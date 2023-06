Picie w domu jest trudniejsze do wykrycia, ale są na to sposoby

Zasady kontroli trzeźwości określa wprowadzona w lutym 2023 roku nowelizacja Kodeksu pracy.

Przeprowadzenie kontroli pracownika zdalnego bezpośrednio przez pracodawcę będzie możliwe, jeżeli takie uprawnienie zostało przewidziane w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu.

Pozytywny wynik kontroli trzeźwości może być powodem nałożenia przez pracodawcę na pracownika kary upomnienia, nagany lub kary pieniężnej. Może być także podstawą do zwolnienia w trybie dyscyplinarnym.

W 2021 roku statystyczny Polak wypił 9,7 l czystego alkoholu. To wynik o 3 litry wyższy niż jeszcze 20 lat temu. W latach 1993-2000 spożycie utrzymywało się na względnie stałym poziomie 6,5-7 litrów. Najbardziej dynamiczny wzrost spożycia alkoholu zanotowano w latach 2001-2008, w których spożycie alkoholu na 1 mieszkańca wzrosło aż o 45 proc. Rekordowo duże spożycie - 9,78 l 100-procentowego alkoholu na 1 mieszkańca Polski - miało miejsce przed pandemią w 2019 r.

Połowa pracowników przyznaje, że w pracy miała styczność z pijanym kolegą

W przeprowadzonych w 2020 roku przez firmę HR Global Group badań 53 proc. ankietowanych przyznało, że w miejscu pracy miało styczność z pijanym kolegą czy koleżanką. 41 proc. przepytanych nie było świadkami takiej sytuacji, a 6 proc. uznało, że nie potrafi ocenić.

2 proc. ankietowanych przyznało się, że przynajmniej raz wybrali się do pracy, będąc pod wpływem alkoholu, ale 4 proc. zasłania się niepamięcią, czy taka sytuacja z ich udziałem miała miejsce. Tyle samo pytanych zdradziło, że piło alkohol w godzinach pracy, a 32 proc. – że co najmniej raz wstawili się w miejscu pracy, będąc na tzw. "kacu".

Pandemia pogorszyła sytuację.

- W 2020 roku, kiedy mieliśmy pierwszą falę pandemii, przeprowadzono badania, w których anonimowo zapytano około 1300 pracowników o picie alkoholu. 9 osób na 10 odpowiedziało, że pije alkohol w domu w trakcie pracy. Większość powiedziała, że jest to jeden kieliszek, ale zdarzali się też tacy, którzy mówili, że wypijali butelkę dziennie (dane firmy Protecting zajmującej się bezpieczeństwem cyfrowym) – mówiła podczas rozmowy z PulsHR.pl psycholog Milena Grela-Parandyk.

Praca zdalna i alkohol to faktycznie duże wyzwanie dla pracodawców. Szczególnie w kwestii kontroli pracowników zdalnych pod kątem spożywania alkoholu podczas pracy.

Kontrola pracownika w domu to nie taka prosta sprawa

Na pierwszy rzut oka pytanie, czy pracodawca może skontrolować pracownika zdalnego pod kątem trzeźwości, ma prostą odpowiedź: nie.

Odpowiedź i uzasadnienie na to pytanie możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Nie wydaje się możliwe, by pracownicy wykonujący pracę zdalną spełniali przesłanki objęcia kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu, kontrole takie można przeprowadzić, gdy są niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Co do zasady praca zdalna jest wykonywana przez pracowników za pomocą urządzeń teleinformatycznych i nie niesie za sobą wysokiego ryzyka dla zdrowia, życia czy mienia. Gdyby jednak pracownicy wykonujący pracę zdalną spełnili przesłanki zawarte we wprowadzanych przepisach, mogą zostać objęci odpowiednią kontrolą, bo to pracodawca ustala grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą i sposób jej przeprowadzenia. (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,

Praca zdalna – pytania i odpowiedzi)

Zasady kontroli trzeźwości określa bowiem wprowadzona w lutym 2023 roku nowelizacja Kodeksu pracy.

Zgodnie z przepisami pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracownika oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu w organizmie tylko w razie konieczności zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia pracodawcy.

Sposób przeprowadzenia kontroli, jej czas i częstotliwość, grupę lub grupy pracowników nią objętych ustala się w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu.

Ponadto pracodawca musi poinformować pracowników o wprowadzeniu możliwości takiego działania nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jego przeprowadzania.

W przepisach wewnątrzzakładowych należy więc wskazać, które grupy pracowników będą objęte kontrolą trzeźwości oraz określić, w jaki sposób będą przeprowadzane kontrole.

Jak się to ma do kwestii pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie?

- W ocenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie wydaje się możliwe, by pracownicy wykonujący pracę zdalną spełniali przesłanki objęcia kontrolą trzeźwości. Wskazać trzeba, że zgodnie z art. 22(1c) § 1 Kodeksu pracy kontrolę trzeźwości można wprowadzić, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia. Ministerstwo wskazało, że co do zasady praca zdalna będzie wykonywana przez pracowników za pomocą urządzeń teleinformatycznych i nie będzie niosła za sobą wysokiego ryzyka dla zdrowia, życia czy mienia. Jeżeli jednak praca zdalna będzie rodzić takie ryzyko, to wówczas w pełni dopuszczalna jest kontrola trzeźwości także pracowników wykonujących pracę zdalną – mówi radca prawny Szymon Szczepanek z Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes.

