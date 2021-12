Otwieramy się na imigrantów. To może być przełom

Spore ułatwienia w dostępie do europejskiego rynku pracy obywatelom spoza Unii Europejskiej planuje wprowadzić Parlament Europejski. Powstanie unijna pula talentów, która ma służyć łączeniu kandydatów spoza UE z potencjalnymi pracodawcami w krajach europejskich. Uproszczona zostanie biurokracja oraz wydłużony czas, w jakim migranci spoza UE będą mogli pracować lub szukać nowej pracy.

Europa starzeje się od dawna. Ostatni raport ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej - red.) i Komisji Europejskiej mówi o tym, że za niecałe trzy dekady osoby powyżej 65. roku życia będą stanowiły aż jedną czwartą populacji Europy. Liczba osób w wieku 65 i więcej z 90,5 mln w 2019 roku zwiększy się do 129,8 mln w 2050 roku. W tym czasie najszybciej przybywać będzie osób w grupie wiekowej 75-84 lata (wzrost o 56,1 proc.), w grupie 65-74 wzrost prognozuje się na 16,6 proc.

Zmiany nie omijają również Polski. Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności w naszym kraju będzie się systematycznie zmniejszać. W 2050 roku wyniesie 33 mln 951 tys., czyli o 4,55 mln (tj. o 12 proc.) mniej niż w 2013 roku. Podobne wnioski płyną z danych ONZ i Eurostatu.

Także sytuacja z dostępem do pracowników nie napawa optymizmem. Z danych Komisji Europejskiej (dane za 2020 rok) wynika, że w państwach członkowskich UE oraz EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) duże braki kadrowe miały miejsce w sektorze hotelarskim czy służbie zdrowia. W przychodniach, domach opieki czy szpitalach brakowało lekarzy i pielęgniarek. Dodatkowo w niemal całej Europie odnotowano braki kadrowe wśród specjalistów ds. programowania.

W sumie na liście zawodów deficytowych znalazły się następujące profesje: pielęgniarki, hydraulicy i monterzy rur, kucharze, kierowcy samochodów ciężarowych i dostawczych, spawacze, programiści aplikacji, lekarze, deweloperzy oprogramowania, murarze i pokrewni pracownicy oraz elektrycy budowlani i pokrewni.

Na problem po raz kolejny zwróciła uwagę Komisja Europejska, która ogłosiła właśnie, że pracuje nad nowymi przepisami unijnymi, które mają wspierać legalną migrację zarobkową. Cel zmian to sprostanie wyzwaniu, jakie niesie ze sobą starzenie się społeczeństwa oraz poradzenie sobie z niedoborami wśród pracowników.

- Europa stoi w obliczu wyzwań demograficznych i gospodarczych. Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić, że Europa będzie silna i konkurencyjna, potrzebujemy migracji zarobkowej. To fakt. Musimy uczynić ją bardziej atrakcyjną dla migrantów zarobkowych, by przyjeżdżali do Europy i musimy uporządkować system, upewniając się, że przepisy są przestrzegane - mówiła po głosowaniu w PE odpowiedzialna za sprawozdanie szwedzka posłanka Abir Al-Sahlani.

fot. Shutterstock

Europosłowie chcą utworzenia unijnej puli talentów, która ma służyć kojarzeniu kandydatów spoza UE z potencjalnymi pracodawcami w UE. Zmienić mają się też system przyjmowania nisko i średnio wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich oraz ramy uznawania ich umiejętności i kwalifikacji. Dziś problemy z uznawaniem kwalifikacji i uprawnień zdobytych w innym kraju są jedną z większych bolączek, przed jakimi stoi rynek pracy.

W rozmowie z PulsHR.pl zwracała na to uwagę Małgorzata Filipczak, regionalny dyrektor sprzedaży w agencji pracy EWL. - Na stanowiskach przeznaczonych dla elektromechaników i elektryków pracodawcy oczekują, że znajdziemy im osoby z odpowiednimi uprawnieniami, na przykład SEP czy UDT. A są to uprawienia polskie, przyznawane przez nasze urzędy, których nie można wyrobić na Ukrainie. Szukamy więc kandydatów spełniających najważniejsze kryteria, natomiast już w Polsce wysyłamy ich na szkolenia zakończone egzaminem i zdobyciem uprawnień wymaganych w naszym kraju - opowiadała o tym, jak sobie z nimi radzą.

Mniej biurokracji

Europosłowie postulują również ułatwienie legalnej migracji do UE przedsiębiorcom poprzez wprowadzenie ogólnounijnego systemu wjazdu i pobytu dla osób pragnących założyć działalność gospodarczą, a także dla wysoce mobilnych pracowników, takich jak artyści i osoby zawodowo związane z kulturą. W praktyce miałoby być to rozwiązane poprzez utworzenie pięcioletniej wizy wielokrotnego wjazdu, pozwalającej na wizyty do 90 dni rocznie.

