozwiązać.

Według raportu MOP "Rola cyfrowych platform pracy w przekształcaniu świata pracy" cyfrowe platformy zapewniają nowe możliwości pracy, w tym kobietom, osobom niepełnosprawnym, młodym i zmarginalizowanym na tradycyjnych rynkach pracy. Platformy umożliwiają również firmom dostęp do dużej, elastycznej siły roboczej o różnych umiejętnościach, jednocześnie poszerzając bazę klientów.

Jednak po drugiej stronie jest też długa lista problemów, jakie generuje korzystanie z tego narzędzia oferowania pracy. Z raportu MOP wynika, że wyzwania stojące przed pracownikami platform dotyczą warunków pracy, regularności pracy i dochodów oraz braku dostępu do ochrony socjalnej, wolności zrzeszania się i prawa do rokowań zbiorowych. Godziny pracy często bywają długie i nieprzewidywalne. Połowa pracowników platform internetowych zarabia mniej niż 2 dolary za godzinę. Ponadto na niektórych platformach występują znaczne różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Na tym nie koniec. Wiele firm boryka się z wyzwaniami związanymi z nieuczciwą konkurencją, brakiem przejrzystości danych i cen oraz wysokimi prowizjami. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) również mają trudności z dostępem do finansowania i infrastruktury cyfrowej.

- Wszyscy pracownicy, niezależnie od statusu zatrudnienia, muszą mieć możliwość korzystania ze swoich podstawowych praw w pracy - przypomina Guy Ryder, dyrektor generalny MOP.

Eksperci z MOP wskazują też, że nowe możliwości stwarzane przez cyfrowe platformy pracy dodatkowo zacierają różnicę między pracownikami a samozatrudnionymi. Warunki pracy są w dużej mierze regulowane przez warunki umów serwisowych platform, które często są ustalane jednostronnie. Algorytmy w coraz większym stopniu zastępują ludzi w przydzielaniu i ocenie pracy oraz administrowaniu i monitorowaniu pracowników.

Dlatego zdaniem autorów raportu dla platform działających w wielu jurysdykcjach potrzebne są spójne i skoordynowane zasady, które zapewnią przyzwoite możliwości pracy i będą sprzyjać rozwojowi zrównoważonych przedsiębiorstw.

- Tym wyzwaniom można stawić czoła poprzez globalny dialog społeczny, tak aby pracownicy, pracodawcy i rządy mogli w pełni i w równym stopniu skorzystać z tych postępów. Wszyscy pracownicy, niezależnie od statusu zatrudnienia, muszą mieć możliwość korzystania ze swoich podstawowych praw w pracy - przekonuje dyrektor generalny MOP Guy Ryder.

Nierówny podział

Z raportu wynika, że koszty i korzyści platform cyfrowych nie są równo rozłożone na całym świecie. Dziewięćdziesiąt sześć procent inwestycji w takie platformy koncentruje się w Azji, Ameryce Północnej i Europie. Siedemdziesiąt procent przychodów jest skoncentrowanych tylko w dwóch krajach - Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Praca na platformach internetowych jest zlecana na zewnątrz przez firmy z globalnej północy i wykonywana przez pracowników z globalnego południa, którzy zarabiają mniej niż ich odpowiednicy w krajach rozwiniętych. Ten nierównomierny rozwój gospodarki cyfrowej utrwala przepaść cyfrową i grozi zaostrzeniem nierówności.

Jak wskazują autorzy raportu, by praca za pośrednictwem platform była uczciwa, należy zadbać o to, by status zatrudnienia pracowników był prawidłowo sklasyfikowany i zgodny z krajowymi systemami klasyfikacji, by algorytmy odpowiedzialne za wybór pracowników i przedsiębiorstw działały według przejrzystych zasad. Zdaniem MOP konieczne jest również to, by samozatrudnieni pracownicy platform mogli korzystać z prawa do rokowań zbiorowych.

- Wszyscy pracownicy, w tym pracownicy platform, powinni mieć dostęp do odpowiednich świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, poprzez rozszerzenie i dostosowanie w razie potrzeby polityki i ram prawnych. Co więcej pracownicy platformy powinni móc uzyskać dostęp do sądów w jurysdykcji, w której się znajdują, jeśli zechcą - kończą wyliczenia autorzy raportu.