Oskładowanie umów zleceń i o dzieło. To rozwiązanie powiększy szarą strefę i obniży pensje

Pomysły pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych wracają jak bumerang. Chodzi o objęcie ich składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w pełnym wymiarze. Dotyczyłoby to osób, które mają co najmniej dwie umowy zlecenia lub łączą zlecenie z umową o pracę lub z działalnością gospodarczą. Jak pomysł ten oceniają pracodawcy?

Niemal 9 na 10 przedsiębiorców jest przeciwnych ozusowaniu umów o dzieło, które dotychczasowej formule nie są oskładkowane – wynika z badania, które wśród pracodawców przeprowadził Business Centre Club (BCC).

Zdaniem 84 proc. ankietowanych przez BCC przedsiębiorców umowy zlecenia powinny być oskładkowane od podstawy wymiaru, a więc tak jak obecnie - jeśli z pierwszej umowy opłacono składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to od kolejnych umów opłaca się wyłącznie składkę zdrowotną.

- Powrót do pomysłu pełnego oskładkowania wszystkich umów w okresie epidemii, gdzie przedsiębiorcy walczą o utrzymanie miejsc pracy wydaje się zaskakującą koncepcją. Takie rozwiązanie zwiększy koszty zatrudnienia, a na takie obciążenia wielu pracodawców nie jest i nie będzie gotowych w najbliższych miesiącach - uważa Dorota Dula, ekspertka BCC ds. ubezpieczeń i planów emerytalnych.

- Nie zapominajmy, że proponowane rozwiązanie wiąże się również z obniżeniem wynagrodzenia netto dla zatrudnionych. Zwiększanie obciążeń pracodawców w czasie walki ze skutkami pandemii może przynieść nie tylko wzrost bezrobocia, ale również zwiększenie szarej strefy – podkreśla ekspertka BCC.

W przypadku istnienia wielu umów u jednej osoby (tzw. zbiegu umów) zdaniem 8 na 10 pracodawców, powinna być oskładkowana jedna umowa, a nie wszystkie. Typem aktywności zawodowej, która jest obecnie objęta pełnym oskładkowaniem, jest umowa o pracę. To odróżnia ją od innych umów i tak powinno pozostać - twierdzą ankietowani przedsiębiorcy.

Zdaniem Wojciecha Nagela, eksperta BCC, członka rady nadzorczej ZUS i członka Zespołu Ubezpieczeń Społecznych RDS, kurs na likwidację zbiegu umów w czasach pandemii i wychodzenia z kryzysu gospodarczego nie są dobrym rozwiązaniem.

- Jeżeli państwo będzie zmierzać w stronę mnożenia dodatkowych danin, to będziemy mieli do czynienia z rozrostem szarej strefy lub z „kombinacjami” związanymi z działalnością gospodarczą. Pamiętajmy, że jest pandemia. Firmy walczą o przeżycie. Niezrozumiałe są zatem pomysły obciążania firm kolejnymi daninami w sytuacji, gdy wiele z nich nie ma pieniędzy na działanie. W okresie, w którym mamy do czynienia z głębokim spowolnieniem gospodarczym, a miejsca pracy utrzymywane są dzięki tarczom bezpieczeństwa, projekt likwidacji zbiegów umów jest szkodliwy dla gospodarki i przede wszystkim dla ludzi – komentuje Wojciech Nagel..

Dodaje, że planowana nowelizacja dotyczy w największym stopniu tych branż, które pandemia dotyka najbardziej.

- Gastronomia, turystyka, branża eventowa, branża fitness po pierwsze mają ogromne problemy z utrzymaniem się, po drugie zaś - w większości objęte są dotychczasowymi rozwiązaniami dla umów cywilnoprawnych, w tym dziełowych – wyjaśnia.

Szara strefa powiększy się, a zarobki spadną

Pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych, zdaniem 73,7 proc. przedsiębiorców, zwiększy szarą strefę. Innymi konsekwencjami będą obniżenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne o kwotę składki (63,2 proc.), zmniejszy liczbę zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz zmniejszy liczbę wszystkich zatrudnionych (po 21,1 proc.), utrzyma zarobki osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne na dotychczasowym poziomie (18,4 proc.), zmniejszy liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (13,2 proc.), zwiększy liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (7,9 proc.).

Wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej pogorszy pozycję konkurencyjną spółek kapitałowych względem osobowych, które łatwo mogą wypłacać część lub całość wynagrodzenia w gotówce bez księgowania - zwracają uwagę przedsiębiorcy BCC. Ustawodawca nie osiągnie tym samym celu jaki przyświeca regulacji. Niesprawiedliwy i obniżający wiarygodność w praworządność naszego państwa jest fakt, że pobierane będą składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ww. umów, ale nie będą one uwzględniane w późniejszym czasie jako podstawa do wypłaty emerytury. Czym w takim razie są te składki? – pytają przedsiębiorcy.

Według 92 proc. ankietowanych objęcie składkami wszystkich umów cywilnoprawnych nie będzie służyć wyrównaniu warunków konkurencyjności dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Również dr Jarosław Wąsowicz, ekonomista z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwraca uwagę na niebezpieczeństwo zwiększenia się szarej strefy.

- Nie możemy tego wykluczyć. Skoro dziś są pracodawcy, którzy nie są skłonni zaproponować nawet częściowego etatu, to zapewne wybiorą ucieczkę do szarej strefy niż zaoferowanie pracownikom oskładkowanych umów - uważa wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Jednocześnie przyznaje, że poprzez ozusowanie umów osiągniemy dwa najważniejsze efekty. Będzie to zwiększenie wpływów do budżetu państwa i zasilenie funduszu z którego wypłaca się emerytury oraz doprowadzenie do pewnej powszechności form zatrudnienia, bez względu na to jaka to forma zatrudnienia jest.

- Formy cywlinoprawne z natury rzeczy w okresach kryzysowych, jakie mieliśmy po 2009 roku, miały zmniejszyć wielkość łącznego obciążenia kosztami pracy po stronie pracownika i pracodawcy. W tamtym okresie było to w pełni zasadne, starano się uelastycznić rynek pracy i zwiększyć zatrudnialność. W momencie kiedy sytuacja się poprawiła, odsetek ludzi młodych zatrudnionych na tych formach nieco się zmniejszył, poprawiła się kwestia dochodowości, można więc przystąpić do upowszechnienia pełnego oskładkowania w umowach cywilnoprawnych - uważa dr Jarosław Wąsowicz.