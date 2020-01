O wezwaniu pracownika na ćwiczenia pracodawcy powinni dowiadywać się z urzędu od wojska

Biuro Rzecznika MiŚP zwraca uwagę, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (pochodzącej z 1967 r.) zawierają niejednolite rozwiązania w zakresie informowania pracodawców o konieczności udzielania dni wolnych pracownikom oraz umożliwienia im stawienia się do pełnienia służby wojskowej (w tym terytorialnej).

Zgodnie z ustawą w przypadku „ćwiczeń wojskowych rotacyjnych” żołnierz rezerwy ma obowiązek niezwłocznego poinformowania swojego pracodawcy o dniach, w których będzie odbywał te ćwiczenia, o zmianach w tym zakresie, a także powiadamiać pracodawcę o powołaniu na te ćwiczenia. W tej sytuacji zatem jedynym źródłem informacji dla pracodawcy jest sam pracownik.

Rzecznik informuje o docierających do niego sygnałach od przedsiębiorców skarżących się na „istotne utrudnienia” w prowadzeniu działalności gospodarczej skutkiem tego, że nie zostali oni poinformowani przez swoich pracowników o dniach odbywania przez nich ćwiczeń oraz samym fakcie powołaniu ich na nie. Pomimo bowiem braku stosownej informacji pracodawcy Ci mają obowiązek umożliwić tym pracownikom stawienie się na te ćwiczenia.

- Natomiast brak wywiązania się przez pracowników z obowiązku niezwłocznego poinformowania pracodawców o ww. ćwiczeniach lub powołaniu na nie może skutkować co najwyżej ewentualną odpowiedzialności porządkową – podkreśla Rzecznik.

CZYTAJ DALEJ »

Jak zaznacza, powyższe wnioski zostały potwierdzone w odpowiedzi Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z 16 grudnia 2019 r. na wystąpienie Rzecznika MŚP.

Zdaniem Rzecznika ten stan rzeczy wymaga zmiany. Jak argumentuje, w czasie pokoju, w sytuacjach, gdy nie zaistniała konieczność natychmiastowego stawiennictwa do służby wojskowej, pracodawcy powinni być informowani nie tylko niezwłocznie przez swoich pracowników, lecz przede wszystkim urzędowo o zaplanowanych terminach służby wojskowej pracowników, jak również o zmianie tych terminów

- Co do zasady, o wezwaniu pracownika do pełnienia tej służby w wyznaczonych dniach pracodawcy powinni dowiadywać się z urzędu od właściwych władz wojskowych – czytamy w oświadczeniu Rzecznika.



Dlatego też 17 stycznia 2020 r. Rzecznik MŚP zawnioskował do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zmianę ww. ustawy w taki sposób, by w czasie pokoju pracodawcy byli zawiadamiani z urzędu o zaplanowanych terminach oraz ich zmianach, w których pracownicy będą pełnili służbę wojskową (w tym terytorialną).