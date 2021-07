"Pensja pod stołem" - uwaga, będzie zmiana przepisów

Wszystko wskazuje na to, że wobec pracowników otrzymujących wynagrodzenie lub jego część "pod stołem" nie będą wyciągane negatywne konsekwencje. Taki wniosek płynie z odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na interpelację posłanki Razem Pauliny Matysiak.

Jak w interpelacji wskazywała posłanka, obecnie zgodnie z polskim prawem pracownik, który przyjmuje część wypłaty „pod stołem”, musi liczyć się z tym, że podaje przed urzędem skarbowym nieprawdę, w wyniku czego musi zapłacić grzywnę. Co więcej, kiedy nie ujawnia wszystkich dochodów, oszukuje fiskusa i tym samym naraża budżet państwa na straty, wtedy podlega także innym karom zawartym w kodeksie karnym skarbowym.

Jej zdaniem takie rozwiązanie prawne zniechęca pracowników do zgłaszania tego typu przewinień. Nie chcą być pociągnięci do konsekwencji, więc godzą się na dzielenie wypłaty na dwie części - wypłacaną legalnie i "pod stołem". Matysiak uważa też, że sytuacja ta w większości przypadków nie jest zależna od pracownika i powoduje jego półniewolniczą zależność od pracodawcy.

- Pracownik, którego pensja nie jest w całości uwzględniona na liście płac lub z którym pracodawca nie chce podpisać umowy o pracę, ponosi także straty za względu na niższe składki ZUS i niską emeryturę w przyszłości - wymieniała negatywne konsekwencje dla pracownika posłanka. Bowiem od tej części wypłaty nie odprowadzane są obowiązkowe składki zdrowotne czy emerytalne czy też podatek dochodowy.

Zapytała resort pracy i finansów, czy jest możliwość wprowadzenia przepisów, w których pracownik, który zgłasza fakt istnienia umowy na czarno lub otrzymywania części wynagrodzenia na czarno, nie ponosiłby kary.

W odpowiedzi udzielonej na jej interpelację przez resort rozwoju, pracy i technologii, możemy przeczytać, że prawdą jest, że przepisy w przypadku wypłaty „wynagrodzenia pod stołem” pociągają do odpowiedzialności również pracownika, który godzi się na taką formę wynagrodzenia.

- Obecnie są prowadzone analizy mające na celu wypracowanie narzędzi służących ograniczeniu tego zjawiska. W trakcie prowadzonych prac rozważane jest przyjęcie rozwiązań w zakresie wskazanym przez panią poseł, to jest usunięcie negatywnych konsekwencji dla pracownika, który sygnalizuje takie zdarzenie - czytamy w odpowiedzi.

Warto przypomnieć, że już wcześniej w odpowiedzi dla PulsHR.pl resort finansów również przyznał, że rozważa zniesienie kar dla osób, które będą zgłaszały ten problem.

- Zwalczanie „szarej strefy” jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez resort finansów. Stale opracowywane są i wdrażane rozwiązania służące ograniczeniu tego zjawiska. W trakcie prowadzonych prac rozważane jest również przyjęcie rozwiązań w zakresie wskazanym w interpelacji poselskiej, to jest usunięcie negatywnych konsekwencji dla pracownika w przypadku wypłaty „wynagrodzenia pod stołem - odpowiedział nam resort finansów.

W obydwóch przypadkach ministerstwa nie podały jakichkolwiek terminów wejścia w życie tych zmian czy też zakończenia prac nad nimi.

Ogromna skala problemu

Kilka miesięcy temu Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport na temat zjawiska płacenia "pod stołem". Ich analiza wykazała, że nawet 1,4 mln z pracowników w Polsce dostaje część pensji "pod stołem" - to 12 proc. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 6 proc. wynagrodzeń w polskiej gospodarce wypłacanych jest pod stołem. W 2018 r. suma tego typu wypłat wyniosła 34 mld zł (to równowartość 1,6 proc. PKB). Średnie wynagrodzenie w 2018 r. było zaniżone o 240 zł z powodu pomijania w oficjalnych statystykach zjawiska płacenia pod stołem. Zaś 17 mld zł dochodów stracił sektor finansów publicznych w 2018 r., w tym 7 mld zł to same nieodprowadzane składki emerytalne.

Skala tego zjawiska jest największa w mikrofilmach (zatrudniających do 9 osób), gdzie aż 31 proc. pracowników otrzymuje tak część wynagrodzenia. W firmach zatrudniających co najmniej 10 pracowników proceder ten występuje w 11 proc.

- Płacenie pod stołem, występujące w Polsce w ogromnej skali, ma poważne konsekwencje gospodarcze. Zaburza konkurencję na rynku, sprawiając, że uczciwe przedsiębiorstwa mają gorszą pozycję niż firmy stosujące nieuczciwe praktyki. Skutkuje także znaczącym ubytkiem dochodów sektora finansów publicznych, którego straty wynoszą ponad 17 mld zł rocznie – to wartość porównywalna z luką VAT (19 mld zł) albo luką CIT (22 mld zł) w Polsce - ocenia Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego.