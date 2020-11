Od grudnia zmiany w przepisach dla cudzoziemców. Rynek pracy skorzysta

Od 1 grudnia 2020 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z nowymi przepisami, cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych będą mogli ubiegać się o zezwolenia na pracę. Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji.

Autor:KDS

• 24 lis 2020 19:15





Ważne zezwolenia na pobyt w Polsce posiada 415,5 tys. cudzoziemców. (Fot. Pixabay)

Za kilka dni wchodzi w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach.

Nowelizacja ustawy rozszerza katalog sytuacji, w których cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce.

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy w Polsce, w pierwszych 9 miesiącach roku wzrosła o 43,5 tys. osób. Ważne zezwolenia na pobyt posiada 415,5 tys. cudzoziemców.

Zgodnie z nowymi przepisami zezwolenia na pracę będą mogli otrzymać cudzoziemcy przebywający w kraju na podstawie wiz Schengen lub krajowych wydanych w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (tzw. wizy humanitarne). Wnioski o zezwolenia na pracę rozpatrują urzędy wojewódzkie.

Procedowana jest obecnie także nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zakłada ona m.in. zgodę na pracę cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych.

Zmiany w ustawie mają również dostosować polski porządek prawny do zmian we wspólnotowym kodeksie wizowym. Dotyczą one wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych (długoterminowych) pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego. Dostosowane do wymogów prawa UE zostały m.in. formularz zaproszenia, tryb wydawania wiz krajowych oraz opłaty za ich wydanie. Przykładowo, decyzja informująca o odmowie wydania wizy krajowej będzie zamieszczana na nowym formularzu. Wniosek o wydanie wizy krajowej zostanie natomiast rozszerzony o dodatkowe rubryki, co usprawni postępowanie wobec cudzoziemców, którzy będą chcieli pracować czy studiować w Polsce.

Kolejną zmianą jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu (w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego). Minister właściwy do spraw zagranicznych będzie publikował informacje o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach spełniających ustawowe warunki.

Nowelizacja wprowadza także przepisy pozwalające na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Visa Waiver Program).



Historycznie to najwyższy dotychczasowy rezultat, który pokazuje, że III kw. był relatywnie dobry na polskim rynku pracy https://t.co/V98eOrac50 — Andrzej Kubisiak (@KubisiakA) November 10, 2020 Z kolei Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zauważył, że w na koniec 3. kwartału liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS wyniosła 689,22 tys. co było o niemal 27 tys. wyższym wynikiem niż na koniec marca i o 3,5 proc. wyższym rok do roku. - Historycznie to najwyższy dotychczasowy rezultat, który pokazuje, że III kw. był relatywnie dobry na polskim rynku pracy - skomentował te dane wicedyrektor PIE.

