Ojciec z dzieckiem na rodzicielskim. Nadal patrzymy stereotypowo

Przyjęta w kwietniu 2019 dyrektywa wprowadza m.in. dwa miesiące płatnego, nieprzenaszalnego urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców.

Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego modyfikacji w zakresie uprawnień ojców do korzystania z urlopów rodzicielskich to jedno wyzwanie.

Drugim jest przestawienie sposobu myślenia, że ojciec może zostać w domu z dzieckiem.

Jak wynika z badania IQS „Diagnoza postaw, motywacji i barier wobec urlopów ojcowskich i rodzicielskich” wykonanych na zlecenie Fundacji Share The Care, pierwszym podstawowym wnioskiem jest gotowość obojga rodziców na wspólną opiekę nad dziećmi. Kobiety i mężczyźni zgodni są co do tego, że obie płcie są równie dobrymi opiekunami dla swoich dzieci (79 proc.). Panowie jednak częściej twierdzą, że ich rolą jest zarabianie. Kobiety natomiast prezentują postawy mniej konserwatywne i częściej wyrażają pogląd, że mężczyzna w domu z dzieckiem to trend godny naśladowania (68 proc.) i należy ich do tego zachęcać, by zostawali z dziećmi (84 proc.).

Problem polega na tym, że od deklaracji do wcielenia tego w życie jest długa droga. Powszechna obawa kobiet przed ocenianiem powoduje, że mamom trudno dzielić się urlopami opiekuńczymi z mężczyznami. Co trzecia przyznaje, że miałaby wyrzuty sumienia, gdyby po porodzie zbyt szybko wróciła do pracy. W konsekwencji mimo deklarowanej dużej otwartości na to, by ojciec był w domu z dzieckiem, stosunkowo często nie dają one swoim partnerom tej możliwości. Wolą same dłużej pozostawać na urlopie rodzicielskim, niż dzielić się nim z ojcem dziecka. Z badań wynika, że co piąty ojciec dziecka do 7. roku życia został pozbawiony tej możliwości przez matkę dziecka.

- Prawo polskie już teraz daje możliwość skorzystania ojcom z płatnego urlopu po urodzeniu dziecka. Każdy ojciec może wziąć nie tylko 2-tyg. urlop ojcowski, ale też cały 32-tyg. rodzicielski, a nawet część macierzyńskiego, z czego 14 tyg. musi wykorzystać matka, a 6 może oddać ojcu dziecka. Pomimo jednak tych zapisów na urlop rodzicielski zarówno w 2018 jak i 2019 roku zdecydowało się tylko 1 procent ojców - komentuje Karolina Andrian, prezeska fundacji Share the Care.