Ponadto pracownicy wykonujący swoje obowiązki zdalnie mogą zostać ujęci w grupie pracowników, którzy zostają objęci kontrolą trzeźwości. Decydujące w tym zakresie będą postanowienia obowiązującego u pracodawcy układu, regulaminu lub obwieszczenia określające zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników.

- Przepisy kodeksu pracy nie dają podstawy do tego, żeby kontrolować pracownika bezpośrednio w domu bez jego zgody. Natomiast można np. każdemu z takich pracowników przekazać alkomat i wydać polecenie do tego, żeby skorzystali z niego podczas rozmowy on-line z przełożonym lub inną upoważnioną osobą. Można też przewidzieć pracownika mobilnego, który będzie np. losowo odwiedzał pracowników zdalnych i przeprowadzał kontrolę w ich miejscu zamieszkania (za ich zgodą) lub np. przed mieszkaniem (w wypadku braku zgodny) - mówi adwokat Iwo Klisz z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Klisz i Wspólnicy.

Kontrola ad hoc możliwa, ale nie w każdym przypadku

Co w momencie, w którym pracodawca ma podejrzenia, że pracownik jest aktualnie pod wpływem alkoholu? Czy możliwe jest przeprowadzenie kontroli ad hoc? Tu także kluczowe okazują się zapisy układu zbiorowego, regulaminu pracy lub obwieszczenia.

- Przeprowadzenie takiej kontroli bezpośrednio przez pracodawcę będzie możliwe, jeżeli takie uprawnienie zostało przewidziane w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Pracodawca może jednak wezwać organ uprawniony do ochrony porządku publicznego, który taką kontrolę przeprowadzi – dodaje Szymon Szczepanek.

Państwowa Inspekcja Pracy w wydanej w tej kwestii opinii podkreśla, że w praktyce w przypadku pracy zdalnej pracodawca może mieć ograniczoną możliwość kontrolowania stanu trzeźwości pracowników.

- Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownicy stawiają się w siedzibie pracodawcy lub innym wyznaczonym miejscu pracy i tam poddani są kontroli trzeźwości, a inaczej, gdy pracownik pracuje zdalnie, najczęściej w miejscu swojego zamieszkania. Należy pamiętać, że w przypadku pracy zdalnej badanie stanu trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w tym prawa do prywatności pracownika i pozostałych domowników – czytamy na stronie PIP.

Jakie kary za pracowanie w stanie nietrzeźwości?

Pozytywny wynik kontroli trzeźwości lub badania stanu trzeźwości może być powodem nałożenia przez pracodawcę na pracownika kary upomnienia, nagany lub kary pieniężnej. Może być także podstawą do zwolnienia w trybie dyscyplinarnym.

Okres niedopuszczenia do pracy, w zależności od decyzji pracodawcy, może zostać uznany za nieobecność nieusprawiedliwioną, nieobecność usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia lub nieobecność usprawiedliwioną z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Kara pieniężna nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Pracodawca ma obowiązek przeznaczyć wpływy z kar na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawą zwolnienia za nietrzeźwość w pracy jest art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Wskazuje on, że „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych”.

Czy karą dla takiego pracownika może być np. odwołanie z pracy zdalnej?

- Jeżeli potwierdzono spożywanie alkoholu w czasie pracy zdalnej, to można pracownika zwolnić dyscyplinarnie, a zatem pracownik będzie wdzięczny za to, że pracodawca zdecydował się jedynie odwołać go z pracy zdalnej - wyjaśnia Iwo Klisz.

Jak dodaje, problematyczna może okazać się sytuacja, w której pracownik będzie wychowywał dziecko do 4. roku życia.

- Niestety w przypadku osób wychowujących dzieci do lat 4 jest to problem, na który kodeks pracy bezpośrednio nie odpowiada, a pracodawcy są zmuszeni skorzystać z klauzuli generalnej zawartej w art. 8 kp, zgodnie z którą wyciąganie ewentualnych konsekwencji przez pracownika z faktu odwołania z pracy zdalnej w takim przypadku stanowi nadużycie prawa i pracownik ten nie może korzystać z ochrony. W praktyce wygląda to tak, że pracodawca odwołuje pracownika z pracy zdalnej; jeżeli ten nie przychodzi do pracy, to zwalnia go dyscyplinarnie, a następnie w toku postępowania sądowego sąd pracy będzie musiał rozstrzygnąć, czy pracownik, który dopuścił się tak znaczącego i nieodpowiedzialnego przewinienia i jednocześnie chciał korzystać z przywileju zarezerwowanego dla rodziców opiekujących się małymi dziećmi nie nadużywa w ten sposób swojego prawa. W mojej ocenie odpowiedź powinna być twierdząca, a powództwo pracownika oddalone. Trzeba jednak pamiętać, że spożywanie alkoholu w sytuacji, kiedy jest się opiekunem tak małego dziecka może być uznane za przestępstwo lub nawet być powodem odebrania praw rodzicielskich, zatem należy mieć nadzieję, że takie wypadki nie będą się pojawiać - dodaje Iwo Klisz.

