Oto recepta na uzdrowienie polskiego systemu emerytalnego. Trudna i bolesna

System emerytalny Islandii uznawany jest za najlepszy na świecie. Ocenia pan jednak, że skopiowanie go 1 do 1 do Polski nie ma sensu. To może powinniśmy przenieś chociaż jakieś elementy tych wzorcowych systemów, np. ze wspomnianej Islandii czy równie wysoko ocenianej Danii i Holandii?

Dr Tomasz Lasocki z Katedry Ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim (fot. autor Krzysztof Durkiewicz, źródło WPiA UW)

Po drugie wzorem najlepszych systemów spójrzmy na zabezpieczenie seniorów szerzej – nie tylko z perspektywy comiesięcznych świadczeń pieniężnych, ale także uwzględniając np. ochronę zdrowia. Sektor prywatny w tej dziedzinie rozwija się bardziej dłużej i bardziej dynamicznie niż w przypadku emerytur, więc zastanówmy się, jak podzielić zadania i środki związane z dobrostanem zdrowotnym obywateli. W kwestii opieki długoterminowej państwo nie podjęło jeszcze żadnych satysfakcjonujących działań, a czas nagli.

Skopiowanie najlepszych systemów oznacza niższe emerytury

Przyjmijmy, że skopiowaliśmy rozwiązania skandynawskie. To jakie mamy efekty?

- Po pierwsze, emerytura jest jednakowa dla wszystkich, dla wszystkich równie niska. I nie wynosi tyle, ile obecnie najniższe świadczenie, czyli 1 588 zł, ale mniej. Na przykład 1 000 zł dla każdego. Dostajemy 1/40 tej kwoty za każdy rok zamieszkiwania w Polsce. Po tej zmianie polski rząd nie wydawałby na emerytury około 300 miliardów rocznie, jak jest teraz, ale około 100 miliardów."

Nie ma niemal dwudziestoprocentowej składki emerytalnej, ale zamiast tego płacimy podatek – ok. 6 proc. przychodów brutto. Oszczędzone w ten sposób 12 proc. zarobków musimy zainwestować na rynku, co nie jest wcale takie proste, bo w przeciwieństwie do obecnych rozwiązań dochodzą prowizje firm prywatnych i niepewny zysk.

Mimo to daleka jestem od powiedzenia, że nasz system działa. Prognozy mówią, że przyjdzie mi żyć za 25-30 proc. aktualnie otrzymywanej pensji. W 2060 roku stopa zastąpienia ma wynieść 24,6 proc. Ja uprawnienia emerytalne otrzymam kilka lat wcześniej. To nie jest satysfakcjonująca wizja, skoro zakładam, że całe życie będę pracować, a i tak nie obędzie się bez pomocy.

- Pełna zgoda. System na pewno trzeba naprawić.

W jaki sposób?

- Zmiany powinny pójść w takim kierunku, by obowiązująca dziś zasada mówiąca o tym, że im więcej wpłacimy składek na nasze konto emerytalne, tym większą emeryturę dostaniemy, rzeczywiście działała. Bowiem problem dziś polega na tym, że mimo iż wysokość naszych składek jest taka sama, jaką odprowadzali nasi rodzice i jest wyższa, niż odprowadzali nasi dziadkowie, to po przeliczeniu dają one niższą kwotę emerytury do wypłacenia.

W najgorszej sytuacji są kobiety, które już teraz mają dużo niższe emerytury niż mężczyźni. W przyszłości ich sytuacja może być naprawdę zła. Patrząc na dzisiejsze dane, to bez względu, czy odprowadzają one aktualnie składki od płacy minimalnej czy od ponad 6 tys. zł, to i tak państwo będzie musiało im dopłacać do emerytury minimalnej. U panów sytuacja nie będzie aż taka zła. Mimo to nie może być tak, że 70 proc. ludzi urodzonych od połowy lat 80. zgodnie z badaniami Magdy Malec i Joanny Tyrowicz będzie otrzymywało minimalną emeryturę, do której będzie dopłacał im rząd.

Dlaczego tak się stało, że nasze składki nie pozwalają nam na otrzymywanie wysokiej emerytury? To efekt demografii? Czy czegoś jeszcze?

- To kwestia sposobu obliczania emerytury. Na ubezpieczenia społeczne trafia łącznie ponad 31,5 proc. zarobków. Na emeryturę zapisuje się wspomniane niecałe 20 proc., które co roku, aż do wieku emerytalnego, jest waloryzowane. W tym systemie każda niezapłacona składka – zwłaszcza na początku kariery - bezpowrotnie obniża emeryturę.

