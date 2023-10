Oto które obietnice opozycji są realne, a które pozostaną tylko obietnicami

Polski Ład zrewolucjonizował sposób wyliczania składki zdrowotnej. Jeszcze w 2021 roku składka ta dla przedsiębiorcy, po jej częściowym odliczeniu od podatku, wynosiła 53 zł. Obecnie jest to co najmniej 314,10 zł. Wzrost jest znaczący.

Temat, w którym opozycja w znacznym stopniu jest zgodna, to ZUS. Związane z nim obietnice, które są zdaniem głównego doradcy podatkowego w firmie inFakt Piotra Juszczyka do zrealizowania, to:

- Sektor MŚP ponosi niewspółmiernie większe obciążenia w stosunku do dużych przedsiębiorstw i korporacji. Przedsiębiorcy harują, a nie chorują. To na nich opiera się dochód rodziny i w dużej części gospodarka. Jeśli już chorują, to w większości korzystają z prywatnej służby zdrowia. Czują, że państwo nałożyło na nich dodatkowy podatek, mrugając okiem, że to na zdrowie – dodaje Michał Wojtas, skarbnik Północnej Izby Gospodarczej.

2. Zawieszenie ZUS-u, czyli tzw. wakacje od ZUS-u.

Wakacje od ZUS-u – postulat ten znajdziemy w dwóch z trzech analizowanych programów: Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi. W ocenie Piotra Juszczyka, jeśli pomysł ten rzeczywiście zostanie wdrożony, to nie będzie rozwiązaniem powszechnym dla przedsiębiorców.

- Zakładam, że będą mogły z niego skorzystać osoby zmagające się z kłopotami finansowymi, np. stale ponoszące straty w działalności. W przyszłym roku ZUS bez składki zdrowotnej wyniesie ok. 1600 zł miesięcznie. Rocznie będzie to wydatek ponad 19 tys. zł. Biorąc pod uwagę te liczby, umożliwienie przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji zawieszania ZUS-u to dobre rozwiązanie – ocenia Piotr Juszczyk.

Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, z którym rozmawiała "Gazeta Wyborcza", informuje, że na ten moment najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada wprowadzenie miesiąca w roku "wakacji" od składek. Dyskutowane są opcje o wydłużeniu wakacji (trzy miesiące lub pół roku) w sytuacji, kiedy przedsiębiorca udowodni, że nie ma żadnych dochodów, a nawet notuje stratę.

- "Wakacje" to bardzo złe określenie na propozycję kierowaną do przedsiębiorców. Wakacje kojarzą się z palmami, dobrobytem, odpoczynkiem i relaksem, a tak naprawdę mówimy o zdejmowaniu kamienia z szyi – komentuje Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. - Z danych ZUS-u wynika, że w ubiegłym roku ponad 1,3 mln firm miało problemy z płaceniem składek, to najlepszy obraz tego, w jakiej kondycji są przedsiębiorcy – mówi Sobolewski.

Jak dodaje, pomysł, aby w szczególnych, trudnych sytuacjach państwo mogło odstąpić od pobierania tych danin, jest trafiony. Tym bardziej że trzeba je opłacać bez względu na to, czy ma się dochód, czy nie.

3. Chorobowe opłacane przez ZUS już od pierwszego dnia nieobecności.

Obecnie, jeżeli pracownik pozostaje niezdolny do pracy z powodu choroby przez okres nie dłuższy niż 33 dni, wynagrodzenie wypłaca mu pracodawca. W przypadku osób powyżej 50. roku życia okres ten wynosi maksymalnie 14 dni.

- Gdy dodamy do tego urlop, pracodawca zobowiązany jest wypłacać pensję przez blisko 3 miesiące, gdy pracownika nie ma w pracy. Nie zapominajmy, że zatrudniający wydaje na opłacenie personelu 60 proc. więcej w zestawieniu z kwotą „na rękę”. Ponadto od przyszłego roku płaca minimalna wzrośnie o 20 proc. To z kolei sprawi, że utrzymanie czterech pracowników będzie kosztowało pracodawcę tyle, co obecnie pięciu. Zmiana w opłacaniu zasiłku chorobowego z ZUS-u byłaby więc istotną ulgą dla zakładów pracy – komentuje Piotr Juszczyk.

