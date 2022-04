Oto zmiany w Polskim Ładzie, które są najważniejsze dla branży IT

Po konsultacjach społecznych rząd zmodyfikował propozycje zmian przepisów podatkowych, jakie mają obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Najważniejsze z nich to możliwość zmiany formy opodatkowania przez firmy w połowie roku, obniżenie pierwszego progu podatkowego do 12 proc. oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej.

jk

• 15 kwi 2022 14:46





Rząd wprowadza możliwość odliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (Fot. Danial Igdery/ Unsplash)

REKLAMA

Jedną z kluczowych zmian jest obniżenie stawki PIT do 12 z 17 proc. w I przedziale skali podatkowej.

Duży wpływ na branżę IT może mieć też możliwość wyboru opodatkowania według skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku 2022 wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

Rząd wprowadza też możliwość odliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a także likwiduje ulgę dla klasy średniej.

Rząd argumentuje modyfikacje wysoką inflacją, potencjalnym kryzysem w związku

z wojną w Ukrainie oraz potrzebą zmiany założeń Polskiego Ładu, które okazały się nieskuteczne.

Obniżenie stawki PIT

Jak wskazują eksperci Awareson oraz ITA Doradztwo Podatkowe, jedną z kluczowych zmian jest obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. w I przedziale skali podatkowej. Pozostałe elementy skali, czyli stawka podatku po przekroczeniu progu wynosząca 32 proc., kwota wolna (30 tys. zł) i granica pierwszego przedziału skali podatkowej (120 tys. zł) pozostają bez zmian.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- To bardzo ważna zmiana z punktu widzenia najlepiej opłacanych specjalistów IT. Wprowadzenie Polskiego Ładu skłoniło wielu z nich do zmiany formy zatrudnienia

z etatu na B2B i rozpoczęcia współpracy z więcej niż jedną firmą. Szacujemy, w oparciu o dane GUS, że w pierwszym kwartale z tego powodu powstało ok. 5-7 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych w obszarze IT – wylicza Anna Szczepowska, CEO Awareson.

Ryczał i podatek liniowy

Duży wpływ na branżę IT może mieć też możliwość wyboru opodatkowania według skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku 2022 wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli się na to zdecydować po zakończeniu roku podatkowego poprzez złożenie PIT-36 zamiast PIT-36L. Natomiast ryczałtowcy będą mogli to zrobić po zakończeniu roku poprzez złożenie PIT-36 zamiast PIT-28, lub w trakcie roku podatkowego, do 22 sierpnia 2022 r. poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji. W tym drugim przypadku będą płacić PIT na zasadach ogólnych za pół roku podatkowego i w związku z tym złożą dwa zeznania roczne – zarówno PIT-36, jak i PIT-28.

Składka zdrowotna do odliczenia

Rząd wprowadza też możliwość odliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy ci będą mogli odliczyć składkę zdrowotną według następujących zasad:

- podatek liniowy – możliwość pomniejszenia dochodu do limitu 8,7 tys. zł; - ryczałt – możliwe pomniejszenie przychodu o 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych. Ulga dla klasy średniej Kolejną istotną modyfikacją jest likwidacja ulgi dla klasy średniej. - Nie będzie ona stosowana do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Osoby, dla których rozliczenie z ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne, niż rozliczenie według nowego mechanizmu, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (przewidują to przepisy przejściowe) - wyjaśnia Ewa Szkolnicka-Górecka z ITA Doradztwo Podatkowe. Kolejne zmiany Warto ponadto zwrócić uwagę na ujednolicenie terminu dla wszystkich rozliczeń rocznych w PIT - do 30 kwietnia (wcześniej dla ryczałtu był to koniec lutego) oraz wprowadzenie nowych zasad stosowania kwoty wolnej od podatku przy zaliczkach na PIT, obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Osoby, które osiągają dochody z kilku źródeł, będą mogły upoważnić maksymalnie 3 płatników (np. pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do pomniejszenia ich zaliczek na PIT o kwotę wolną (obecnie kwotę wolną może stosować tylko jeden płatnik). Poprawki do Polskiego Ładu przewidują też przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców. Zmiany - o ile przyjmie je Sejm i zaakceptuje Prezydent – będą obowiązywać do 1 lipca 2022 roku. Lawina przedsiębiorczości w IT O tym, że zapisy Polskiego Ładu mogą mieć długofalowe skutki dla IT, mówiono już w zeszłym roku. Polscy specjaliści od nowych technologii od kilku lat coraz chętniej przechodzili na kontrakty, czyli krótkie i dobrze płatne projekty. I jak pokazują dane, Polski Ład umocnił ten trend. Jak wynika z danych GUS, w styczniu pojawiło się na polskim ryku 32,5 tys. firm. - Reformy podatkowe wpłynęły na strukturę prawną tworzonych podmiotów. Zamykanych jest więcej spółek cywilnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Częściej pojawiają się z kolei spółki z ograniczoną odpowiedzialności oraz spółki handlowe. Bieżące dane nie pozwalają określić, czy będzie to trwała tendencja - komentują sytuację na rynku ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ponad 3 tysiące firm, jakie się pojawiły na rynku, zostało zarejestrowanych w sekcji informacja i komunikacja. A to właśnie w tę sekcję wpisują się firmy działające w branży nowych technologii.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU