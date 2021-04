Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 w zakładzie pracy. Od czego zacząć procedurę

Wytyczne w sprawie organizacji szczepień w zakładach pracy rząd ma przedstawić do końca kwietnia. Prawnicy wskazują, że już teraz firmy mogą rozpocząć przygotowania do tego przedsięwzięcia. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę przy organizowaniu punktów szczepień w zakładach pracy.

- Biorąc pod uwagę ilość pytań, które spływają do ministerstwa rozwoju, pracy i technologii, zainteresowanie firm organizowaniem punktów szczepień jest ogromne. W tym tygodniu skonsultuję propozycje rządowe z Radą Przedsiębiorczości, która skupia osiem głównych organizacji pracodawców. A zatem pula potencjalnych adresatów szczepień wśród pracowników jest wielomilionowa - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej (12 kwietnia) minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Podał też, że warunkiem postawionym przez rząd jest, aby firma przystępująca do akcji oferowała liczbą nie mniejszą niż 500 zaszczepionych. - Dostarczanie szczepionek, uruchamianie łączy internetowych itd. to przedsięwzięcie czasochłonne, skomplikowane. Dla sprawności i szybkiego tempa przeprowadzania akcji szczepień grupa 500 pracowników jest minimalna - powiedział. Zaznaczył też, że z ust pełnomocnika rządu ds. programu szczepień, szefa KPRM Michała Dworczyka uzyskał deklarację elastyczności w tej kwestii.

Firmy wielokrotnie podkreślały swoją gotowość do rozpoczęcia szczepień. Punkty szczepień chce tworzyć, m.in. Castorama, Mercedes Benz czy Budimex. By ruszyć z kopyta, muszą jednak poznać szczegółowe wytyczne. Obecnie opracowuje je rząd wraz z przedstawicielami przedsiębiorców. Efekty ich pracy mamy poznać do końca kwietnia.

- Do końca miesiąca wypracowane zostaną precyzyjne zasady prowadzenia szczepień w zakładach pracy. Warunkiem jest odpowiednia ilość dostarczonych szczepionek. Musimy zdawać sobie sprawę, że uruchomienie tej formy szczepień będzie możliwe w sytuacji, kiedy szczepionki dotrą do Polski. Na razie przypomnę, że w oparciu o sieć, która funkcjonuje w tej chwili w Polsce, czyli ponad 6,5 tys. punktów, nie wykorzystujemy nawet 50 proc. możliwości prowadzenia szczepień, więc byłoby nieroztropne uruchamianie kolejnych form szczepień (...) w sytuacji, kiedy nie ma więcej szczepionek - tłumaczył szef KPRM.

Obecnie trwają rządowe konsultacje z przedstawicielami przedsiębiorców. Strony mają wypracować konkretne procedury, w tym m.in. sposobu zgłaszania pracowników i zamawiania szczepionek do miejsc pracy. Jak przekonuje resort pracy, chodzi o to, aby proces szczepień w firmach był jak najprostszy i powszechnie dostępny.

Wedle wstępnych ustaleń akcja szczepień dotyczyć ma wszystkich pracowników bez podziału na ich roczniki, ma także objąć współpracowników firm oraz zatrudnionych legalnie cudzoziemców.

Porozumienia o współpracy między Laboratorium genetycznym Gyncentrum a KSSE (fot. Gyncentrum)

Zresztą nie tylko firmy chcą szczepić pracowników, wspierać ich w tym planują całe organizacje. We wtorek 13 kwietnia o rozpoczęciu współpracy z Laboratorium Genetycznym Gyncentrum poinformowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która swoim zasięgiem obejmuje województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego, działa w niej aktualnie ok. 450 przedsiębiorstw, które tworzą ponad 80 tys. miejsc pracy. Dzięki temu przedsiębiorstwa należące do strefy zyskają szerszy i szybszy dostęp do różnych narzędzi, które mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Testy dla pracowników, możliwość szczepień bezpośrednio w zakładzie pracy to niektóre z nich.

- Pandemia spowodowała ograniczenia w przepływie osób, w tym pracowników między granicami państw w związku z wprowadzonymi obostrzeniami. Zakłócenie tych przepływów, nawet na krótki okres, może szybko i istotnie odbić się na kondycji przedsiębiorstw. Ponadto pracownicy są siłą napędową wszystkich firm, a COVID-19 ma wpływ na znaczne zakłócenia w ich dostępności z uwagi na zachorowania czy konieczność kwarantanny. Nieodzowne są zatem odpowiednie działania na rzecz ochrony pracowników w każdej firmie - mówi Mateusz Rykała, wiceprezes KSSE.

Paweł Czerwiński, prezes Gyncentrum podaje, że w ramach pogotowia covidowego umożliwiony zostanie kontakt z pracownikami Gyncentrum przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

- W razie wystąpienia na terenie firmy problemów związanych z sytuacją epidemiczną, przedsiębiorcy w każdej chwili będą mogli skonsultować się z nami w sprawie dalszego postępowania i wspólnie wdrożyć procedury minimalizujące ryzyko zakażenia w miejscu pracy - wyjaśnia.

Obowiązki pracodawców w związku z organizacją szczepień

- Mimo braku przepisów w zakresie obowiązków pracodawców związanych z organizacją szczepień w zakładach pracy już dziś można wskazać, że organizacja tej procedury będzie wiązała się z konkretnymi obowiązkami po stronie pracodawcy - mówi dr Izabela Szczygielska, adwokat w kancelarii DWF Poland.