Kiedyś natomiast brano pod uwagę zarobki tylko z 10 najlepszych lat, a do tego uwzględniano w wysokości np. okres studiów czy zwolnień lekarskich. Ponadto każdy miał prawo do 24 proc. tak zwanej kwoty bazowej, która dzisiaj wyniosłaby 1330 zł. Przejście między tymi dwoma sposobami obliczania emerytury nie było radykalne, ponieważ za okres ubezpieczenia sprzed 1999 r. naliczano kapitał początkowy. Mało optymistyczna wizja, o której rozmawiamy, będzie wiązała się z przechodzeniem na emeryturę roczników, dla których kapitał początkowy ma coraz mniejsze znaczenie.

Wyrównać w Polsce wiek emerytalny do 65. roku życia

Jak naprawić tę sytuację?

- Jednym ze sposobów jest wyrównanie wieku emerytalnego dla kobiet do 65. roku życia.

- Zmiany powinny pójść w takim kierunku, by obowiązująca dziś zasada mówiąca o tym, że im więcej wpłacimy składek na nasze konto emerytalne, tym większą emeryturę dostaniemy, rzeczywiście działała - mówi dr Tomasz Lasocki (fot. Alex Chernenko/Unsplash)

Drugim jest taka zmiana sposobu odprowadzania składek emerytalno-rentowych, by jak najszybciej dawały one taki profit, który umożliwi otrzymywanie emerytury minimalnej. Zaś kolejne lata pracy i odprowadzania składek dawałyby wyższe świadczenie.

Tymczasem nasze społeczeństwo ma z tym problem. Nie ufamy ZUS, więc robimy wszystko, żeby tych składek nie odprowadzać. Wolimy dostać więcej tu i teraz.

U nas wiek emerytalny jest jednym z niższych wśród krajów UE. Do tego znów rozpoczęła się dyskusja o wprowadzeniu emerytur stażowych, co de facto pozwoliłoby przechodzić na emeryturę jeszcze wcześniej. A jak ta kwestia wygląda w tych trzech krajach z czołówki rankingu?

- W Islandii wiek emerytalny, który upoważnia do pełnego świadczenia, to 67. Dodatkowo co 5 lat jest aktualizowany na podstawie danych o przewidywanej dalszej długości trwania życia. Ponadto na wcześniejszą emeryturę, pod pewnymi warunkami i za niecałe świadczenie, mogą przejść osoby od 65. roku życia.

Natomiast w Danii od 2035 roku wiek emerytalny wyniesie 69 lat. Obecnie Duńczycy pracują do 67. roku życia. Z kolei w Holandii od przyszłego roku będzie to 67 lat.

A w Polsce – jak wynika z badań Instytutu Badań Pollster – 65 proc. z nas nie popiera podwyższenia wieku emerytalnego, nawet jeśli otrzymywalibyśmy za to wyższe emerytury.

- I tu wracamy do punktu wyjścia i początku naszej rozmowy. Sama zmiana przepisów, sposobu liczenia emerytur niewiele da, jeśli nie zmienimy naszej mentalności. Zróżnicowanie wieku emerytalnego wprowadził w 1954 roku Bolesław Bierut, zaś Jarosław Kaczyński w 2017 roku przywrócił to rozwiązanie i tym samym sprowadził na kobiety ogromny problem dotyczący wysokość emerytur. Jeśli to się nie zmieni, to naprawdę będą musiały pracować do końca życia, bo wysokość emerytur nie pozwoli na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Jak migranci wpłyną na nasze emerytury? W ostatnich latach ich liczba poszła w górę, wielu z nich trafiło do rejestrów ZUS i odprowadzają składki, tak jak my.

- Ich obecność nie wpłynie na wysokość naszych emerytur, bo one wyliczane są według wzoru matematycznego – uzbieraną kwotę ze składek dzielimy przez średni czas życia, jaki podaje GUS i otrzymujemy wysokość naszego świadczenia. Więc w teorii nie ma znaczenia, ilu cudzoziemców będzie legalnie pracowało w Polsce, bo emeryturę i tak dostaniemy taką, jaką sobie wypracujemy. Natomiast jeżeli państwo będzie miało większe zasoby dzięki migrantom, to wówczas może tak zmienić sposób obliczania emerytury, by był on korzystniejszy. Jednak nie obędzie się tu bez interwencji legislacyjnej.

Obecność migrantów powinna cieszyć nas o tyle, że są oni impulsem do rozwoju gospodarki. A system emerytalny jest tak hojny, jak zamożne jest państwo.

