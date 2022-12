Od stycznia ZUS wprowadza nowy obowiązek

Do 30 grudnia 2022 r. każdy płatnik składek, który nie ma konta na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, musi je założyć. Od nowego roku posiadanie aktywnego profilu na PUE będzie już ustawowym obowiązkiem dla wszystkich, zarówno tych co opłacają składki sami za siebie lub za innych, jako płatnicy ich składek.

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli tylko płatnicy rozliczający składki za więcej niż pięć osób. Teraz dotyczy on każdego przedsiębiorcy także emerytów i rencistów, którzy do swojego świadczenia dorabiają, prowadząc własne firmy.

W związku z tym, że dla wielu seniorów prowadzenie firmy jest związane z pasją i nie posługują się oni biegle komputerem, smartfonem, a korzystanie z internetu sprawia im trudności ZUS zaprasza seniorów, którzy muszą założyć profil na PUE do swoich placówek. W założeniu profilu pomogą im pracownicy ZUS

Obecnie konto na PUE ZUS ma 10,8 mln osób. W razie niedopełnienia tego obowiązku ZUS założy profil PUE za płatnika, jednak to płatnik będzie musiał przekazać do ZUS swój adres elektroniczny.

Profil na PUE ZUS w kilka minut

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić indywidualne konto na Platformie, trzeba mieć skończone 13 lat. Profil możemy założyć samodzielnie. Stworzyć profil można na stronie www.zus.pl. Do wyboru są trzy rodzaje rejestracji: Dla Ciebie, Dla przedsiębiorców i Dla firm. Aby móc korzystać z profilu PUE ZUS, po jego założeniu trzeba potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną lub osobiście w placówce ZUS.

PUE ZUS jak udzielić pełnomocnictwa