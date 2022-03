Paliwowe L4 na topie. Lepiej dostać 80 proc. pensji niż dojeżdżać do pracy

Przełom lutego i marca przyniósł rekordowe ceny paliw w Polsce. Drogie tankowanie przełożyło się nie tylko na szybsze wyczyszczenie naszego stanu konta, ale powoduje również chęć do pobierania fikcyjnych „L4” wśród pracowników dojeżdżających do pracy samochodami. - Pracownicy pobierają „L4” często nawet powyżej 10 dni, choć w rzeczywistości nie są chorzy - chcą po prostu dać ulgę swoim portfelom - przekonuje Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio.

Do pracy samochodem dojeżdża dwóch na trzech Polaków. Najczęściej są to pracujący rodzice (Fot. materiały prasowe)

Zdaniem Mikołaja Zająca, prezesa Conperio, firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowej sytuacja gospodarcza w kraju, a więc regularne wzrosty cen gazu, ropy i paliwa, wpływają na wzrost tzw. absencji chorobowej kalkulowanej.

Po prostu praca w wielu przypadkach nie będzie się opłacała, ponieważ pieniądze, które pracownik mógłby wypracować lub utracić względem chorobowego, wydałby na paliwo.

- Pracownicy pobierają L4 często nawet powyżej 10 dni, choć w rzeczywistości nie są chorzy - chcą po prostu dać ulgę swoim portfelom. Wychodzą z założenia, że dojeżdżając do pracy np. 50 kilometrów w jedną stronę samochodem, to żadna strata dostać 80 proc. wypłaty za dni na zwolnieniu chorobowym. Mogą w tym czasie zająć się czymś innym m.in. pracą dorywczą lub po prostu odpoczywają i nie muszą kupować paliwa - mówi Mikołaj Zając.

Nie ma też wątpliwości, że pracowników z tego typu podejściem będzie w Polsce przybywać. Jak wskazuje Zając, problem dotyczy w największym stopniu pracowników produkcyjnych niższych szczebli. To właśnie oni najczęściej dojeżdżają do pracy - od kilkudziesięciu, do nawet powyżej 100 kilometrów w jedną stronę. Co prawda większość z nich ma auta z instalacją gazową, ale i w tym przypadku odnotowujemy rekordy cenowe. Magiczna bariera 3 złotych za litr już dawno została pobita. Na przełomie lutego i marca autogaz tankowano średnio po 3,66 zł.

- Podczas przeprowadzania jednej z kontroli w miejscu zamieszkania pracownika on sam przyznał kontrolerowi, iż prowadzi zeszyt, w którym zapisuje wydatki na benzynę, zarobione pieniądze oraz utracone wynagrodzenie. W niektórych firmach są wyspecjalizowani pracownicy, którzy prowadzą tego typu zeszyty kalkulacyjne również innym kolegom i koleżankom – dodaje Mikołaj Zając.

Prezes Conperio dodaje, że procederowi sprzyja łatwość w pobieraniu L4 - m.in. poprzez teleporady. Najbardziej stratni pozostają pracodawcy. Z szacunków Conperio wynika, iż zakład produkcyjny zatrudniający 500 osób przy absencji chorobowej pracowników na poziomie 10 proc. może tracić miesięcznie aż 450 000 zł.

- Jednym z pomysłów na rozwiązanie problemu paliwowych L4 może być zapewnienie transportu lub dofinansowanie do paliwa. Skierowanie pracowników do kontroli niesie za sobą jeszcze jeden cenny aspekt poza tym oczywistym - wyłapaniem naciągaczy. Pracodawca pokazuje w ten sposób pozostałym, uczciwym pracownikom, często obarczonym dodatkową pracą, iż dostrzegł proceder w swojej firmie i się na niego nie godzi - podsumowuje Mikołaj Zając.

Jak wynika z danych ZUS, w ubiegłym roku - od stycznia do września 2021 - Polacy na zwolnieniu lekarskim przebywali 191 304 dni. To więcej niż w tym samym okresie 2020, gdy było to 179 560 dni. ZUS z tego powodu wypłacił w ubiegłym roku 18 634 466,6 tys. zł, a rok wcześniej 16 571 457,4 tys. zł.

ZUS podał też, że w IV kwartale 2021 r. przeprowadził 99,9 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w całym roku 353,2 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 5,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w całym roku 18,3 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kwartale 2021 r. osiągnęła 4 252,7 tys. zł (w całym roku 15 058,2 tys.).

Czym dojeżdżamy do pracy

To, w jaki sposób dostajemy się do pracy, kilka lat temu sprawdziła firma PageGroup, która przygotowała raport „Dojazdy Polaków do pracy” (część europejskiego projektu „Commute Survey”).

Z badania wynika, że dwóch na trzech Polaków korzysta z samochodu, a prawie 40 proc. z transportu publicznego. Niewielki jest odsetek osób, które wybierają rower lub docierają do pracy pieszo.

Z samochodu najczęściej korzystają pracownicy, którzy mają dzieci – więcej niż 8 na 10 osób z tej grupy podróżuje do pracy własnym autem. Wśród pozostałych badanych z takiego rozwiązania korzysta tylko co druga osoba. Jako główne powody wyboru prywatnego transportu Polacy wskazywali na szybkość (53 proc.), niezależność, jaką zapewnia samochód (44 proc.) i ograniczone możliwości korzystania z transportu publicznego (43 proc.).

Zaś średni czas dojazdu do pracy to u nas 41 minut. To rezultat zbliżony do średniej europejskiej, która wynosi 42 minuty.