Pamiętaj: jeśli pracujesz przy komputerze, masz prawo do dodatkowej przerwy w pracy

Każdy zatrudniony na etacie pracownik, który spędza w pracy co najmniej 6 godzin dziennie, ma prawo do 15-minutowej przerwy śniadaniowej. Jednak w zależności od charakteru pracy, są osoby, które mają prawo do dodatkowych przerw. To pracownicy, którzy przed ekranem monitora spędzają co najmniej połowę dniówki. Do dodatkowej 5-minutowej przerwy podcza pracy przy komputerze mają prawo również praktykanci czy stażyści (Fot. Shutterstock)

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 134 ) pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzi,n ma prawo do trwającej co najmniej 15 minut przerwy wliczanej do czasu pracy.

Jest to tzw. przerwa śniadaniowa, która jest obowiązkowa dla każdego zatrudnionego. Nie można się jej zrzec, zamienić na ekwiwalent pieniężny czy zostawić sobie na koniec dniówki, by szybciej wyjść do domu.

Jednak osoby pracujące przed ekranami komputerów (w Kodeksie pracy mowa jest o monitorach ekranowych) mają zapewnioną prawem dodatkową przerwę. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wskazuje, że pracownikowi, który pracuje przy monitorze ekranowym, po każdej przepracowanej godzinie przysługuje 5-minutowa przerwa. Jest ona wliczana do czasu pracy.

Trzeba jednak zaznaczyć, że przerwa ta przysługuje tym osobom, które pracują przed monitorem co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Jeśli do obowiązków zawodowych takiej osoby będą należały również inne zadania, których nie wykonuje przed komputerem (nie obciążają one wzroku i kręgosłupa), to o dodatkowym czasie wolnym od pracy można pomarzyć. Chyba że pracodawca zdecyduje inaczej, jednak taki zapis powinien znaleźć się już w wewnętrznych przepisach firmy.

Co ważne, przerw od pracy przy komputerze nie można kumulować, by wyjść z pracy wcześniej. Zostały one wprowadzone po to, żeby odciążyć oczy i kręgosłup osoby stale siedzącej przed ekranem monitora. Dlatego przepisy wskazują, by korzystać z nich po każdej godzinie, a nie wybierać skumulowanych w jednym czasie.

Do dodatkowej 5-minutowej przerwy mają prawo również praktykanci czy stażyści, których obowiązki wpisują się w wytyczne rozporządzenia resortu pracy.