Obecnie, jeżeli pracownik pozostaje niezdolny do pracy z powodu choroby przez okres nie dłuższy niż 33 dni, wynagrodzenie wypłaca mu pracodawca (Fot. Shutterstock)

Warto przypomnieć też inny pomysł Nowej Lewicy. Politycy chcieli, by pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymywali 100 proc. pensji. Ten pomysł pracodawcy ocenili jednak negatywnie.

- W 2022 roku zarejestrowano w Polsce 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni. Przeciętna długość zwolnienia to prawie 11 dni. Patrząc na skalę zjawiska, warto sobie uświadomić, że w dużym stopniu są to koszty pokrywane przez pracodawców. Dlatego też w propozycjach innych partii pojawiły się postulaty przejęcia przez ZUS płatności zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zwolnienia. Dotyczy to w szczególności małych i mikroprzedsiębiorstw – komentuje dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.

W podobnym tonie wypowiada się założycielka społeczności HR na szpilkach, dyrektor zarządzająca Eduwersum Collegium Rozwoju HR Monika Smulewicz.

- Obciążanie pracodawców kosztami wynagrodzenia chorobowego przez 33 dni przy zastosowaniu składki chorobowej 2,45 proc. od przychodu to rozbój w biały dzień – potwierdza Monika Smulewicz. - Przeciętna długość zwolnienia to prawie 11 dni. Przypominam, że pierwsze 33 dni zwolnienia (lub 14 dni) finansowane jest ze środków pracodawcy. A to oznacza, że statystycznie koszty dni zwolnień chorobowych ponoszą przedsiębiorcy – dodaje.

Zmiany prawdopodobne: brak podwyżek podatków, kasowy PIT, obniżka VAT, kwota wolna od podatku Belki

1. Brak podwyżek podatków.

Według Piotra Juszczyka propozycją, która prawdopodobnie zostanie wcielona w życie, jest brak podwyżek podatków, co było obietnicą Trzeciej Drogi. Jednocześnie zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Lewica mówiły wręcz o obniżaniu danin.

- Kwestia ewentualnego braku podwyżek podatków nie trafiła do zestawienia obietnic do zrealizowania ze względu na stan budżetu państwa. Nie jest on w obiektywnie dobrym stanie, co z kolei może spowodować podniesienie podatków, pomimo wcześniejszych wspólnych obietnic – mówi Piotr Juszczyk.

2. Kasowy PIT oraz likwidacja warunku dla kasowego VAT.

Druga obietnica, która z dużym prawdopodobieństwem może zostać zrealizowana, to kasowy PIT oraz likwidacja warunku dla kasowego VAT.

- Na dziś kasowy VAT obowiązuje tylko tzw. małych podatników, a więc takich, których przychody nie przekraczają rocznie 2 mln euro. Kasowy PIT oznaczałby dla przedsiębiorców brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego do czasu, gdy otrzymają zapłatę za wykonaną usługę lub sprzedany towar. To rozwiązanie z pewnością poprawiłoby ich płynność finansową. Uważam, że ta zmiana jest bardzo prawdopodobna – ocenia Piotr Juszczyk.

Płacenie podatku dochodowego dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury to także zdaniem Konfederacji Lewiatan dobre rozwiązanie. Obecnie funkcjonuje tzw. ulga za złe długi w podatkach dochodowych, która spełnia swój cel, czyli umożliwia odzyskanie zapłaconego podatku dochodowego w przypadku nieotrzymania płatności. Zdaniem przedsiębiorców mechanizm jest uciążliwy od strony śledzenia płatności i ewidencji oraz umożliwia odzyskanie podatku dopiero po kilku miesiącach (czasami w kolejnym roku). Przez ten czas przedsiębiorca musi kredytować budżet państwa.

- Popieramy propozycję płacenia podatku dochodowego dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury. Przedsiębiorcy często postulują takie rozwiązanie. Taka możliwość powinna zostać wprowadzona co najmniej dla firm z sektora MŚP – mówi Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Lewiatana.