To pracodawca ma być odpowiedzialny za ustalenie liczby chętnych na szczepienie (oczywiście minimalną liczbę ustala rząd), zapewnienie miejsca na szczepienia, zawarcie umowy z osobą czy podmiotem uprawnionymi do przeprowadzenia szczepień oraz zamówienie i pozyskanie odpowiedniej liczby szczepionek od Agencji Rezerw Strategicznych.

- Pracodawca powinien mieć na uwadze fakt, iż szczepienia są dobrowolne, co oznacza brak możliwości zmuszenia pracowników do wpisania się na listę chętnych poddaniu się szczepieniu przeciw COVID-19, a tym bardziej brak możliwości wyciągnięcia negatywnych konsekwencji w przypadku odmowy wpisania się na listę chętnych - przestrzega dr Izabela Szczygielska.

Z kolei Malwina Stasiewicz, specjalista z zakresu prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy pytana o to, na co pracodawcy powinni zwrócić uwagę przygotowując się do "szczepionkowego przedsięwzięcia", wskazuje kilka kluczowych elementów.

- Należy ustalić katalog osób, które miałyby wykonywać szczepienia oraz ustalić, czy pracodawca musiałby zorganizować taką osobę, czy osoba szczepiąca byłaby delegowana z placówki leczniczej. Kolejną ważną kwestią jest to, kto ponosi koszty zapłaty wynagrodzenia dla osoby wykonującej te szczepienia - wskazuje Malwina Stasiewicz.

Jej zdaniem ważne jest też opracowanie procedury zgłaszania się pracowników do szczepień wraz z ustaleniem kto z załogi odpowiada za koordynację tego procesu i kto ponosi koszty wynagrodzenia pracy takiego koordynatora.

Dodaje też, że nim rozpocznie się proces szczepienia należy bezwzględnie ustalić jak kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy za skutki szczepień, ewentualnie jakie ryzyka może ponieść pracodawca.

Zakładowy punkt szczepień czyli co?

Co kryje się pod pojęciem zorganizowania punktu szczepień, który może znajdować się w zakładzie pracy lub przybrać formę mobilną poprzez stworzenie tymczasowego punktu szczepień? Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określił wymagania, jakie powinny spełniać takie punkty szczepień.

- Wydaje się, iż nie będzie przeszkód, aby punkt szczepień został zorganizowany w przychodni przyzakładowej. Wszystkie powyższe kwestie generują koszty, które będzie musiał pokryć pracodawca. Co więcej, pracodawca może zawrzeć umowę z zewnętrznym dostawcą usług medycznych, który zapewni odpowiednie warunki przeprowadzenia szczepienia. Nie wydaje się, aby pod hasłem "szczepień w zakładzie pracy" kryła się konieczność przeprowadzania szczepień fizycznie w miejscu świadczenia pracy, wydaje się, że chodzi raczej o zorganizowanie możliwości szczepienia dla pracowników przez ich zakład pracy. Można sobie wyobrazić, że zamiast organizowania punktu szczepień na miejscu, pracodawca zapewni transport do punktu szczepień lub podpisze umowę z podmiotem świadczących usługi szczepień w pobliżu zakładu pracy. Ewentualne wątpliwości w tym względzie powinny rozwiać nowe przepisy - uważa adwokat w kancelarii DWF Poland.

fot. KSSE

Malwina Stasiewicz zwraca uwagę, że firmy bezwzględnie powinny pamiętać, iż obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. - Tym samym stworzenie przez niego miejsca do szczepień oraz warunków ich wykonywania musi pozostawać w zgodzie z bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy - podkreśla Malwina Stasiewicz.

Ochrona danych osobowych w trakcie szczepień przeciwko COVID-19

Eksperci wskazują, że wiele wątpliwości mogą budzić kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych osób chętnych do poddania się szczepieniu. Jeśli te kwestie nie zostaną rozstrzygnięte w przepisach, jakie będą regulować szczepienia w zakładach pracy, to pracodawców może czekać kolejna łamigłówka.

- Przepisy prawa pracy pozwalają na przetwarzanie danych pracownika o jego zdrowiu, jeśli są one przetwarzane za zgodą pracownika i z jego własnej inicjatywy. Zapytanie pracowników o to, czy chcieliby poddać się szczepieniu może być potraktowane jako inicjatywa pracodawcy, co może wzbudzać obawy pracodawców, co do legalności przetwarzania danych osobowych ochotników do szczepień. W tym kontekście najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby zebranie anonimowych zgłoszeń ochotników, a następnie skorzystanie z zewnętrznego dostawcy usług medycznych, który będzie samodzielnie przetwarzał dane osobowe osób poddających się szczepieniu, z pominięciem pracodawcy - uważa dr Izabela Szczygielska.

Wskazuje też, że zgoda pracownika na przetwarzanie danych musi być udzielona przez pracownika świadomie i dobrowolnie, a przetwarzaniu mogą podlega tylko takie dane, których przetwarzanie jest adekwatne do celu przetwarzania. Oznacza to, iż w przypadku tworzenia listy chętnych na szczepienia przeciw COVID-19 można prosić pracownika o podanie tylko takich danych, które są konieczne do zapisania na szczepienie.

Dlatego zdaniem Malwiny Stasiewicz warto już teraz pomyśleć o tym, kogo wyznaczymy na pracownika czy pracowników delegowanych do koordynowania „akcji szczepienie”, stworzyć wzór formularza dla pracowników, deklarujących gotowość do zaszczepiania się przeciwko wirusowi, wraz z formularzem zgody, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.