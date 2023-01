O tę podwyżkę walczono od 15 lat. Obejmie pracowników w całej Polsce

To już pewne. Wkrótce czeka nas podwyżka kilometrówki - w dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie. O tę zmianę walczono od 15 lat.

W Dzienniku Ustaw opublikowano 2 stycznia rozporządzenie zakładające wzrost stawek tzw. kilometrówki, czyli zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy.

Zgodnie z rozporządzeniem maksymalne stawki kilometrówki, czyli za przejechanie 1 km będą wynosić:

dla samochodu osobowego:

- o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł,

- o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł,

dla motoroweru – 0,42 zł

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przypomnijmy - walka o urealnienie kilometrówek trwała od lat. W 2010 r. parlamentarzyści pisali liczne interpelacje do ministra infrastruktury, w czwartym kwartale 2018 r. ich liczba wzrosła do 4224 petycji, do Sejmu trafił również obywatelski projekt ustawy w tej sprawie. W 2019 roku apel w tej sprawie złożyła sejmowa komisja ds. petycji.

Zgodnie z obowiązującym od 2007 roku rozporządzeniem stawki, jakie za jeden kilometr przebiegu pojazdu prywatnego używanego przez pracowników do celów służbowych pokrywa pracodawca wynoszą odpowiednio: stawka za 1 km przebiegu samochodu osobowego o pojemności skokowej do 900 cm3 - 0,5214, o pojemności skokowej powyżej 900 cm3 - 0,8358, dla motocykla - 0,2302, dla motoroweru - 0,1382. Stawki przyjęte w 2007 roku do tej pory nie zostały zaktualizowane.

O podniesienie kilometrówki walczyło m.in. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) czy Inicjatywa "Kilometrówka".

