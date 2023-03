Paryż tonie w śmieciach przez strajk pracowników usług komunalnych

Francja zmaga się z falą protestów, które są następstwem przegłosowanej reformy, która zakłada m.in. podniesienie wieku emerytalnego o 2 lata, do 64. roku życia. Jak przekazała stacji CNN rzeczniczka biura mera Paryża, w ubiegłą sobotę na ulicach miasta zalegało 4 400 ton odpadów. W związku z blokadami w spalarniach śmieci śmieciarki nie mają możliwości odbierać większości odpadów. Spowodowane jest to brakiem wolnego miejsca do ich wyrzucenia.

Problem ze śmieciami na ulicach to jednak sprawa nie tylko czysto wizerunkowa. Rosnąca liczba odpadów to także potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego, co w wywiadzie z BFMTV podkreślił burmistrz 17. dzielnicy Geoffroy Boulard. Dodał także, że poprosił burmistrz Paryża Anne Hidalgo o zatrudnienie prywatnego usługodawcy do usunięcia piętrzących się śmieci z ulic miasta.

Nie zanosi się na poprawę sytuacji. 12 marca francuski senat przegłosował budzący wiele emocji projekt reformy emerytalnej, na co tamtejsze związki zawodowe odpowiedziały informacją o kontynuowaniu strajków i dalszej walce przeciwko forsowanym zmianom.

Ustawa będzie jeszcze rozpatrywana przez komisję utworzoną przez członków wyższej i niższej izby parlamentu. Jeśli tekst ustawy zostanie uzgodniony, to ostateczne głosowanie odbędzie się prawdopodobnie w czwartek w obu izbach parlamentu. Rząd prezydenta Emmanuela Macrona twierdzi, że wprowadzenie zmian jest konieczne, jeśli system ma pozostać stabilny finansowo.

