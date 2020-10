Opłacasz pracownikom zakwaterowanie? Sprawdź wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie kosztów opłacania przez agencje pracy tymczasowej zakwaterowania w hotelach pracowniczych lub kwaterach prywatnych wynajmowanych za granicą dla pracowników. Stwierdził, że nie są one przychodem pracowników.

Sprawa dotyczy agencji pracy tymczasowej, która oddelegowuje pracowników do pracy za granicę (Fot. Pixabay)

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", który opisał wyrok sądu, sprawa dotyczyła agencji pracy tymczasowej, która oddelegowuje pracowników do pracy za granicę. W ramach umowy pokrywa im koszty zakwaterowania na czas wykonywania kontraktów. Agencja uważała, że nie musi pobierać zaliczek na PIT od zapewnienia bezpłatnych noclegów pracownikom, bowiem nie jest to ich przychodem. Jak wyjaśniała, świadczenie to nie jest realizowane w interesie pracownika, tylko pracodawcy.

Innego zdania był szef Krajowej Administracji Skarbowej, który stwierdził, że opłacenie przez pracodawcę noclegu pozwala pracownikowi uniknąć kosztów zakwaterowania za granicą.

Z taką opinią nie zgodził się sędzia WSA, który uznał, że z racji tego, że pracownik nie może rozporządzać takim lokalem, nie jest to dla niego przychód.

