Oni dzisiaj nie przyszli do pracy. Wolne za wybory

Osoby, które 15 października pracowały w komisjach wyborczych, nie musiały przyjść dzisiaj do pracy. Ile dni wolnego im przysługuje i o jakich formalnościach muszą pamiętać?

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego członkowie komisji wyborczych są zwolnieni od pracy w dzień głosowania oraz dni liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów.

Co ważne, pracownicy zachowują prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a także prawo do wynagrodzenia.

§ 4. Członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje: 1) zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy; 2) do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Źródło: Kodeks wyborczy

Wolne za pracę w komisji wyborczej. Pracownik musi powiadomić pracodawcę i dostarczyć odpowiednie dokumenty

By skorzystać z przysługujących praw, pracownik musi co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy w formie pisemnej.

Po powrocie do pracy pracownik musi dostarczyć zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji. Dokument ten musi zostać opatrzony pieczęcią obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej podpisanej przez przewodniczący danej komisji, a dla przewodniczącego komisji musi zostać podpisane przez jego zastępcę.

800 zł dziennie za pracę przy wyborach. Rekordowe stawki

Warto przypomnieć, że tegoroczne wynagrodzenia pracowników komisji wyborczych będą rekordowo wysokie. W przypadku przewodniczącego komisji obwodowej kwota ta wynosi 800 zł, w przypadku wiceprzewodniczącego komisji obwodowej - 700 zł. Z kolei członek komisji obwodowej otrzyma 600 zł.