Dlatego gdybym miał coś przeszczepić magicznym sposobem, np. z Danii, to byłaby to tamtejsza struktura najważniejszych firm. Numerem jeden jest firma Maersk, która zajmuje się transportem kontenerowcami, a że największą część handlu światowego stanowi właśnie transport morski, to Maersk ma się bardzo dobrze i perspektywy też ma przed sobą dobre. Jeśli do tego dodamy np. farmaceutyczne Novo Nordisk czy Novozymes, znanego Carlsberga, to tym samym około 6 milionów mieszkańców Danii nie musi się obawiać o stan gospodarki swojego kraju.

Tymczasem w Polsce buduje się jakieś dziwne państwowe twory, które mają zajmować się wszystkim i niczym jednocześnie, a najlepiej to realizacją polityki rządzących. Gdybyśmy mieli kilkadziesiąt firm, których sukces można mierzyć miarą CD-Projektu, to śmielej moglibyśmy mówić o odciążaniu publicznego systemu emerytalnego na rzecz inwestycji.

Dlatego daleko nam do tego, żeby było nas stać na zapewnienie usług na odpowiednim poziomie. Nasz system zdrowotny pozostawia wiele do życzenia. A to, jak on funkcjonuje, bardzo mocno wpływa na sytuację emerytów i jakość ich życia. Co więcej, patrząc z perspektywy obecnych 30-40-latków, to państwu powinno bardzo zależeć na tym, żeby oni zachowali zdrowie jak najdłużej. Pytanie - czy to jest możliwe. Wydaje mi się, że nie, bo wydajemy miliardy złotych na 13. i 14. emeryturę dla pokolenia, które przecież otrzymuje całkiem dobre świadczenia. W ten sposób rząd jeszcze ich dopieszcza i liczy na ich głos w wyborach.

To wszystko skończy się tak, że zostaniemy ze schorowanym społeczeństwem, które będzie poirytowane, że państwo nie zapewnia im nie tylko emerytur, ale też opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie.

Dlatego sam przeszczep prawa nie zadziała. My musimy mądrze rządzić państwem. Bo poniekąd rozumiem ludzi, którzy widząc, że mimo ciężkiej pracy i odkładania składek do ZUS i tak mogą liczyć na minimalną emeryturę, to wolą więcej wziąć do ręki tu i teraz.

Polakom brakuje przezorności, a receptą na wszelkie kłopoty jest pomoc państwa

Czyli co, obudzimy się dopiero, kiedy przeżyjemy szok i przyjdzie nam żyć za 24 proc. obecnej pensji?

- Niekoniecznie się obudzimy. Bo patrząc na to, jak reagujemy teraz na różnego rodzaju kryzysy, na przykład na problemy z kredytami frankowymi, to raczej zawsze będziemy wyciągać rękę po rządową pomoc. Kiedy było dobrze, to Polacy chętnie zaciągali kredyty we frankach, ale jak się okazało, że raty idą w górę, to zaczęli wołać o pomoc do rządu. Inny przykład - deweloper kupuje tańszą działkę przy rzece, buduje tam osiedla. Kupujemy mieszkania, bo są nieco tańsze. Przychodzi powódź. Co robimy – pytamy, gdzie jest państwo, jak mogło na to pozwolić. Co gorsza, w każdym z wymienionych przypadków jest nieco racji.

To, że jednak trochę pożyjemy, że w ogóle dożyjemy do emerytury, zaczynamy uświadamiać sobie tak po 50-tce. Wtedy już jest za późno na odłożenie odpowiedniej kwoty na emeryturę, więc co będziemy robić? Zapewne wołać państwo o pomoc i wymagać od niego, żeby rozwiązało nasze problemy. Czyli dołożyło nam pieniędzy. A państwo, jeśli nawet będzie miało z czego dołożyć, to - jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie - zrobi to w taki sposób, że dorzuci tym, którzy z jakichś powodów - na przykład woleli dostawać część wynagrodzenia pod stołem, żeby nie odprowadzać od niego składek - mają mniejsze świadczenia. Więc osoby, które rzetelnie płaciły przez całe życie składki, będą się czuły poszkodowane.

Wyjdzie więc na to, że nie ma znaczenia, gdzie pracowaliśmy jako osoby młode, ile zarabialiśmy i czy uczciwie odkładaliśmy na swoją emeryturę, bo państwo i tak będzie musiało przyjść i dorzucić każdemu. I to właśnie tak działa, przy emeryturach, powodziach czy frankach, we wszystkim. I na końcu dziwimy się, czemu u nas nie ma emerytur takich jak w Danii czy Islandii. Jeśli chcielibyśmy mieć system duński czy islandzki, to ich wzorem powinniśmy być mądrzy i przezorni zawczasu - przed szkodą.

