Parytety stały się faktem. Pytanie, skąd wziąć kobiety

Zgodnie z unijną dyrektywą do lipca 2026 r. wszystkie spółki giełdowe w krajach Unii Europejskiej muszą doprowadzić do sytuacji, w której 40 proc. dyrektorów niewykonawczych i 33 proc. wszystkich stanowisk kierowniczych będą zajmować osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci, co oznacza kobiety.

To dobrze, czy źle, że po 10 latach unijna dyrektywa została przyjęta przez parlament? To jedno z pytań, które padło podczas dyskusji "Kobiety w zarządach" na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

- To już nie jest ważne, że parytety są dobre, czy niedobre, zostawmy to do indywidualnej oceny. Faktem jest, że ta dyrektywa została uchwalona i zarządy spółek będą musiały coś zrobić, żeby było w nich więcej kobiet - mówiła Magdalena Taczanowska, prezeska i właścicielka Świecąc, wieloletnia członkini zarządu Microsoftu była wiceprezeska Sygnity i S&T.