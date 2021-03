Ostatnie tygodnie na przystąpienie do PPK

Firmom zostały ostatnie tygodnie na podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na co zwrócić uwagę przy wyborze instytucji odpowiedzialnej za wdrożenie i prowadzenie PPK?

Autor:KDS

• 4 mar 2021 13:20





Do PPK zapisani zostaną wszyscy pracownicy pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. (Fot. Shutterstock.com)

REKLAMA

Trwa czwarty - ostatni - etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Do programu przystępują jednostki sektora finansów publicznych oraz firmy zatrudniające do 20 pracowników.

Do PPK zapisani zostaną wszyscy pracownicy pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne.

Fundusz Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro podsumował swoje dotychczasowe działa związane z inwestowaniem wpłat uczestników PPK. Aktywa funduszu wynoszą blisko 500 mln zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym na oszczędności pracownika na przyszłość składa się on sam wraz z pracodawcami oraz państwem. Pieniądze gromadzone na rachunkach PPK są prywatne i dziedziczone. Mają zabezpieczyć Polaków na emeryturze.

Program wprowadzany jest w czterech etapach, właśnie trwa ostatni z nich. Rozpoczął się on 1 stycznia 2021 r. Jako ostatnie do PPK wchodzą najmniejsze firmy zatrudniające mniej niż 20 pracowników oraz podmioty zatrudniające z sektora publicznego (urzędy, szkoły itp.). Do PPK zapisani zostaną wszyscy pracownicy pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie w dowolnym momencie mogą oni zrezygnować z uczestnictwa w programie. Do 26 marca mają czas na wybranie instytucji finansowej odpowiedzialnej za wdrożenie i prowadzenie PPK.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W ramach dotychczasowych trzech fal wdrażania PPK, Nationale-Nederlanden PTE zawarło umowy z ponad 4400 przedsiębiorstwami. Tym samym firma obsługuje aktywa dla niemal 300 tysięcy uczestników tego dobrowolnego, długoterminowego programu oszczędzania.

Czytaj więcej: Likwidacja zbiegu umów. Konieczność czy zabieg fiskalny?

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych Nationale-Nederlanden PTE oferuje dziewięć funduszy zdefiniowanej daty. Na początku 2021 r. uruchomiono fundusz dla najmłodszych uczestników Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2065. - Firmy, które zdecydowały się powierzyć nam prowadzenie PPK w swojej organizacji mogą liczyć na wsparcie i wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w zarządzaniu produktami emerytalnymi. Szczególnie ważny jest dla nas aspekt edukacyjny, ponieważ liczymy na większą partycypację pracowników w programie w przyszłości - mówi Paweł Giza, wiceprezes zarządu Nationale-Nederlanden PTE. Z kolei Jarosław Froncz, dyrektor ds. relacji z klientami PPK w PFR TFI, podkreśla, że w zarządzaniu firma, którą reprezentuje kieruje się kilkoma zasadami. - Na rynkach o większej efektywności PFR TFI korzysta przede wszystkim z rozwiązań pasywnych dających możliwość ograniczania kosztów działania funduszu, natomiast na rynkach mniej rozwiniętych aktywnie poszukuje instrumentów finansowych, które pozwolą osiągnąć lepsze wyniki inwestycyjne - wyjaśnia Froncz i podkreśla, że przyjęta strategia bardzo dobrze się sprawdza, czego odzwierciedleniem są świetne wyniki PFR TFI za ubiegły rok.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.