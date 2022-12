Od 1 stycznia sądy pracy mogą zalać pozwy. Wszystko przez nowe prawo

Ministerstwo pracy zapowiedziało finisz prac nad wdrożeniem do polskiego prawa dwóch unijnych dyrektyw. Nałożą one na pracodawców wiele nowych obowiązków. Jedne z nich dotyczą wypowiadania umów na czas określony. Chodzi m.in. o obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony. To może wywołać lawinę spraw w sądzie pracy.

Termin na wdrożenie unijnej dyrektywy minął na początku sierpnia 2022. Resortowi pracy nie udało wyrobić się w terminie. Zapowiedział, że przepisy wejdą w życie w 2023 roku. Prace nad mini trwają.

Jedną z nowości, jaką ma wprowadzić wejście w życie unijnej dyrektywy, będzie zmiana zasad rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Obecnie pracodawcy nie są zobowiązani do podawania przyczyny wypowiedzenia tego typu umowy, jednak po wejściu w życie nowych przepisów, to się zmieni.

Pracownicy znając też przyczyny rozwiązania z nimi umowy o pracę mieli utrudnioną drogę do odwoływania się do sądu pracy. By mieć do tego podstawy, pracodawca musiałby popełnić błąd formalny, np. nie wypowiedzieć umowy na piśmie.

Zdaniem Michała Włodarczyka, adwokata z kancelarii EY Law, specjalizującego się w prawie pracy, będzie to duża zmiana operacyjna dla pracodawców.

- Pracownicy znając powód, przez który stracili zatrudnienie, będą mogli się z nim nie zgodzić, a co za tym idzie - chętniej odwoływać się do sądu pracy, by dochodzić swoich racji (....). Pamiętajmy, że najbardziej konfliktogenną kwestią przy rozwiązywaniu umów o pracę jest właśnie przyczyna wypowiedzenia. Pracownicy się z nią nie zgadzają. Teraz zyskają możliwość dowiedzenia się, dlaczego pracodawca zdecydował się rozwiązać z nimi współpracę przy umowie na czas określony. Jeśli się nie zgodzą z jego opinią, będą mogli wyrazić swój sprzeciw w sądzie. Pamiętajmy też, że po wejściu w życie przepisów wprowadzających unijną dyrektywę, pracownicy uzyskają nowe roszczenie. Teraz mogą żądać tylko odszkodowania, po zmianie będą mogli domagać się również przywrócenia do pracy - wyjaśniał w rozmowie z PulsHR.pl