Od 26 kwietnia zmiany w umowach o pracę. Wbrew pozorom mogą być niekorzystne dla pracowników

Michał Włodarczyk, adwokat z kancelarii EY Law uważa, że ta zmiana będzie sporym wyzwaniem dla pracodawców.

- Do tej pory ten typ umowy można było bardzo prosto wypowiedzieć i zakończyć. Pracodawca mógł zawrzeć taką umowę na rok, a po miesiącu już ją wypowiedzieć i nie powiedzieć pracownikowi nic o powodach swojej decyzji. W efekcie była to mniej stabilna forma zatrudniania. Pracownicy nie odwoływali się też często do sądu pracy, bo aby mieć do tego podstawy, pracodawca musiałby popełnić błąd formalny, np. nie wypowiedzieć umowy na piśmie. Teraz to się zmieni. Pracodawcy będą musieli podać przyczynę wypowiedzenia. Poza tym jeżeli pracownik reprezentowany jest przez związki zawodowe, to o zamiarze rozstania się z nim będzie musiał je poinformować. To będzie duża zmiana operacyjna dla pracodawców - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Michał Włodarczyk.

Również Joanna Rutkowska, dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Polska podkreśla, że ta zmiana budzi najwięcej kontrowersji wśród pracodawców.

- Umowy na czas określony dotychczas były stosowane w kontekście sprawdzenia, czy zatrudnienie pracownika przyniesie obopólną korzyść. Umowa na 3-miesięczny okres próbny była zwykle niewystarczająca, bo zazwyczaj dopiero pierwsze pół roku pokazuje, na ile nowy pracownik jest w stanie podołać coraz bardziej poważnym i odpowiedzialnym obowiązkom. Wbrew pozorom ta zmiana może okazać się niekorzystna dla pracowników, gdyż aby uniknąć konieczności podawania powodów ewentualnego zwolnienia w przyszłości, pracodawcy będą w tym newralgicznym początkowy okresie zatrudniać ludzi na umowy-zlecenia lub umowy B2B, szczególnie w przypadku prac projektowych – stwierdza .

Pracownicy będą chętniej odwoływać się do sądu pracy?

Pracownicy znając powód, przez który stracili zatrudnienie, będą mogli się z nim nie zgodzić i będą chętniej odwoływać się do sądu pracy, by dochodzić swoich racji.

- Pamiętajmy, że najbardziej konfliktogenną kwestią przy rozwiązywaniu umów o pracę jest właśnie przyczyna wypowiedzenia. Pracownicy się z nią nie zgadzają. Teraz zyskają możliwość dowiedzenia się, dlaczego pracodawca zdecydował się rozwiązać z nimi współpracę przy umowie na czas określony. Jeśli się nie zgodzą z jego opinią, będą mogli wyrazić swój sprzeciw w sądzie. Pamiętajmy też, że po wejściu w życie przepisów wprowadzających unijną dyrektywę, pracownicy uzyskają nowe roszczenie. Teraz mogą żądać tylko odszkodowania, po zmianie będą mogli domagać się również przywrócenia do pracy - komentuje Michał Włodarczyk.

