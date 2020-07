Ochrona danych osobowych. Pracownik najsłabszym ogniwem

- W wielu przedsiębiorstwach brakuje odpowiednich środków technicznych zabezpieczających dane osobowe. Często wdrożenie nowych, skutecznych rozwiązań jest dla firm zbyt kosztowne. W zakresie ochrony danych przedsiębiorstwa polegają na swoich pracownikach, którzy – w szczególności w związku z brakiem odpowiedniego przeszkolenia – popełniają błędy - podkreśla radca prawny Katarzyna Szczypińska, ODO 24.

Jak dodaje, jeżeli administratora danych osobowych zwyczajnie nie stać na zakup i uruchomienie właściwych zabezpieczeń technicznych, warto skupić się przynajmniej na przyjęciu w firmie odpowiednich regulaminów oraz szczegółowych procedur postępowania z danymi. Można też skorzystać z usług zewnętrznej firmy, która po przeprowadzeniu audytu zarekomenduje działania pomagające w dostosowaniu organizacji do wymagań przepisów o ochronie danych.

By mieć gwarancję, że w naszej firmie nie dojdzie do złamania przepisów, warto pamiętać o systematycznych szkoleniach pracowników. Warto to robić, choć ustawa RODO nie mówi wprost o obowiązku szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

W tym kontekście warto wspomnieć o wskazanych w RODO zadaniach inspektora ochrony danych, który odpowiada za m.in. za monitorowanie przestrzegania przepisów oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego, ale także za działania zwiększające świadomość oraz wyżej wspomniane szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania.

Jak zaznaczają eksperci ODO 24, jest to o tyle istotne, że obecnie wiele osób nadal pracuje zdalnie. W ostatnich dwóch tygodniach I kwartału 2020 r. udział osób, które zwykle wykonywały swoją pracę w domu w ogólnej liczbie pracujących kształtował się na poziomie 14,2 proc. (w całym I kwartale 2020 r. wynosił on 6,4 proc. - dla porównania w poprzednim kwartale 4,3 proc.). Warto podkreślić, że prawie 72 proc. respondentów jako bezpośredni powód pracy zdalnej wskazało pandemię.

CZYTAJ DALEJ »

Taki tryb wykonywania pracy, po pierwsze wiąże się z mniejszą możliwością kontroli przez pracodawcę, po drugie z zwiększonym ryzykiem wycieku danych. Dlatego tym bardzie warto uczulić pracowników na odpowiednie dbanie o dane osobowe.

- Nie można wykluczyć, że skomplikowane i zaawansowane rozwiązania techniczne okażą się zbędne, jeśli wiedza i świadomość pracowników będą na bardzo wysokim poziomie, a ich stosunek do ochrony danych poważny. Sam brak świadomości na temat wagi ochrony danych osobowych prowadzi zaś do lekceważącego podejścia do obowiązujących procedur oraz braku poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a stąd już krótka droga do nieszczęścia, czyli naruszenia ochrony danych osobowych - wskazuje Katarzyna Szczypińska, ODO 24.

Konwersacje pod ścisłą ochroną

O tym jak ważne są odpowiednie zabezpieczenia podczas pracy zdalnej świadczy przypadek Zooma. Wraz z wybuchem pandemii i przestawieniem się na pracę zdalną zainteresowanie tym komunikatorem wystrzeliło. Jak podaje serwis CNBC, firma dostarczająca oprogramowanie do obsługi wideokonferencji zyskała na wartości aż 15 proc.. W sumie w odniesieniu do ubiegłego roku firma notowała aż 30-krotny wzrost. Jednak, kiedy specjaliści od cyberbezpieczeństwa zaczęli mówić o zaniedbaniach w zakresie ochrony prywatności prowadzonych za jego pośrednictwem konwersacji, kolejne firmy zaczęły odchodzić od tego narzędzia.

Według informacji Bloomberga, Daimler i NXP całkowicie zabroniły swoim pracownikom korzystania z Zooma - w tym do komunikacji z użytkownikami zewnętrznymi. Podobne zalecenia miał sformułować również Ericsson. Zamiast tego spółki korzystają obecnie z konkurencyjnego narzędzia Microsoft Teams. Także Bank of America ma zalecać pracownikom, by unikali Zooma na rzecz innych programów. W przypadku gdy zewnętrzni klienci nalegają na tę konkretną aplikację, bankierzy BofA muszą uzyskać zgodę na jej użycie.