Ogromne zmiany od 1 lipca. Dotkną pracodawców i pracowników, będą kłopoty

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego właśnie stał się faktem. 1 lipca 2023 został on odwołany (fot. Shutterstock)

Od 1 lipca przedsiębiorców w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego czeka kolejna duża zmiana w przepisach prawa. Zmiana niesie ze sobą wiele konsekwencji prawnych. Dostosowanie się do "nowych-starych" wytycznych może być dla firm wyzwaniem.

Chociaż odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego możemy potraktować jako formalność, bo od wielu miesięcy polska gospodarka funkcjonuje normalnie, to nie obędzie się bez zmian. Przestanie obowiązywać szereg regulacji wprowadzonych w ramach tzw. tarczy antycovidowej czy specustawy "covidowej". Chociaż ustawodawca przewidział w wielu kwestiach przepisy przejściowe, które dają czas na przygotowanie się do tych zmian, pracodawcy już powinni działać.

Jak podaje Łukasz Dudzik, starszy specjalista ds. prawa pracy i zatrudnienia cudzoziemców w Randstad Polska, od 1 lipca zniknie możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP wraz z instruktażem stanowiskowym w całości online (możliwość taka istniała zasadniczo dla stanowisk biurowych). Trzeba to będzie robić stacjonarnie.

Dodatkowo okresowe szkolenia BHP, które powinny się odbyć między 14 marca 2020 roku a 31 lipca 2023 roku, będzie trzeba zorganizować w ciągu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia, czyli najpóźniej do 29 sierpnia 2023 r. Następnie należy uzupełnić tyczącą się ich dokumentację w aktach osobowych pracowników.

Okresowe szkolenia BHP, które powinny się odbyć między 14 marca 2020 roku a 31 lipca 2023 roku, będzie trzeba zorganizować w ciągu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia. (fot. Shutterstock)

- Cały czas, jaki ustawodawca dał na nadrobienie zaległego obowiązku, przypada na okres wakacyjny. Może to powodować praktyczne trudności w zorganizowaniu odpowiednich szkoleń. Szkolenia z zakresu BHP powinny bowiem odbywać się w czasie pracy. Tymczasem w tym okresie pracownicy częściej korzystają z urlopów. Ustalenie jednego terminu dogodnego dla wszystkich może być więc utrudnione. Co więcej, także dostępność specjalistów prowadzących szkolenia BHP będzie w tym czasie ograniczona, a popyt na ich usługi zwiększony. Warto więc jak najszybciej zaplanować przeprowadzenie zaległych szkoleń BHP - podpowiada radca prawny, associate w Zespole Prawa Pracy kancelarii EY Law Zuzanna Marchlewska.

30 dni na załatwienie spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców

Krótki termin przejściowy dotyczy zwłaszcza pracodawców zatrudniających cudzoziemców i samych cudzoziemców, których legalność pobytu i zatrudnienia była przedłużona dzięki ustawie covidowej.

Grafika: dokumenty pobytowe cudzoziemców Trenkwalder

- Konsekwencją prawną zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego będzie utrata ważności dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców, którzy dotychczas przebywali i pracowali w Polsce na podstawie tzw. ustawy covidowej. Dotyczy to zarówno pracowników z Ukrainy, którzy wjechali do Polski przed 24 lutego 2022 r., jak i pozostałych cudzoziemców spoza UE. Będą mieli tylko 30 dni na przedłużenie swojego legalnego pobytu. Natomiast pracodawcy będą mieli tylko 30 dni na przedłużenie ich pozwoleń na pracę – zaznacza Daniel Sola, dyrektor projektów międzynarodowych w agencji zatrudnienia Trenkwalder.

Jego zdaniem w przypadku cudzoziemców przebywających i pracujących dotychczas w Polsce na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy procedura rejestracji oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy zajmuje obecnie około tygodnia. Natomiast w przypadku zezwoleń na pracę, które rozpatrywane są przez urząd wojewódzki, termin rozpatrywania wniosków to 2-3 miesiące. Pracodawcy, którzy nie zadbali o to wcześniej, muszą się liczyć więc z przerwą w pracy cudzoziemca, bo po upływie 30-dniowego okresu przejściowego jeszcze przez 1-2 miesiące będą musieli poczekać na wystawienie takiego zezwolenia.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego nie zmienia natomiast nic w statusie obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. i ich pobyt został uregulowany na podstawie specustawy wojennej.

