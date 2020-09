Od dziś delegowanie po nowemu. Jak wpłynie na funkcjonowanie firm

Mniejsze przychody i wyższe koszty usług. Zdaniem 20 proc. ankietowanych przez PwC takie konsekwencje niesie ze sobą zmiana prawa, która weszła dziś w życie. Chodzi o delegowanie pracowników.

Autor:KDS

• 4 wrz 2020 18:20





Nowe przepisy obowiązują od dziś (Fot. Cock-Robin z Pixabay)

REKLAMA

Dziś (piątek, 4 września) weszły w życie nowe przepisy o delegowaniu pracowników.

Mają one za zadanie wprowadzić zapisy unijnej dyrektywy, która ma rozwiązać problem nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie.

Najczęstszą przyczyną delegowania pracowników jest realizacja projektów bezpośrednio u klientów (70 proc.).

Z danych ZUS wynika, że Polska jest jednym z unijnych krajów, które delegują największą liczbę pracowników. W latach 2012–2016 średnio 20 proc. z nich w UE pochodziło właśnie z naszego kraju. Co więcej, Polska wysyła więcej osób do pracy za granicę niż takich osób jest delegowanych z krajów Unii do Polski.

Eksperci z firmy doradczej PwC zapytali słuchaczy swojego webinarium na temat delegowania pracowników po nowemu, w jaki sposób korzystają z pracowników delegowanych oraz jakie mają spostrzeżenia na temat nowych przepisów i dostosowania się do nich. Co się okazało?

Praca bezpośrednio u klienta

- Pierwsza kwestia, która rzuca się w oczy to fakt, że jedynie około jedna piąta ankietowanych opiera swoją podstawową działalność na wykorzystaniu pracy osób delegowanych. Musimy pamiętać, że w tej grupie możemy mieć tak potencjalnie odległe od siebie branże jak budownictwo, opieka nad osobami starszymi, jak i firmy IT zajmujące się projektami wdrożeniowymi za granicą. Po drugiej stronie mamy pracodawców, którzy prowadzą działalność, która nie opiera się na pracy osób delegowanych. Nie oznacza to, że tacy pracownicy nie są istotni z punktu widzenia ich działalności: u 40 proc. ankietowanych delegowani są pracownikami na stanowiskach menedżerskich, zaś w 27 proc. przypadków są to członkowie zarządu. W tej grupie spółek 70 proc. ankietowanych deleguje pracowników operacyjnych, zaś 23 proc. deleguje pozostałe grupy pracowników, w tym pracowników administracyjnych - czytamy na stronie PwC.

Osoby biorące udział w ankiecie jako powód delegowania pracowników wskazywali realizację projektów bezpośrednio u klientów (70 proc.), rozwój pracowników (37 proc.) oraz uzupełnianie niedoborów na wyższych stanowiskach (23 proc.). Niecałe 10 proc. zwróciło uwagę na kwestie kosztowe związane z pracą osób delegowanych.

- Ostatnią liczbę łatwo wyjaśnić jeśli przyjrzymy się temu jak pracodawcy oceniają wysokość wynagrodzeń osób delegowanych w porównaniu do pracowników lokalnych. O ile prawie po równo rozkładają się głosy, że pracownicy delegowani zarabiają podobnie do pracowników lokalnych lub czasem zarabiają nawet więcej, to biorąc pod uwagę całkowity koszt wynagrodzenia prawie 80 proc. ankietowanych twierdzi, że pracownicy delegowani stanowią większy koszt dla pracodawcy. Perspektywa ta wynika z faktu, że zatrudniając pracownika delegowanego należy wziąć pod uwagę wiele kosztów, których nie występują w odniesieniu do lokalnych pracowników (począwszy od kwestii legalizacji pobytu, zakwaterowania i kosztów przeprowadzki po kwestie związane z jednoczesnym opodatkowaniem w kilku krajach, dodatkami wyrównującymi różnicę w kosztach życia w kraju przyjmującym czy szkoleniami językowymi) - na swojej stronie wyjaśniają eksperci z PwC. Nowe przepisy Od dziś, tj. piątku 4 września, pracodawcy, którzy chcą delegować pracowników do pracy za granicę muszę spełnić więcej wymogów. To m.in. zapewnienie warunków zatrudnienia i składników wynagrodzenia na poziomie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz powszechnie obowiązujących umów zbiorowych. Zwiększono również wymogi dotyczące warunków zakwaterowania pracowników oraz stawek dodatków czy zwrotu wydatków na pokrycie kosztów podróży. Tym samym więcej jest formalności do wypełnienia, co więcej, firmom, które ich nie spełnią grożą większe kary. Ponad 80 proc. ankietowanych przez PwC uważa, że nowe wymogi będą stanowiły dla nich dodatkowe obciążenie administracyjne, co przełoży się na wzrost kosztów obsługi oddelegowań. - Nowe obowiązki zgłoszeniowe i zwiększone ryzyko kontroli wymagają od pracodawców większej skrupulatności w monitorowaniu zagranicznych wyjazdów pracowników, co dodatkowo komplikują dziesiątki niestandardowych sytuacji pracowników mobilnych wynikające z COVID-19. Ponadto, pracodawcy powinni wykazując należytą staranność przeprowadzić przegląd swoich zasad wynagradzania i warunków zatrudnienia pracowników delegowanych. Z jednej strony pozwoli to zidentyfikować, które przepisy (polskie czy zagraniczne) stosować z perspektywy nowych wymagań, z drugiej będzie to dla nich odpowiedzią na pytanie jakie składniki wynagrodzenia należy zapewnić pracownikowi zależnie od długości jego delegowania - tłumaczą w PwC. Tym samym jedna piąta ankietowanych przyznała, że nowe zasady negatywnie odbiją się na ich biznesie - zmniejszą przychody lub wzrośnie koszt ich usług. Zdaniem 15 proc. ankietowanych dostosowanie się do nowych wymogów, może doprowadzić do utraty możliwości konkurowania z podmiotami zagranicznymi. Jednocześnie około 10 proc. ankietowanych jest zdania, że nie odczuje konsekwencji zmiany przepisów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU