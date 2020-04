Ojcowie na zasiłku opiekuńczym. To początek zmian?

Według danych ZUS, w okresie od 16 do 27 marca wniosek wypełniło 126 237 rodziców lub opiekunów prawnych, w tym 27 460 mężczyzn i 98 777 kobiet.

Dla porównania, aktualnie tylko 1 proc. ojców w Polsce wykorzystuje urlop rodzicielski.

Do połowy 2022 roku wszystkie kraje członkowskie UE muszą wdrożyć dyrektywę unijną nakazującą wprowadzenie między innymi 2-miesięcznego, płatnego i nietransferowalnego urlopu rodzicielskiego dla mężczyzn.

Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem stacjonarne zajęcia dydaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży zostały zawieszone. Początkowo żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie, miały być zamknięte do 25 marca, później do Wielkanocy, jednak zgodnie z ostatnimi postanowieniami rządu pozostaną nieczynne co najmniej do 26 kwietnia.

Czytaj też: Minister daje przykład i wykorzystuje urlop ojcowski

- Według danych ZUS w okresie od 16 do 27 marca wniosek wypełniło 126 237 rodziców lub opiekunów prawnych, w tym 27 460 mężczyzn i 98 777 kobiet. Choć nigdy nie mierzyliśmy się z pandemią, to 28 proc. odsetek ojców zajmujących się dziećmi jest budujący i pokazuje, że partnerstwo między kobietą a mężczyzną, w coraz większym stopniu wdrażane jest w życie – a nie tylko pozostaje w sferze deklaracji Polaków. W porównaniu do zaledwie 1 proc. ojców decydujących się na urlop rodzicielski widać powolnie następujące zmiany w społeczeństwie - komentuje Karolina Adrian, prezes Fundacji Share the Care.

Ojcowie rzadziej na urlopach rodzicielskich

W Polsce ojcowie nadal napotykają bariery kulturowe i społeczne, które uniemożliwiają im skorzystanie np. z urlopu rodzicielskiego. Przestarzałe normy dotyczące roli i pozycji mężczyzn w rodzinie czy brak wiedzy nt. praw i możliwości skorzystania z płatnego urlopu rodzicielskiego przez mężczyzn są najważniejszymi przyczynami tej sytuacji.

Zdarza się również, że w niektórych miejscach pracy skorzystanie z tego prawa nie zawsze jest dobrze odbierane. Na postawę mężczyzn wpływa także środowisko pracy.

- Gdy współpracownicy postrzegają kolegę jako mięczaka, który pomaga żonie i przewija pieluchy, to zniechęca ich to do pomocy. Są mężczyźni, którzy zdecydowali się na urlop rodzicielski i bardzo dobrze wspominają ten czas. Obawiają się jednak powrotu do pracy i tego, jak zostaną odebrani. Boją się powiedzieć, że byli szczęśliwi, gdy zajmowali się dzieckiem - komentuje Izabela Kielczyk, psycholog biznesu.

CZYTAJ DALEJ »

Inny powód to zarobki. W większości przypadków to mężczyzna jest żywicielem rodziny, a jego pensja jest wyższa niż w przypadku kobiet. - Bardzo często zanim rodzice podejmą decyzję, kto weźmie urlop rodzicielski, kalkulują sytuację pod względem finansowym. Choć wartości związane z postawami społecznymi czy rodzinnymi są dla nich ważne, to jednak muszą iść na kompromis z aspektem finansowym - mówi dr Kaja Prystupa-Rządca, ekspert od zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego. Izabela Kielczyk dodaje, że mężczyźni mniej chętnie idą na urlop rodzicielski, ponieważ wolą opiekować się starszymi dziećmi. - W okresie początkowym zdecydowanie bardziej maluchom jest potrzebna mama, która przytuli i okaże uczucia. Zdarza się, że ojcowie gubią się w tym, dlatego wolą spędzać czas z dziećmi, z którymi mogą porozmawiać czy pobawić się. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich mężczyzn – tłumaczy psycholog. Zmiany w urlopach rodzicielskich Unia Europejska ujednolica regulacje odnośnie urlopów rodzicielskich w krajach członkowskich. Nadrzędnym celem jest wsparcie kobiet na rynku pracy, budowanie zdrowego balansu pomiędzy życiem prywatnym a pracą, zapewnienie równego traktowania i przestrzeganie praw kobiet i mężczyzn. Do połowy 2022 roku wszystkie kraje członkowskie UE muszą wdrożyć dyrektywę unijną nakazującą wprowadzenie między innymi 2-miesięcznego, płatnego i nietransferowalnego urlopu rodzicielskiego dla mężczyzn. Aktualnie tylko 1 proc. ojców w Polsce wykorzystuje urlop rodzicielski. Przypomnijmy, od 2 stycznia 2016 obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie). Razem daje to 52 tygodnie. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone jest wyłącznie dla matki. Resztą urlopu rodzice mogą dzielić się między sobą. Ponadto ojcom, oprócz urlopu rodzicielskiego, przysługuje również specjalny dwutygodniowy urlop ojcowski, który mogą wykorzystać w ciągu 2 lat od narodzin dziecka.