Bariery do pokonania

Autorzy raportu wskazują, że jedną z głównych barier dzielenia się urlopem rodzicielskim są względy finansowe, które zostałyby przełamane jeśli zasiłek opiekuńczy wynosiłby 100 proc. oraz upowszechniłaby się praca zdalna (na co jest duża szansa po doświadczeniach z COVID-19). - Nietransferowalny urlop dla ojców opłaca się wszystkim: kobietom gwarantuje równość na rynku pracy, a mężczyznom prawo do bycia z dzieckiem bez negocjowania tego z żoną czy pracodawcą oraz najważniejsze daje dzieciom prawo do budowania więzi z obojgiem rodziców - dodaje Karolina Andrian. Na zmianę podejścia do wychowywania dzieci cień nadziei daje kolejne pokolenie. Wyniki badania pokazały, że młodzi z większym optymizmem patrzą na kwestie związane z opieką nad dziećmi – rzadziej wyrażają opinię, że pracy z dzieckiem w domu nikt nie ceni (48 proc. osób w wieku 18–24 lat vs 62 proc. osób w wieku 35–45 lat). Jednakowo oceniają kompetencje opiekuńcze zarówno matek, jak i ojców, uważają, że należy wspierać trend pozostawania ojców z dziećmi w domu. Częściej mają świadomość, że małe dziecko (do 1. roku życia) w jednakowym stopniu potrzebuje kontaktu z matką i z ojcem (87 proc. vs total 81 proc.). Obserwują rzeczywistość, więc zauważają także społeczne nierówności dotyczące różnych płci: częściej dostrzegają, że ojców zajmujących się dziećmi docenia się w większym stopniu niż matki (58 proc. vs total 49 proc.), a kobietom, które nie mają dzieci, łatwiej awansować i rozwijać się zawodowo (71 proc. vs total 64 proc.). fot. Pixabay Bardziej otwarte na podział obowiązków w kwestii opieki nad dziećmi są osoby lepiej wykształcone, o wyższym statusie materialnym oraz osoby młode, przed 25. rokiem życia. Za to osoby po 35. roku życia są zdecydowanie mniej otwarte na to, by mężczyzna przez kilka miesięcy opiekował się swoim dzieckiem (70 proc. osób w wieku 35–45 lat vs 81 proc. osób w wieku 18–24 lat). Cieszyć może fakt, że Polacy są przekonani, co do słuszności wspierania ojców w korzystaniu z urlopów rodzicielskich. Czym dłużysz jednak urlop dla ojca tym przekonanie o słuszności maleje. 90 proc. badanych jest przekonanych, że 2-tygodniowy urlop ojcowski to dobry pomysł, w tym 58 proc. Polaków odpowiedziało „zdecydowanie tak”. Urlopy rodzicielskie popiera 77 proc. Polaków, w tym 35 proc. jest „zdecydowanie na tak”. Pytani o wdrożenie nietransferowalnych 2-miesięcznych urlopów dla ojców Polacy popierają ją w 71 proc., w tym „zdecydowanie tak: już tylko 33 proc.. Firmy nie czekają na zmiany Warto też zaznaczyć, że inicjatywy pracodawców na rzecz wspierania work-family balance i zrównoważonego podziału opieki nad dzieckiem wyszły już z fazy innowacji. Tego typu rozwiązania wprowadzane są coraz śmielej i to nie tylko wśród najbardziej innowacyjnych firm świata. W Polsce ten trend jest również coraz bardziej widoczny, przy czym wiele inspiracji płynie z międzynarodowych korporacji, które wdrażają rozwiązania uwzględniające nasze lokalne warunki. Po części wynika to z faktu, że firmy muszą się dostosować do wymagań młodego pokolenia, które ceni sobie prywatne życie i głośno mówi, że łączenie obowiązków rodzinnych i pracy zawodowej jest często niemożliwe do zrealizowania. Dlatego coraz częściej w firmach pojawiają się dodatkowe urlopy ojcowskie (często płatne w 100 proc.) oraz działania umożliwiające czy zachęcające ojców do skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Przykład? Rok temu międzynarodowy koncern Procter & Gamble (P&G) wprowadził nową politykę dotyczącą urlopów rodzicielskich i ojcowskich. Inicjatywa o nazwie #ShareTheCare umożliwia ojcom skorzystanie z ośmiu tygodni płatnego urlopu, dostępnego w ciągu dwóch lat od narodzin lub adopcji dziecka. - Wierzymy, że za sprawą takich rozwiązań jak nasza nowa inicjatywa możemy przyczynić się do zmiany tradycyjnego postrzegania ról rodzicielskich i odejścia od stereotypu, według którego, to kobiety powinny być głównym, pełnoetatowym opiekunem na wczesnym etapie życia dziecka. Dzięki #ShareTheCare ojcowie już nie muszą nieśmiało prosić szefa o urlop, aby odciążyć swoje partnerki i być bliżej dziecka. Płatny urlop ojcowski oferowany przez P&G wręcz zachęca ich do przestawienia priorytetów tak, by móc oddać się w pełni radości bycia z rodziną w tym okresie - mówił rok temu Geraldine Huse, prezes Procter & Gamble w Europie Centralnej. Ściągę dla firm zainteresowanych wspieraniem pracowników-rodziców przygotowała również Fundacja Sharethe Care. To darmowy przewodnik dla pracodawców wprowadzający w aspekty prawne, komunikacyjne i przykłady najlepszych przykładów firm, które wprowadziły dobre praktyki w tym obszarze.