Pełnopłatne L4 byłoby jak dodatkowy urlop, a za to pracodawcy nie mają zamiaru płacić

Nowa Lewica, która jest częścią koalicji, zaproponowała przed wyborami podwyższenie zasiłku chorobowego z 80 do 100 proc. - To niejako postawienie znaku równości między chorobowym a urlopem - komentuje ten pomysł prezes Conperio Mikołaj Zając.

Koniec z karą za chorowanie - tak brzmiał jeden z punktów programu Nowej Lewicy. Za tym stwierdzeniem kryje się pomysł, by pracownicy przebywający na zwolnieniu chorobowym pobierali nie 80 proc. (jak to jest obecnie), a 100 proc. przysługującego im wynagrodzenia.

Krytycznie pomysł ten ocenia prezes Conperio, polskiej firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych, Mikołaj Zając. Jak zaznacza wprowadzenie w życie tego pomysłu może stanowić jeszcze większą zachętę do pobierania zwolnień lekarskich przez pracowników, a ich odsetek i tak jest już bardzo wysoki.

- To niejako postawienie znaku równości między chorobowym a urlopem. Zeszłoroczna pula 27 000 000 000 zł, przeznaczona na zasiłki chorobowe, wzrosłaby o 20 proc. do 32 400 000 000. To 5 dodatkowych miliardów złotych na chorobowe. Znacznie lepiej przeznaczyć te pieniądze na służbę zdrowia - nowoczesny sprzęt medyczny ratujący życie, podwyżki dla pielęgniarek i lekarzy. Celem przecież nie jest przebywanie na zwolnieniu, a jak najszybszy powrót do zdrowia. Czekanie miesiącami na zabiegi i rehabilitację nie skróci się od wystawiania większej liczby zwolnień chorobowych - mówi Mikołaj Zając.

Przypomina, że w niektórych zakładach pracy utrzymują się kilkunastoprocentowe wskaźniki nieobecności, co - jego zdaniem - ma charakter patologiczny. Zaś zrealizowanie tego wyborczego pomysłu tylko wzmocniłoby niekorzystny trend.

- Oprócz państwa najbardziej stratni byliby przedsiębiorcy, którzy już teraz mierzą się z inflacją, ciągłymi podwyżkami płacy minimalnej, zwiększaniem zakresu przywilejów pracowników czy właśnie wysokimi wskaźnikami L4. Uważam, że w pierwszej kolejności warto zająć się np. rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi teleporad, które obecnie w dużej mierze generują fałszywe zwolnienia chorobowe - mówi Mikołaj Zając.

Jego zdaniem, by zmniejszyć skalę nadużyć związanych z wystawianiem L4 przez internet, takie zwolnienie powinno być wystawiane z oznaczeniem "1" - chory musi leżeć, a liczba dni zwolnienia lekarskiego, które można uzyskać w ramach teleporady, wynosić np. maksymalnie 3. Takie podejście zmniejszyłoby atrakcyjność korzystania z teleporad.

- Ważne jest przede wszystkim kompleksowe podejście rządu i firm do problematyki L4 oraz to, w jaki sposób prowadzić z pracownikami skuteczny dialog wiodący do obopólnych korzyści. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że z wypracowanych przez firmę 10 000 złotych połowę pochłania całkowity koszt absencji. Przywrócenie naturalnego poziomu absencji błyskawicznie przekłada się na bieżącą kondycję finansową oraz poprawę możliwości produkcyjnych i realne oszczędności zakładu pracy i na to zwróciłbym uwagę w pierwszej kolejności, zwłaszcza że polska gospodarka staje się coraz mniej konkurencyjna pod względem rynku pracy i kosztów produkcji – podsumowuje Mikołaj Zając.

Przedsiębiorcy negatywnie oceniają pomysł podwyższenia zasiłku chorobowego

Na łamach PulsHR.pl już wcześniej zapytaliśmy przedsiębiorców o opinię na ten temat. Ci propozycję podwyższenia wysokości zasiłku chorobowego oceniają negatywnie.

Zdaniem dyrektora departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan Roberta Lisickiego autorzy pomysłu najprawdopodobniej zapomnieli, że za pierwsze 33 dni choroby pracownika (14 dni w przypadku pracowników po 50. roku życia) płaci pracodawca. To on finansuje te 80 proc. wynagrodzenia na chorobowym.

- W 2022 roku zarejestrowano w Polsce 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni. Przeciętna długość zwolnienia to prawie 11 dni. Patrząc na skalę zjawiska, warto sobie uświadomić, że w dużym stopniu są to koszty pokrywane przez pracodawców. Dlatego też w propozycjach innych partii pojawiły się postulaty przejęcia przez ZUS płatności zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zwolnienia. Dotyczy to w szczególności małych i mikroprzedsiębiorstw - komentował Robert Lisicki.

Nie pracodawcy, a ZUS będą płacić za L4 od pierwszego dnia choroby

We wspomnianej wcześniej umowie koalicyjnej pojawił się za to inny postulat związany z zasiłkiem chorobowym.

"Odejdziemy od opresyjnego systemu podatkowo-składkowego m.in. poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej. Potężny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ostatnich latach musi być zatrzymany, dlatego strony Koalicji wprowadzą zasadę, że chorobowe pracownika już od pierwszego dnia będzie płacone przez ZUS" - czytamy w umowie koalicyjnej.

- Realizacja tej obietnicy zapewniłaby realne odciążenie finansowe i tak mocno nadszarpniętych wieloma zmianami budżetów przedsiębiorców - komentowała prof. Grażyna Spytek-Bandurska z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka Federacji Przedsiębiorców Polskich.

