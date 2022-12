Od 1 stycznia ważne zmiany w ZUS. Wchodzi nowy obowiązek dla wszystkich firm

Od 1 stycznia 2023 r. wszyscy płatnicy składek będą musieli mieć profil na PUE ZUS. Jeśli osoba upoważniona przez płatnika, np. księgowa, ma dostęp do jego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to w takim przypadku ZUS przyjmuje, że płatnik spełnił obowiązek posiadania profilu na PUE i nie ma potrzeby zakładania innego konta.

Do 30 grudnia 2022 r. wszyscy płatnicy składek - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - powinni mieć konto na PUE ZUS.

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Płatnik składek - osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego).

Pełnomocnictwo składane elektronicznie można podpisać profilem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowodem) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Obecnie obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mają płatnicy rozliczający składki za więcej niż pięć osób. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek ten dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do pięciu pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Czytaj też: Nadchodzi największa podwyżka składek ZUS w historii. Tyle zapłacimy w 2023 roku

- Do 30 grudnia 2022 r. wszyscy płatnicy składek - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - powinni mieć konto na PUE ZUS. Mogą to zrobić osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS. Jeżeli płatnik składek samodzielnie nie założył profilu na PUE ZUS, ale udzielił pełnomocnictwa do swojej roli płatnika np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego, to znaczy, że płatnik ma już swój profil - mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Obecnie konto na PUE ZUS ma obecnie 10,8 mln osób.

Upoważnienie do profilu płatnika na PUE ZUS

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Płatnik składek - osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Jak to zrobić?

Aby upoważnić inną osobę do swojego profilu płatnika na PUE ZUS, trzeba dla niej złożyć pełnomocnictwo w ZUS. Można przekazać je w formie papierowej do placówki ZUS lub w formie elektronicznej – przez PUE ZUS. Najlepiej skorzystać z gotowego formularza ZUS PEL „pełnomocnictwo”. Na formularzu – w sekcji zakres pełnomocnictwa - trzeba zaznaczyć pole „do załatwiania spraw za pośrednictwem PUE ZUS” oraz wpisać datę, od której osoba upoważniona ma mieć dostęp do profilu płatnika na PUE ZUS. Można też podać datę końca nadanego upoważnienia.