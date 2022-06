Ojcowski, macierzyński i rodzicielski. Urlopy dla młodego taty

jk

W przypadku narodzin dziecka ojciec może skorzystać z płatnej opieki nad maluszkiem w postaci urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. W zdecydowanej większości tatusiowie korzystają właśnie z tego ostatniego. Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski (Fot. Pixabay)

Rodzice nowo narodzonego dziecka mogą liczyć na 52 tygodnie wolnego od pracy, na które składają się urlop macierzyński i urlop rodzicielski.

Dodatkowo tatusiowie mają jeszcze prawo do urlopu ojcowskiego. Trwa on dwa tygodnie i jest przeznaczony tylko dla ojców.

Z danych ZUS wynika, że w okresie od stycznia do kwietnia tego roku zasiłek macierzyński pobierało ponad 354 tys. rodziców, z czego ponad 60 tys. to ojcowie.

Rodzice nowo narodzonego dziecka mogą liczyć na 52 tygodnie wolnego od pracy, na które składają się urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Zasada ta dotyczy także opiekunów, którzy przyjmują dziecko na wychowanie. Okres ten może się wydłużyć, jeśli urodzą się bliźnięta lub więcej dzieci.

- Za opiekę nad dzieckiem w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego ubezpieczonemu rodzicowi przysługuje zasiłek macierzyński. W okresie od stycznia do kwietnia tego roku świadczenie to pobierało ponad 354 tys. rodziców, z czego ponad 60 tys. to tatusiowie. W województwie śląskim z zasiłku macierzyńskim w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 r. korzystało ponad 40 tys. osób, z czego 7 917 to mężczyźni – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Urlop macierzyński

Łączna długość urlopu macierzyńskiego to 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka.

- Statystyki ZUS pokazują, że w zdecydowanej większości to kobiety z niego korzystają i zostają z dzieckiem w domu na urlopie macierzyńskim, a potem rodzicielskim. Wynika to poniekąd z tego, że pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla matki. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem – wyjaśnia Beata Kopczyńska.

Natomiast jeśli po tych 14 tygodniach mama będzie chciała wrócić do pracy, to maluchem może zaopiekować się tata. Z takiej możliwości urlopu macierzyńskiego w całym kraju od stycznia do końca kwietnia skorzystało ponad 3 tys. mężczyzn, a w województwie śląskim 419.

Urlop rodzicielski

Po urlopie macierzyńskim oboje rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, a w przypadku urodzenia co najmniej dwójki dzieci - do 34. Urlop ten przysługuje również w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie. Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Urlop może zostać udzielony w nie więcej niż 4 częściach. Ten urlop oboje rodzice mogą wykorzystać wspólnie lub podzielić między siebie – ważne aby w sumie nie przekroczyli limitu 32 lub 34 tygodni. Urlop ojcowski Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski. Wynosi 2 tygodnie. - Należy pamiętać o tym, że z urlopu ojcowskiego można skorzystać do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia, maksymalnie w dwóch częściach, po tydzień każda. W tym samym czasie matka dziecka może przebywać na urlopie macierzyńskim, a ojciec dziecka na urlopie ojcowskim. To uprawnienie tylko dla ojców – dodaje rzeczniczka. W kraju na urlopie ojcowskim w ciągu czterech miesięcy 2022 r. było ponad 56 tys. mężczyzn, w województwie śląskim z tego uprawnienia skorzystało 7,3 tys. ojców. Idą zmiany Warto przypomnieć, że wkrótce czeka nas nowelizacja Kodeksu pracy, która ma wdrożyć do polskiego prawa unijne rozwiązania dotyczące m.in. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego). Prawo do urlopu rodzicielskiego uzależnione będzie od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. Co ważne, część tego urlopu - 9 tygodni dla każdego z rodziców – będzie nieprzenoszalna. W praktyce oznacza to, że każdy z rodziców będzie mógł skorzystać maksymalnie z 32/34 tygodni tego urlopu. Warto dodać, że zgodnie z nowymi przepisami skróci się okres, w którym będzie możliwe skorzystanie przez pracownika z urlopu ojcowskiego - z 24 do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Zmienią się także przepisy dotyczące wysokości zasiłku macierzyńskiego. Za cały okres urlopu rodzicielskiego będzie on wynosił 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

