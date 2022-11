Od stycznia ważne zmiany w umowach o pracę

Planowana nowelizacja Kodeksu pracy ma wdrożyć do polskiego prawa unijne rozwiązania m.in. dotyczące zatrudnienia.

Nowelizacja Kodeksu pracy ma wdrożyć do polskiego prawa unijne rozwiązania m.in. dotyczące zatrudnienia. Zmiany będą dotyczyły m.in. umów o pracę na okres próbny. Okres, na jaki będzie mogła zostać zawarta taka umowa, będzie mógł wynosić od 1 do 3 miesięcy. Będzie to uzależnione od planowanego czasu zatrudnienia pracownika na kolejną umowę o pracę.

Cel takiej umowy pozostaje niezmienny. Zawierana jest po to, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy danym rodzaju pracy.

Warto przypomnieć, że początkowo modyfikacje Kodeksu pracy miały być wprowadzone 1 sierpnia 2022, ale z uwagi na porządek prac legislacyjnych termin ten został przesunięty. Jak informuje centrum informacyjne służb zatrudnienia Zielona Linia, nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Długość okresu próbnego będzie uzależniona od długości umowy o pracę na czas określony

Umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawierana zgodnie z poniższymi wytycznymi:

na 1 miesiąc – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas określony wynoszący mniej niż 6 miesięcy;

na 2 miesiące – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy na czas określony wynoszący przynajmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 12 miesięcy;

na 3 miesiące – w przypadku zamiaru zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 12 miesięcy.

Jak informuje centrum informacyjne służb zatrudnienia Zielona Linia, w uzasadnionych przypadkach pracodawca będzie miał możliwość przedłużenia umowy o pracę na okres próbny zawartej na 1 lub 2 miesiące, o 1 miesiąc. Maksymalnie będzie mogła być ona wydłużona na 3 miesiące.