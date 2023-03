O tej uldze w PIT nie wszyscy pamiętają, a pozwala sporo zaoszczędzić. Komu przysługuje?

Rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok, który potrwa do 2 maja. Dzięki ulgom podatkowym sporo pieniędzy może pozostać w kieszeniach podatników. Jedna z nich jest dedykowana honorowym krwiodawcom.

- za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia - 1 zł,- za składniki krwi pobierane metodą aferezy - 130 zł (za cały zabieg).

Warto pamiętać, że ulga obejmuje wyłącznie nieodpłatnie przekazaną krew i osocze (przekazywane przez honorowych dawców) na rzecz centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa i innych jednostek uprawnionych. Odliczenie od dochodu przysługuje wyłącznie za faktycznie przekazaną krew. Wartość ulgi nie może jednak przekroczyć 6 proc. dochodu.

Dodatkowy dzień wolny dla honorowych krwiodawców

Warto też przypomnieć, że Senat przyjął ustawę, która honorowym dawcom krwi gwarantuje nie jeden, a dwa dni wolnego za donację. Takie przepisy obowiązują już od wybuchu pandemii, ale są czasowe. Teraz mają wejść w życie na stałe.

Zgodnie z nowymi przepisami kobieta oddająca regularnie krew pełną będzie mogła liczyć na 8 dni wolnego w pracy w ciągu roku, a mężczyzna na 12 dni. Kobieta może oddać krew w ciągu roku maksymalnie 4 razy, a mężczyzna 6 razy, stąd też wynika różnica w liczbie dni wolnych.

Osoby, które są dawcami płytek krwi, mogą otrzymać dodatkowe 24 dni wolnego w pracy. W tym przypadku przerwa między donacjami u kobiet i mężczyzn jest taka sama i wynosi minimum cztery tygodnie, a więc płytki krwi można oddać w ciągu roku 12 razy.

Najwięcej dni wolnych mogą otrzymać osoby oddające osocze. Tutaj zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn przerwy wynoszą co najmniej dwa tygodnie. Więc można dokonać donacji maksymalnie 24 razy w ciągu roku, co daje takiej osobie prawo do dodatkowych 48 dni wolnych.

