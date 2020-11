NRL: zbyt daleko idące poluzowanie kryteriów dla lekarzy spoza UE

Naczelna Rada Lekarska odniosła się do projektu regulacji wprowadzającej tymczasową możliwość pracy w Polsce dla personelu medycznego spoza Unii Europejskiej.

Naczelna Rada Lekarska odniosła się do nowych kryteriów dla zatrudniania personelu medycznego spoza UE (Fot. Fotolia)

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że zapoznało się z projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o zmianie rozporządzenia w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Rozumiejąc potrzebę wspierania środowisk medycznych, szczególnie na Białorusi w obliczu trwającego w tym kraju kryzysu społeczno-politycznego, z głębokim niepokojem przyjmuje przedmiotowy projekt w powiązaniu z procedowanymi obecnie w Parlamencie przepisami, mającymi na celu poluzowanie kryteriów dotyczących przyznawania prawa wykonywania zawodów medycznych na terenie RP, które Prezydium NRL uważa za zbyt daleko idące - czytamy w stanowisku Prezydium NRL.

Zwraca ono uwagę, że kryteria przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty zawsze muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów. Podkreśla, że regulacje w zakresie wymogów i procedur związanych z dostępem do wykonywania w Polsce zawodów lekarza oraz lekarza dentysty, bez względu na to, czy miałyby dotyczyć obywateli polskich czy obywateli innych państw, powinny dawać gwarancję, że osoba uzyskująca w Polsce uprawnienie do wykonywania jednego z tych zawodów jest właściwie przygotowana do udzielania świadczeń zdrowotnych.

