Perspektywa zwolnień to niejedyny problem pracodawców. Jest inna rzecz, o której mogą nie wiedzieć

Starachowicki zakład MAN Truck i producent okien Velux to jedne z wielu firm, które w ostatnim czasie poinformowały o konieczności przeprowadzenia zwolnień. Powody wszędzie te same - mniej zamówień i rosnące koszty prowadzenia biznesu. Jak dodaje Mikołaj Zając, prezes Conperio, trudnej sytuacji firm nie poprawia wysoki wskaźnik zwolnień chorobowych. Część pracowników w obawie o utratę pracy udaje się na prewencyjne L4 (zwolnienie lekarskie). W niektórych zakładach produkcyjnych poziom absencji wywindowany został do kilkunastu procent.

– W polskim zakładzie produkcyjnym w Starachowicach w przyszłości ma być produkowanych osiem jednostek autobusowych dziennie zamiast obecnych dwunastu – wyjaśnia Michael Kobriger, członek zarządu ds. produkcji i logistyki w MAN Truck & Bus SE. – To planowane zmniejszenie mocy produkcyjnych zmusi nas do zlikwidowania 860 miejsc pracy w zakładzie w Starachowicach. Poinformowaliśmy o tym załogę w zakładzie i teraz przystąpimy do konsultacji ze związkami zawodowymi – informował równo miesiąc temu, podczas ogłoszenia zwolnień.

O trudnej sytuacji na rynku i spadku sprzedaży mówi również MAN Truck w Starachowicach. Firma podaje, że sprzedaż w obszarze autobusów spadła z około 7 400 sztuk w 2019 roku do około 4 600 sztuk w 2021 roku. To zmusiło ich do podjęcia trudnych kroków.

Rosnące koszty cen energii oraz materiałów, zerwane łańcuchy dostaw i mocno obniżony optymizm konsumentów to niejedyne problemy, z jakimi borykają się firmy. Jak zwraca uwagę Mikołaj Zając, prezes Conperio, polskiej firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych, coraz większy odsetek pracowników udaje się również na L4. To dodatkowe, bardzo kosztowne zagadnienie dla i tak pogrążonych w tarapatach przedsiębiorstw.

– Mamy sezon grypowy, a dodatkowo spora część pracowników stara się na zwolnieniu lekarskim po prostu przeczekać niepewny czas. Jeśli zakład produkcyjny zatrudnia 600 pracowników, a poziom absencji wynosi 10 proc., to oznacza to 60 wakatów. Według naszych danych około 30 proc. zwolnień chorobowych stanowią nadużycia. Biorąc pod uwagę, iż od 1 stycznia płaca minimalna wyniesie 2709,48 zł netto, to miesięczna strata przedsiębiorstwa wynosi ponad 50 000 zł, co w skali roku daje blisko 650 000 zł. To są pokaźne kwoty – zauważa Mikołaj Zając.

I jak dodaje, jest to bardzo ostrożny szacunek, ponieważ nie uwzględnia straty wynikającej z tego, co nieobecni pracownicy mogliby w tym czasie wyprodukować. Zatem straty te mogą być w rzeczywistości kilkunastokrotnie większe.

– Szefowie zakładów produkcyjnych powinni zadać sobie pytanie, czy stać ich na absencję chorobową lub jak długo jeszcze będzie ich na nią stać. Jeżeli we wspomnianym wcześniej zakładzie produkcyjnym absencja obniżyłaby się o 5 pracowników, to pracodawca nie jest zmuszony rekrutować kolejnych 5 osób, nie traci produkcji oraz wynagrodzenia. Następuje tzw. wzrost efektywności kosztowej w skali całego roku. To niezwykle istotne pod kątem pogarszającej się sytuacji gospodarczej – mówi prezes Conperio.

Kto odpowiada za obniżenie wysokiego poziomu absencji chorobowej pracowników?

Mikołaj Zając podkreśla, że duża odpowiedzialność w zakresie obniżenia poziomu absencji spoczywa na bezpośrednich przełożonych, menedżerach oraz działach HR. Kontrole pracowników przebywających na L4 mają służyć nie tylko wyłapaniu i ukaraniu czarnych owiec. Celem pracodawcy powinno być pokazanie, iż poprzez przeprowadzenie kontroli pracowników przebywających na L4 nie zgadza się on na proceder wykorzystania zwolnień chorobowych niezgodnie z przeznaczeniem w swoim przedsiębiorstwie – reaguje na to i akcentuje nacisk na nieuzasadnioną absencję.

– Firmy stosujące miękkie standardy postępowania pomijają element analizy tego, skąd się bierze absencja chorobowa, jaka jest jej przyczyna i w jakiej grupie podopiecznych najczęściej występuje. Dwucyfrowa absencja nie powinna zdarzać się w zakładach zatrudniających od 200 do kilku tysięcy osób – taki procent wskazuje na to, że ma ona charakter patologiczny. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że poziom absencji pracowników przebywających na L4 w firmach, które zdecydowały się na kontrolę, może zmniejszyć się od kilku do nawet 70 proc. To z kolei błyskawicznie potrafi przełożyć się na bieżącą kondycję przedsiębiorstw – twierdzi Mikołaj Zając.

