Orzeczenia o zdolności do pracy i szkolenia BHP w dobie koronawirusa. Pracodawcy postulują zmiany

Ze względu na zagrożenie koronawirusem pracownicy coraz częściej odmawiają poddania się badaniom, które stwarzają zagrożenie także dla personelu medycznego.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może dopuścić do wykonywania obowiązków pracowników, którzy odmówili udziału w badaniach profilaktycznych.

Dlatego też Pracodawcy postulują zmiany w tym zakresie, by problem nie narastał.

W opinii Pracodawcy RP w obecnej sytuacji wprowadzenie takich ułatwień jest niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy tak dla pracowników, jak i pracodawców oraz personelu medycznego. Pracodawcy zwracają się do rządu o jak najszybsze wdrożenie rozwiązań w obszarze medycyny pracy.

- Na chwilę obecną właściwym rozwiązaniem wydaje się być czasowo określone zawieszenie orzekania i wydłużenie ważności orzeczeń, przy uwzględnieniu oczywiście specyfiki zarówno badań wstępnych, jak i okresowych. Docierają do nas sygnały o obawach pracodawców i pracowników, związanych z kontaktami z ośrodkami leczniczymi w kontekście innym, niż zaspokojenie potrzeby zdrowotnej – mówi Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.

Pracodawcy zaznaczają również, że szybko narasta problem w postaci niedostępności lekarzy orzeczników, głównie z dominujących w tej grupie specjalistów dojrzałych grup wiekowych, którzy zawieszają swoją działalność z obawy przed konsekwencjami ewentualnego zakażenia SARS-CoV-2.

Jeśli więc pracownik odmawia wykonania badań profilaktycznych, zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie ma prawa dopuścić go do wykonywania obowiązków służbowych, co skutkuje ryzykiem utraty pracownika lub postępowaniem niezgodnym z przepisami w sytuacji, gdy dopuści takiego pracownika do pracy bez ważnego orzeczenia lekarskiego.

Dodatkowo Mądrala zwraca uwagę, że ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 zdrowego pracownika w trakcie badań medycyny pracy od innego pacjenta, przebywającego w tym samym czasie w placówce medycznej, jest tak samo duże jak ryzyko zakażenia personelu medycznego.

Pracodawcy RP apelują, aby z uwagi na trudną sytuację, w jakiej się znajdujemy, jak najszybciej zastosować rozwiązania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno pracodawcom i pracownikom, jak i personelowi medycznemu.

