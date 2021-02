Ostatnie dni na wysłanie PIT-ów do pracowników. Uwaga na bezpieczeństwo danych

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników nie tylko na umowę o pracę, ale także zlecenie czy dzieło musi przekazać im PIT-11. Jak można bezpiecznie przekazać dokumenty, nie tylko z wykorzystaniem tradycyjnej poczty?

Przy przekazywaniu PIT-ów może dojść do różnego rodzaju naruszeń, przede wszystkim tych związanych z wyciekiem informacji

Informacja o uzyskanych dochodach, przychodach, a także pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za poprzedni rok powinna trafić w ich ręce najpóźniej 1 marca tego roku.

Jeżeli firma chce przekazać swoim pracownikom rozliczenia w formie elektronicznej - za pomocą służbowej poczty lub wewnętrznego dysku - powinna zadbać o dodatkowe zabezpieczenia.

Aby mieć pewność, że dokumenty dotarły do osoby uprawnionej warto zadbać o uzyskanie potwierdzenia odbioru dokumentów.

PIT-11 można przekazać pracownikom bezpośrednio, czyli osoba zatrudniona otrzymuje dokument w formie papierowej w siedzibie firmy. Druga możliwość to wysyłanie go w wersji papierowej pocztą lub sprawdzonym kurierem.

Można też wykorzystać drogę mailową – rozliczenie jest dodawane jako załącznik do wiadomości skierowanej do konkretnej osoby. Pracodawca może również udostępnić plik do pobrania na firmowym dysku.

Warto dodać, że ten rok jest wyjątkowy – ustawodawca przesunął ostateczny termin przekazywania rozliczeń w związku z tym, że ostatni dzień miesiąca, 28 lutego, przypada w niedzielę. Pracodawcy mają czas na udostępnienie pracownikom ich PITów do 1 marca 2020 r. (poniedziałek).

Jak zadbać o ochronę danych?

- W przypadku wysyłki mailowej konieczne jest ustawienie hasła (np. numeru PESEL lub ID zatrudnionego) albo wysłanie go innym kanałem, np. w SMS-ie. Jeżeli chodzi o PIT-11 umieszczany na firmowym dysku, to dostęp do niego również powinien być chroniony - dobrą praktyką jest stosowanie podwójnego uwierzytelniania - wskazuje radca prawny Katarzyna Szczypińska, ekspert ds. ochrony danych, ODO 24.

Przy przekazywaniu PIT-ów może dojść do różnego rodzaju naruszeń, przede wszystkim tych związanych z wyciekiem informacji. Przygotowując do wysyłki kilkadziesiąt, a nawet kilkaset rozliczeń bardzo łatwo się pomylić. Dlatego bardzo istotną rolę odgrywa podwójne weryfikowanie dokumentów. Optymalnym rozwiązaniem jest sprawdzenie plików przez inną osobę niż ta, która je przygotowywała. - Wybierając najbardziej powszechną formę przekazywania PIT-11 - wysyłkę listowną - należy upewnić się, czy poszczególne dokumenty trafiły do właściwych kopert. Odpowiednia deklaracja powinna trafić do odpowiedniego pracownika. W innym przypadku jego dane trafią w ręce niepowołanych osób, co już stanowi naruszenie ochrony danych osobowych - wyjaśnia radca prawny Katarzyna Szczypińska. Aby mieć pewność, że dokumenty dotarły do osoby uprawnionej warto zadbać o uzyskanie potwierdzenia odbioru dokumentów. W przypadku listu lub przesyłki kurierskiej będzie to odpowiednie pokwitowanie. Jeżeli chodzi o formy elektroniczne to sytuacja jest znacznie prostsza - dowodem jest odczytanie maila (warto ustawić konieczność potwierdzenia przez odbiorcę otrzymania wiadomości przed jej otwarciem) lub pobranie pliku z dysku. Emeryci już mają PIT Wysyłkę i to na skalę masową ma już za sobą Zakład Ubezpieczeń Społecznych - łącznie rozesłał około 10 mln deklaracji podatkowych PIT do osób, które w 2020 r. pobierały świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Wysyłka rozpoczęła się na przełomie stycznia i lutego. ZUS zakończył ją przed terminem. Klienci otrzymali z Zakładu jeden z formularzy podatkowych: PIT-40A, PIT-11A lub PIT-11. Deklaracje trafiły do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS - np. emeryturę, rentę lub zasiłek. Formularz PIT-40A (rozliczenie podatku) przeznaczony jest dla emerytów i rencistów z niedopłatą podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku). PIT-11A, czyli informacja o dochodach, jest m.in. dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. Co ważne, w tym roku PIT-11A otrzymali także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku. Podatnik w takiej sytuacji rozlicza się z urzędem skarbowym samodzielnie albo może poczekać do 30 kwietnia - wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.