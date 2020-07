OPZZ krytykuje resort pracy i domaga się społecznego nadzoru nad Funduszem Pracy

Zdaniem OPZZ, Fundusz Pracy jest źle zarządzany i jedynie społeczna kontrola związków zawodowych i organizacji pracodawców wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego może to zmienić.

Głównym celem Funduszu jest łagodzenie skutków pozostawania bez pracy osób bezrobotnych oraz finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej zaś głównymi przychodami Funduszu są obowiązkowe składki opłacane przez pracodawców za zatrudnionych pracowników - w 2019 r. wpływy z obowiązkowej składki wyniosły prawie 13 mld zł i stanowiły 88,1 proc. ogółu przychodów Funduszu. Zdaniem OPZZ, ma to być pewnego rodzaju ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. W momencie zwolnienia, pracownicy powinni mieć pierwszeństwo do skorzystania ze świadczeń Funduszu. Tymczasem tak się nie dzieje, a pieniądze z FP przeznaczane są - zdaniem OPZZ - na niewłaściwe cele.

Jak podaje OPZZ, w 2019 roku ze środków Funduszu nie powinny być finansowane pomysły legislacyjne takie jak rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (wydatki na ten cel wyniosły 163,4 mln zł), świadczenia integracyjne (wydatki na ten cel wyniosły 54,8 mln zł) czy udzielenie Funduszowi Solidarnościowemu pożyczki (w wysokości 4 mln zł).

Krytykują również sposób wydatkowania w 2020 roku. Chodzi m.in. o fakt, że w Tarczach antykryzysowych z Funduszu Pracy zaplanowano sfinansowanie m.in: świadczenia postojowego dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych, a także udzielenie jednorazowej pożyczki w wysokości do 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym.

- Trudno jest zaakceptować taki sposób prowadzenia polityki finansowej Funduszu, zwłaszcza w kontekście wysokości i skali wypłacanych świadczeń dla osób bezrobotnych w Polsce, które należy do jednego z najniższych w Unii Europejskiej - piszą związkowcy.

Podają też, że podstawowy zasiłek dla bezrobotnych w Polsce wynosi 741,87 zł netto, a więc mniej niż minimum socjalne, które wynosi 1212,59 zł. Dla porównania podają przykład Niemiec, gdzie zasiłek dla bezrobotnych stanowi 60 proc. wynagrodzenia otrzymywanego przed utratą pracy, a osoby wychowujące dzieci mogą liczyć na 67 proc. utraconego wynagrodzenia.

- Postulat OPZZ powtarzany od lat odnośnie konieczności zwiększenia zasiłku dla bezrobotnych do poziomu co najmniej 50 proc. ostatnio pobieranego wynagrodzenia jest jak najbardziej uzasadniony i w obecnej sytuacji rynku pracy wręcz niezbędny do realizacji - podkreślają.