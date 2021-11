Oni pracują w Święto Niepodległości 11 listopada. Ile można zarobić za pracę w święta?

Święto Niepodległości Polski, które obchodzimy 11 listopada, to dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce. Jednak nie dla wszystkich pracowników oznacza on wolne. Kto więc pracuje w święta i ile mu za to zapłacą?

11 listopada to jeden z 13 dni świątecznych w Polsce, które zostały zapisane w ustawie o dniach wolnych od pracy (Fot. Shutterstock)

11 listopada to jeden z 13 dni świątecznych w Polsce, które zostały zapisane w ustawie o dniach wolnych od pracy. Jeśli tego dnia przyjdzie nam wykonywać pracę, Kodeks pracy dokładnie reguluje, w jaki sposób pracodawca powinien to zrekompensować.

Zgodnie z art. 151 kp, pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, oprócz pracowników zatrudnionych w systemie pracy weekendowej, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

- w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Warto w tym miejscu zauważyć, że praca w niedzielę i święta może być planowana, co za tym idzie istnieje możliwość rekompensaty pracy w niedzielę wcześniej. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie 6 dni dnia wolnego udzielonego w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego.

- w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

Jeśli pracodawca zapewni taki dzień wolny, wtedy pracownik otrzyma wynagrodzenie w podstawowej wysokości. Co, kiedy nie uda się spiąć grafiku i nie będzie miał jak odebrać wolnego we wskazanym w ustawie terminie? Wtedy firma zobowiązana jest wypłacić dodatek za pracę ponadwymiarową do każdej godziny pracy - w wysokości 100 proc. Mówiąc innymi słowy, za pracę 11 listopada powinien otrzymać podwójne wynagrodzenie.

Kto może pracować 11 listopada?

Warto też wspomnieć, że Kodeks pracy wskazuje, w jakich przypadkach 11 listopada, a więc w święto, można pracować. Są to sytuacje:

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii (np. lekarze, ratownicy medyczni)

2) w ruchu ciągłym (praca przy piecu hutniczym czy w elektrociepłowni)

3) przy pracy zmianowej;

4) przy niezbędnych remontach;

5) w transporcie i w komunikacji (kierowy autobusów czy motorniczy w tramwajach)

6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych; 7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób; 8) w rolnictwie i hodowli; 9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: - zakładach świadczących usługi dla ludności, - gastronomii, - zakładach hotelarskich, - jednostkach gospodarki komunalnej, - zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, - jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, - zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku; 10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta; 11) przy wykonywaniu prac: - polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519§ 1, są u niego dniami pracy, - zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w punkcie powyżej.

