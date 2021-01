Ochrona danych osobowych w 2020 roku. COVID-19 pokazał, że mamy nad czym pracować

Możemy być pewni, że coraz więcej obszarów naszego życia będzie się przenosić do cyfrowego świata. Firmy, które już to zrobiły po części tam zostaną. Brak odpowiedniego zabezpieczenia wykorzystywanych przez nas urządzeń i systemów, a w szczególności brak świadomości możliwych zagrożeń i sposobów ich unikania skutkować może wyciekiem informacji. W zależności od zakresu takie zdarzenie może wpłynąć nie tylko na nasze życie zawodowe, ale również prywatne - komentuje zmiany, jakie przyniesie 2021 roku w ochronie RODO Maciej Kaczmarski, prezes ODO 24.

Z badania Personnel Service wynika, że pracę zdalną od marca, kiedy w Polsce weszły w życie pierwsze obostrzenia związane z pandemią, wprowadziła połowa pracodawców. Najczęściej decydowali się na tę formę średni przedsiębiorcy (58 proc.), 42 proc. firm nie miało natomiast w ogóle możliwości pracy w trybie home office. Aktualnie w ten sposób pracuje 28 proc. pracowników. Reszta albo wróciła do biur, albo wykonuje swoje obowiązki w trybie hybrydowym, czyli częściowo w domu, a częściowo - w biurze.

- Nie będzie zaskoczeniem, że praca zdalna to domena osób z wyższym wykształceniem w największych polskich miastach. Z naszego badania wynika, że 42 proc. osób z wyższym wykształceniem deklaruje, że aktualnie pracuje zdalnie - w porównaniu do 15 proc. osób z średnim wykształceniem oraz 7 proc. osób z podstawowym. 39 proc. pracujących teraz zdalnie mieszka w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców. Na wsi w ten sposób pracuje mniej, bo co czwarta osoba - zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Praca zdalna była wyzwaniem dla ochrony danych osobowych. Wiele firm od nowa musiało przeanalizować swoje systemy bezpieczeństwa oraz wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Co więcej, niezbędne było również wprowadzenie polityki dotyczącej organizacji pracy zdalnej regulującej w szczególności: korzystanie ze sprzętu komputerowego oraz telefonów służbowych, używanie mobilnych nośników danych, zasady korzystania z poczty elektronicznej, a także wykorzystywanie własnego, prywatnego sprzętu do zadań firmowych.

- Firmy starały się dokładać wszelkich starań, aby praca zdalna i funkcjonowanie przedsiębiorstw było zgodne z prawem. Wiele podmiotów przeprowadzało szkolenia online z zasad bezpieczeństwa. Był to dobry ruch. Mogły one zminimalizować ryzyko wynikające z błędów popełnianych przez pracowników podczas pracy zdalnej - wskazuje Maciej Kaczmarski, prezes ODO 24.

W nowej rzeczywistości wiele przedsiębiorstw korzysta z narządzi do wideokonferencji. W tym przypadku również zaczęto zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo danych.

Co z mierzeniem temperatury?

Eksperci ODO 24 wskazują, że trzeba zwrócić uwagę także na to, że do dziś polscy pracodawcy nie mogą podejmować skutecznych działań mających na celu walkę z wirusem bez obaw o konsekwencje prawne.

- Duże wątpliwości budzą cały czas działania, które pracodawca podejmuje w stosunku do pracowników chcąc walczyć z rozprzestrzenianiem się wirusa np. związane z badaniem temperatury, badaniami profilaktycznymi na obecność koronawirusa. Niestety pracodawca chcąc chronić zdrowie pracowników i zachować ciągłość działania firmy musi samodzielnie interpretować prawo i liczyć na to, że nie skończy się to dla niego karami - wskazuje Maciej Kaczmarski, prezes ODO 24.

Apele o doprecyzowanie przepisów w tej kwestii pojawiły się chwilę po wybuchu pandemii. Pracowały wielokrotnie prosili o wskazanie wytycznych umożliwiających im mierzenie temperatury pracownikom. Wskazywali na rozbieżne interpretacje tych kwestii przez różnego rodzaju urzędy.

Ich zdaniem, zapisy Kodeksu pracy mówiące o tym, że to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, dają im prawo do wykonywania testów i pomiarów. Mimo upływu wielu miesięcy nie udało się rozwiać ich wątpliwości.

Cyberbezpieczeństwo do poprawki

Pandemia koronawirusa nie tylko znacząco zmieniła funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale także wyeksponowała pewne braki, z którymi firmy muszą się teraz mierzyć. Sytuacja spowodowana przez COVID-19 wymusiła na firmach działania, na które nie były do końca gotowe. Do tego pandemia z pewnością sprzyjała wzmożonej aktywności cyberprzestępców.

Wykorzystywali oni każdą nadarzającą się okoliczność. O jakich cyberzagrożeniach słyszeliśmy najczęściej? Należą do nich m.in. wyłudzania pieniędzy na potrzeby szczepienia lub zakupu leków przeciw COVID-19 z wykorzystaniem wiadomości SMS zachęcających do kliknięcia w link przekierowujący do fałszywej bramki płatności czy wyłudzenia w związku ze zwiększonym popytem na zakupy w Internecie poprzez spreparowane strony www lub fałszywe, ale atrakcyjne oferty różnych produktów i usług. Często dochodziło też do wyłudzania danych uwierzytelniających do różnych aplikacji, serwisów, w tym do Profilu Zaufanego na potrzeby potwierdzenia tożsamości w związku z rzekomo przysługującymi dodatkami dla osób przebywających na kwarantannie. Ataki odbywały się z wykorzystaniem spreparowanych wiadomości e-mail zawierających link do przygotowanej wcześniej strony www.

Przykładów nie trzeba szukać długo. Na łamach PulsHR.pl ostatnio informowaliśmy o zhakowaniu konta na Twitterze wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwony Michałek, która w resorcie jest odpowiedzialna za obszar pracy.

Na jej koncie pojawiła się grafika z Jarosławem Kaczyńskim za więziennymi kratami i podpis: „Gang PiS na czele z Kaczyńskim przekroczył wszelkie możliwe granice. Okrucieństwo i bezkarność stały się normą dla rządzącego establishmentu. Nie chcę już być po tej samej stronie z mordercami, katami i złodziejami”. Wiceminister zgłosiła sprawę do prokuratury.