3. Obniżka podatku VAT.

Trzecia zmiana, którą Piotr Juszczyk uważa za prawdopodobną, to obniżka podatku VAT. Jego zdaniem powstaje jednak pytanie, czy partie będą w stanie porozumieć się w tym temacie.

- Trzecia Droga chce obniżki stawki podatku VAT z 23 proc. do 20 proc. oraz stawki preferencyjnej z 8 proc. do 7 proc. Z kolei Koalicja Obywatelska w kampanii proponowała obniżkę VAT do 8 proc. dla branży beauty oraz do 0 proc. dla transportu publicznego. Lewica mówiła jedynie o obniżce VAT, ale bez konkretnych propozycji. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, jak dokładnie będzie wyglądać ta kwestia. Wydaje się jednak, że jeśli dojdzie do obniżki, to będzie to raczej niewielka zmiana – twierdzi Piotr Juszczyk.

4. Wprowadzenie wolnej od podatku Belki kwoty o wysokości 100 tys. zł.

Ostatnia prawdopodobna zmiana to wprowadzenie wolnej od podatku Belki kwoty o wysokości 100 tys. zł. Oznaczałoby to, że zyski np. na lokatach czy kontach oszczędnościowych nie byłyby opodatkowane do progu 100 tys. zł w ciągu roku.

- Jest to dobra wiadomość dla oszczędzających. Obecnie od zysków pobierany jest podatek w wysokości 19 proc. Oznacza to, że z każdego zysku w wysokości 100 zł 19 zł jest pobierane w ramach podatku – uważa Piotr Juszczyk.

Także według Konfederacji Lewiatan zniesienie lub ograniczenie podatku Belki jest dobrym pomysłem.

- Zwiększyłoby to stopę oszczędności, pomogło rynkowi kapitałowemu oraz ułatwiło walkę z wysoką inflacją. Oczywiście nie jest tak, że zniesienie podatku Belki to kamień filozoficzny, tj. że nagle i bez potrzeby innych działań odmieniłoby oblicze rynku kapitałowego, ale na pewno pomogłoby przyspieszyć jego rozwój – mówi Adrian Zwoliński, ekspert ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Lewiatana.

Do mało prawdopodobnych zmian Piotr Juszczyk zalicza wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na poziomie 60 tys. zł (Fot. Iryna Tysiak/Unsplash)

Obietnice mało prawdopodobne do zrealizowania

1. Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na poziomie 60 tys. zł.

Do mało prawdopodobnych zmian Piotr Juszczyk zalicza wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na poziomie 60 tys. zł. W jego ocenie nie jest to realny cel na rok 2024.

- Ponadto Trzecia Droga nie ma w swoim programie obietnicy podnoszenia wartości tej kwoty, zaś Nowa Lewica mówi o progresywności PIT. W przypadku tej propozycji zdecydowanie brak wspomnianych wcześniej punktów styku, dlatego w mojej ocenie kwota wolna pozostanie bez zmian. Sam natomiast wnioskowałbym o wprowadzenie jej rocznej waloryzacji. Byłoby to rozsądne rozwiązanie, zwłaszcza w związku z podnoszeniem wartości minimalnego wynagrodzenia – ocenia Piotr Juszczyk.

2. Dobrowolny ZUS.

Druga zmiana to dobrowolny ZUS. Żadna partia nie przewidywała takiego rozwiązania w swoim programie wyborczym.

- W przestrzeni publicznej pojawiają się jednak informacje, że Trzecia Droga miała taką obietnicę. Nie jest to jednak stwierdzenie prawdziwe. Podkreślić należy, że Trzecia Droga mówiła o zawieszeniu ZUS-u, nie zaś o dobrowolnym ZUS-ie. Są to więc dwie kompletnie odmienne propozycje. W związku z tym nie liczyłbym na wprowadzenie dobrowolności opłacania ZUS-u – wskazuje Piotr Juszczyk.

3. Uproszczenia w podatkach.

Trzecia mało prawdopodobna zmiana to uproszczenia w podatkach.

- Nie spodziewałbym się radykalnej przebudowy systemu podatkowego, a tym samym wprowadzenia wielu uproszczeń. W mojej ocenie opozycja skoncentruje się na innych aspektach – komentuje Piotr Juszczyk.