Ponadto chcą przeglądu przepisów obowiązujących obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, aby umożliwić im przeprowadzkę do innego państwa członkowskiego od dnia wydania zezwolenia, na zasadach podobnych do tych, które obowiązują obywateli UE. Europosłowie uważają, że liczba lat wymaganych do uzyskania unijnego zezwolenia na pobyt długoterminowy powinna zostać zredukowana z pięciu do trzech.

Zatwierdzone przez PE sprawozdanie zawiera również postulat uproszczenia procedur składania wniosków, w tym wizowych, w obowiązującym prawodawstwie dotyczącym jednego zezwolenia. Pozwoliłoby to na składanie takich wniosków zarówno z terytorium państwa członkowskiego (jeżeli wnioskodawca posiada ważny dokument pobytowy), jak i z państwa trzeciego.

Dodatkowo posłowie proponują zmianę obecnych przepisów dotyczących pracowników sezonowych poprzez umożliwienie im pozostawania bez pracy przez okres do trzech miesięcy - w celu poszukiwania nowej pracy - bez konieczności cofnięcia ich dotychczasowego zezwolenia.

Zgodnie z regulaminem Parlamentu Europejskiego KE ma czas do 31 stycznia 2022 roku na przedstawienie wniosku w sprawie ułatwiania oraz promowania wjazdu do UE i mobilności w jej obrębie legalnie migrujących pracowników z państw trzecich.

Dobre propozycje

Zdaniem dra hab. prof. UW Macieja Duszczyka z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego zaproponowane przez Europosłów zmiany są warte rozważenia.

- To dobre propozycje, które ograniczają kwestie biurokratyczne, czym wzmacniają siłę migrantów na rynku pracy i zawierają dość istotne elementy, jakim jest łatwiejsze uznawanie kwalifikacji zawodowych. To jeden z ważniejszych elementów, jaki się znalazł wśród zaproponowanych rozwiązań, który pozwoli na ustabilizowanie ich pobytu w innym kraju - ocenia Maciej Duszczyk.

Wskazuje też, że kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest umożliwianie pracownikom sezonowym dłuższe przebywanie w kraju UE bez pracy. Dzięki temu zyskają oni szansę na znalezienie nowej pracy.

fot. PTWP

Pytany z kolei, jak nowe rozwiązania mają się do problemu migracyjnego, jaki obserwujemy m.in. na granicy z Białorusią, ale też w Grecji czy we Włoszech, przyznaje, że niewiele zmienią w ich zakresie.

- Nowe przepisy dotyczą migracji ekonomicznej bezpośrednio stymulowanej. Zaznaczona jest w nich polityka selektywności, czyli wybierania osób, które spełniają pewne warunki, np. mają konkretne kwalifikacje potrzebne w danym momencie na rynku pracy. Natomiast na granicy z Białorusią czy też na grecką wyspę Lesbos docierają osoby, które najczęściej uciekają przed problemami, jakie spotkały ich w miejscu zamieszkania. Aczkolwiek wśród nich znajduje się wiele osób świetnie wykształconych. Oni dzięki nowym rozwiązaniom zyskają pośrednio. Będą mogły łatwiej wejść na legalną ścieżkę przedostania się do pracy w Unii Europejskiej - podsumowuje nasz rozmówca.

Także Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy w Personnel Service, przyznaje, że stworzenie na poziomie Unii Europejskiej przepisów ułatwiających migrację zarobkową to dobry pomysł. Jednocześnie wskazuje, na czym należy skupić się pod tym względem.

- Zwłaszcza, że chodzi o promocję legalnego zatrudnienia, które traktujemy priorytetowo. Ważne jednak, żeby w tych przepisach skupić się na działaniach celowanych w odpowiednie kompetencje oraz odpowiednie kraje, z których chcemy, żeby ludzie migrowali do Unii Europejskiej. Duża kontrola nad tym, by najpierw zbadać potrzeby danego rynku pracy, a potem szukać ludzi, którzy na te potrzeby odpowiadają, jest według mnie priorytetem - podkreśla w rozmowie z PulsHR.pl.

Zatrudnienie migrantów

Jak podaje Eurostat, w 2020 r. na unijnym rynku pracy zatrudnionych było 189,1 mln osób w wieku od 20 do 64 lat, w tym 8,6 mln osób spoza UE. Stanowili oni 4,6 proc. wszystkich zatrudnionych. Wskaźnik zatrudnienia w UE wśród ludności w wieku produkcyjnym był w 2020 r. wyższy w przypadku obywateli Unii (73,3 proc.) niż w przypadku osób spoza Unii (57,6 proc.).

Obywatele spoza UE najczęściej pracowali w takich sektorach jak działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (11,4 proc.), działalność związana z administracyjną obsługą biura i działalność wspomagająca (7,1 proc.), praca w gospodarstwie domowym (6,5 proc.) oraz budownictwo (8,6 proc.).