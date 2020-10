Ogromny wzrost fałszywych L4. "To najwięcej od początku prowadzenia naszych statystyk"

Firmy skarżą się na coraz większe trudności z funkcjonowaniem, a do pracowników zakażonych oraz przebywających na kwarantannie dołączają również zdrowi na L4. Dane szacunkowe Conperio Indeks za 2020 rok wskazują 2,5-krotny przyrost nieuczciwych zwolnień względem analogicznego okresu w roku ubiegłym.

W sierpniu 2020 firma Conperio odnotowała rekord, jeśli chodzi o liczbę fałszywych zwolnień (Fot. materiały prasowe)

Powrót do optymalnej działalności jest tym, co dziś zaprząta głowy większości osób prowadzących firmy w Polsce.

W wielu firmach nie ułatwiają tego sami pracownicy, którzy z różnych powodów decydują się wziąć zwolnienie chorobowe, mimo że są zdrowi.

Mikołaj Zając, prezes Conperio, firmy doradczej zajmującej się m.in. kontrolą pracowników przebywających na L4 oraz „home office”, przyznaje, że w tym roku wysyp fałszywych L4 jest lawinowy.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy przedsiębiorcy z różnych branż musieli borykać się na przemian z kryzysem gospodarczym i zdrowotnym. Wraz z nadejściem drugiej fali zachorowań na Covid-19 ich sytuacja pogarsza się. Szefowie małych przedsiębiorstw skarżą się m.in. na problemy związane z możliwością terminowej wypłaty pensji pracownikom i tzw. utratą płynności. Jednym z czynników warunkujących taki stan rzeczy jest brak rąk do pracy, a co za tym idzie możliwości świadczenia i realizacji usług dla kontrahentów. Szczególnie boleśnie braki kadrowe odczuwają pracodawcy zatrudniający do 20-30 osób oraz mniejsi.

- Obserwujemy 2,5-krotny przyrost nieuczciwych zwolnień względem ubiegłego roku. Powody tego wzrostu są różne - zmęczenie psychiczne wśród pracowników, spowodowane przeciągającym się stanem pandemii Covid-19, obawa przed drugą falą i zakażeniem siebie bądź bliskich, chęć „przeczekania” tej trudnej sytuacji. Wszystko to powoduje niemały ból głowy dla pracodawców. Kiedy dodamy do tego osoby faktycznie zakażone bądź przebywające na wymuszonej kwarantannie, sytuacja najmniejszych przedsiębiorców wydaje się dramatyczna, a wielu z nich zmuszonych zostaje zawiesić bądź zamknąć działalności - mówi Mikołaj Zając.

Z obserwacji firmy doradczej wynika, że przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw coraz częściej zgłaszają się z podejrzeniem, że ich pracownicy nadużywają pandemii do tego, by działać nieetycznie, np. pobierać fałszywe zwolnienia chorobowe. Kontrowersyjną kwestią pozostaje w dalszym ciągu łatwość i dostępność tzw. szybkich zwolnień lekarskich przez telefon, które mogą być bardzo uciążliwe dla właścicieli przedsiębiorstw. Ich znaczenie wzrosło szczególnie w ostatnim kwartale. Wśród szerokiej oferty usług zdrowotnych, pojawiają się „e-zwolnienia bez konieczności wychodzenia z domu bądź pracy” (cyt. z jednej z ofert).

- W sierpniu naruszenia na kontrolach „L4” stanowiły rekordowe 43 proc., to najwięcej od początku prowadzenia naszych statystyk. We wrześniu było niewiele lepiej - 39 proc. wszystkich wizyt na kontrolach. Jedną z kontrolowanych pracowniczek zastaliśmy np. na prowadzeniu działalności gospodarczej – zakładała klientkom sztuczne rzęsy w mieszkaniu. W dalszym ciągu znaczną część nadużyć stanowią zwolnienia opiekuńcze, w wielu przypadkach po udaniu się na miejsce kontroli odnotowujemy np. brak dzieci, nad którymi sprawowana miała być opieka. Za sprawą teleporad zauważamy także wyraźny wzrost naruszeń za błędnie podane adresy na drukach „L4”, ze średniej 5 proc. do 8 proc. za wrzesień - komentuje Zając. Także Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy podkreśla, że z dużą dozą prawdopodobieństwa część pracowników zdecydowała się skorzystać ze zwolnienia lekarskiego by ochronić miejsce pracy. - W mojej ocenie, wielu pracowników korzystało ze zwolnień lekarskich także z obawy o swoje zdrowie lub zdrowie swoich bliskich. Do grupy tej zaliczam także rodziców posiadających dzieci powyżej 8. roku życia, którym nie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem placówek na skutek wybuchu pandemii Covid-19. Nie ukrywam, że trudno mówić o samodzielności i samowystarczalności dziecka, które ukończyło 8. rok życia. W przypadku, gdy rodzice nie mieli możliwości zapewnienia opieki dziecku w inny sposób, korzystali ze swojego zwolnienia chorobowego - ocenia Malwina Stasiewicz. Jak działać bez pracowników? Firmy dotknięte kryzysem muszą znaleźć odpowiedni sposób na przetrwanie. Zdaniem Conperio sytuacja związana z nieobecnością pracowników w firmach z sektora MŚP jest bardzo trudna i przede wszystkim należy ją uporządkować. Właściciele nie mogą dopuścić do tego, aby przedsiębiorstwem zaczął rządzić kadrowy chaos. - Małe przedsiębiorstwa zawsze stanowiły kluczową część naszej gospodarki, dlatego szczególnie powinniśmy je wspierać także podczas pandemii. Nie pomaga w tym ZUS, który skontrolował w pierwszym półroczu 2020 roku zaledwie 140 tys. druków „L4”. Jest to kropla w morzu potrzeb – w samym tylko ubiegłym miesiącu wystawiono bowiem aż 2,1 mln zwolnień lekarskich - informuje Mikołaj Zając. To od właściciela firmy zależą dalsze kroki podjęte w stosunku do pracownika, którego kontrolerzy nie zastaną pod adresem podanym w druku zwolnienia chorobowego lub który przyłapany zostanie na wykonywaniu innych czynności, niezgodnych ze zwolnieniem.