180 dni na wykonanie okresowych badań lekarskich

W trakcie pandemii zawieszone zostały przepisy o podleganiu pracowników okresowym badaniom lekarskim. Teraz obowiązek odbycia badań okresowych przez pracownika i odpowiednio skierowania pracownika na badania przez pracodawcę został przywrócony. Na wykonanie zaległych badań jest 180 dni, czyli blisko pół roku.

- W zależności od specyfiki branży odwieszenie tego obowiązku może wiązać się z dużym przedsięwzięciem organizacyjnym, a także ze sporym wydatkiem finansowym. Jeśli pracodawca przez cały okres pandemii korzystał z zawieszenia obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie, w najbliższych miesiącach może być zmuszony skierować na nie większość załogi. Należy przy tym pamiętać, że badania powinny być w miarę możliwości wykonane w godzinach pracy, a ich koszt ponosi pracodawca - mówi adwokat, menadżer w Zespole Prawa Pracy w kancelarii EY Law Michał Włodarczyk.

Przypomina, że zawieszenie nie dotyczyło co do zasady badań wstępnych, z pewnymi wyjątkami, i kontrolnych, tj. badań przeprowadzanych przed powrotem do pracy pracownika po nieobecności spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni. Wyjątkowo jednak te badania mogli wykonywać lekarze innych specjalności niż medycyna pracy. Orzeczenia wydane w tym trybie tracą jednak moc z upływem 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Konieczne będzie więc wykonanie przed tym terminem nowych badań u lekarza medycyny pracy.

Teraz więc pracodawców czeka duże przedsięwzięcie organizacyjne związane z kompleksowym przeglądem badań okresowych pracowników pod kątem ich aktualności. W odniesieniu do badań wstępnych i kontrolnych należy natomiast zweryfikować, jaki lekarz wydawał stosowne zaświadczenia. W przypadku upływu terminu ważności badań okresowych oraz w przypadku, gdy ostatnie badania wstępne i kontrolne wykonywane były przez lekarzy innych specjalności niż medycyna pracy pracodawca powinien skierować pracowników na odpowiednie badania. W większych zakładach będzie przy tym konieczne zaplanowanie tego przedsięwzięcia w taki sposób, aby nie zakłócić procesu pracy.

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia, pracodawców czeka duże przedsięwzięcie organizacyjne związane z kompleksowym przeglądem badań okresowych pracowników pod katem ich aktualności (fot. Shutterstock)

Ponadto od 1 lipca pracodawcy nie mogą już skorzystać z wyjątków dotyczących kierowania pracowników na badania wstępne. W okresie epidemii i zagrożenia epidemicznego było to możliwe w przypadku zatrudniania pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz zatrudniania pracowników ponownie u tego samego pracodawcy lub zatrudniania na dane stanowisko u nowego pracodawcy w okresie 180 dni od zakończenia poprzedniego zatrudnienia. Wyjątek dotyczył nowych pracowników, którzy w chwili zatrudnienia mieli aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane w związku z poprzednim stosunkiem pracy. Obecnie, przed dopuszczeniem pracowników do pracy, pracodawcy powinni bezwzględnie kierować ich na badania wstępne.

Powrót "fikcji doręczenia" po dwukrotnym awizo

Przed pandemią dwukrotnie awizowany list polecony uważano za doręczony po upływie terminu na odebranie go z placówki pocztowej. To rozwiązanie pozwalało unikać impasu wynikającego z braku woli odebrania korespondencji przez jej adresata. W czasie pandemii tzw. fikcja doręczenia została ograniczona. Nieodebranej korespondencji, której termin odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można było co do zasady uznać za doręczoną w czasie obowiązywania tych stanów oraz przed upływem 14 dni od ich zniesienia.

- Na pracodawców sprowadziło to sporo trudności. Niejednokrotnie oznaczało brak możliwości skutecznego rozwiązania umów o pracę z pracownikami, z którymi nie było osobistego kontaktu. Nieodebrane oświadczenia woli nie miały bowiem skutku wobec ich adresata. Dotyczy to w szczególności sytuacji nieusprawiedliwionych nieobecności i tzw. porzucenia pracy. W przypadku, kiedy taki pracownik nie odebrał do tej pory korespondencji zawierającej oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy, jego umowa o pracę formalnie pozostaje w mocy - mówi Michał Włodarczyk.

Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego ponownie można skorzystać z „fikcji doręczenia”. W konsekwencji po 15 lipca 2023 pracodawcy będą mogli uznać za rozwiązane umowy, co do których złożyli oni oświadczenia o rozwiązaniu bez wypowiedzenia. Od tego dnia rozpoczną też bieg odpowiednie okresy wypowiedzenia, w przypadku gdy pracodawcy złożyli oświadczenia o wypowiedzeniu, które nie doczekały się odebrania ich przez adresatów.

- Usunięcie takich „pracowników widmo” z list osób zatrudnionych z pewnością ulży pracodawcom i działom kadr. Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie stosunku pracy wiąże się z szeregiem obowiązków po stronie pracodawcy, m.in. wydania świadectwa pracy, wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zgłoszenia rozwiązania stosunku pracy do ZUS. W pierwszych dniach lipca warto zweryfikować listy osób zatrudnionych pod kątem występowania na nich pracowników, którzy do dziś nie odebrali wysłanych do nich wypowiedzeń czy oświadczeń o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia. W zależności od trybu, należy następnie zaplanować realizację wszystkich niezbędnych czynności związanych z ostatecznym zakończeniem zatrudnienia. Trzeba przy tym uwzględnić ewentualne zmiany sytuacji w ostatnich latach, jak np. zmianę wynagrodzenia minimalnego, która może wpływać na wysokość świadczeń należnych takiemu pracownikowi - wyjaśnia Michał Włodarczyk.

Wypowiedzenie zakazu konkurencji na starych zasadach

W okresie pandemii pracodawca mógł wypowiedzieć każdą umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

Od 1 lipca pracodawcy nadal mogą jednostronnie wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, ale na zasadach obowiązujących przed pandemią. A zatem będą mieli takie prawo tylko w przypadku, gdy strony przewidziały wcześniej odpowiednie zapisy w samej umowie o zakazie konkurencji. Jak wyjaśnia Zuzanna Marchlewska, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego dopuszczalne są trzy rodzaje klauzul pozwalających pracodawcy na wcześniejsze rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, a mianowicie:

wypowiedzenie umowy;

prawo odstąpienia od umowy;

ziszczenie się określonego warunku rozwiązującego.

- Jeżeli strony nie umieszczą jednej z powyższych klauzul w umowie o zakazie konkurencji, jej wcześniejsze zakończenie jest możliwe tylko za porozumieniem stron, a zatem za zgodą pracownika - mówi Zuzanna Marchlewska.

Koniec z udzielaniem zaległych urlopów w terminie wskazanym przez firmę

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca mógł jednostronnie skierować pracownika, bez jego zgody oraz z pominięciem planu urlopów, na urlop wypoczynkowy niewykorzystany przez niego w poprzednich latach kalendarzowych. Pracodawca mógł udzielić takiego zaległego urlopu w wymiarze 30 dni, a pracownik miał obowiązek urlop wykorzystać.

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca mógł jednostronnie skierować pracownika, bez jego zgody oraz z pominięciem planu urlopów, na urlop wypoczynkowy niewykorzystany przez niego w poprzednich latach kalendarzowych. (fot. Andy Sigmund/Unsplash)

- W okresie pandemii z uwagi na obowiązek zachowania dystansu społecznego i ograniczenia w przemieszczaniu się, pracownicy niechętnie korzystali ze swoich uprawnień urlopowych. Przepis ten miał zatem zapobiegać kumulacji zaległych urlopów oraz urlopów nabytych w danym roku kalendarzowym. Jednak zgodnie z orzecznictwem sądów również po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy nadal mogą wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody. Tak orzekł Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 2 września 2003 r. (sygn.. akt I PK 403/02) czy też w wyroku z dnia 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt. I PK 124/05) - mówi Michał Włodarczyk z kancelarii EY.

Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań przestaje obowiązywać

W czasie pandemii ograniczono do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Z ograniczenia tego mogli skorzystać pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Od lipca limit ten został zniesiony i wróciliśmy do przepisów obowiązujących przed pandemią, w tym do art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z którym wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wraca odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, mogli zawiesić obowiązki związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, w tym obowiązek tworzenia takiego funduszu, dokonywania odpisu podstawowego czy wypłaty świadczeń urlopowych. Od 1 lipca pracodawcy muszą ponownie wypełniać wszystkie obowiązki przewidziane w ustawie o ZFŚS. Ponadto pracodawcy nie będą mogli już ograniczyć wysokości odpisu w sytuacji, gdy ich regulacje wewnętrzne przewidywały jego wyższą wysokość niż ustawowa.

