Nowy temat rozgrzewa polskich pracowników. Pensje i urlopy zeszły na drugi plan

90 proc. spraw, jakimi tylko w maju zajmowało się stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom, dotyczy tematu szczepień. Jak wyjaśnia prezes stowarzyszenia Małgorzata Marczulewska, jeszcze żaden temat społeczny nie budził tak wielkich emocji.

Jak wyjaśnia prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym pracodawcom Małgorzata Marczulewska, spośród kilkudziesięciu konsultowanych prawnie spraw trudno o dwie podobne historie.

- Mieliśmy ludzi, którzy chcą się zaszczepić, ale pracodawca im nie pozwala. Mieliśmy przypadki, że pracodawca nakazywał szczepienie, ale pracownik go unikał. Mieliśmy zgłoszenia o nierównym traktowaniu pracowników zaszczepionych i niezaszczepionych czy o wręcz mobbingowym zachowaniu wobec tych, którzy zdecydowali się na szczepienie. Temat budzi wielkie emocje i jestem pewna, że prawnicy będą mieć przez temat szczepień niebawem pełne ręce roboty – wyjaśnia prezes Marczulewska.

Temat szczepień przeciwko COVID-19 od miesięcy jest jednym z najgorętszych nie tylko w mediach. Jak wskazuje ilość wiadomości i próśb o interwencje jakie wpływają do stowarzyszenia, sytuacja będzie stanowiła dość spory problem w relacjach pracodawca – pracownik.

Powszechność szczepień powoduje konflikty w dwie strony – kiedy pracownicy chcą się szczepić wbrew woli pracodawców oraz kiedy pracodawcy oczekują szczepień, ale pracownicy są sceptyczni. Tych drugich przypadków jest znacznie więcej.

- 90 proc. spraw, które trafiają do naszego stowarzyszenia w maju 2021 to kwestie związane ze szczepieniami. Znacznie spadła liczba skarg o niewypłacone wynagrodzenia czy odmowy urlopów. Szczepienia są zdecydowanym liderem. Otrzymujemy mnóstwo skarg od pracowników, którzy nie chcą się szczepić, ale ich pracodawcy tego oczekują. Dochodzi tutaj do rozmaitych problemów, gróźb zawieszeniem, zwolnieniem czy wręcz blokowania możliwości pracy – mówi Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Marczulewska.

Jak wyjaśnia, do stowarzyszenia wpływała skargi na groźby zwolnienia pracowników zatrudnionych w branżach bezpośrednio narażonych na kontakt z potencjalnym chorym.

- Spotkaliśmy się z sytuacjami, gdy zwolnieniami grożono pracownicom przedszkoli czy szkół podstawowych, kelnerkom czy farmaceutom pracującym w aptekach. Zdarzają się również sytuacje, gdy pracownik podwykonawcy, który nie jest zaszczepiony nie był wpuszczany na teren zakładu pracy, gdzie prowadzona jest inwestycja. Jesteśmy najczęściej pytani: „czy tak można” i „czy mogą mnie zwolnić”. Udzielamy wtedy porad, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnienie jest niemożliwe. Z drugiej strony dla swojego bezpieczeństwa należy się zaszczepić. Nasze Stowarzyszenie promuje szczepienia, ale jednocześnie przypomina pracownikom i pracodawcom o obowiązującym prawie - wyjaśnia Małgorzata Marczulewska.

Szef antyszczepionkowiec to rzadkość, wyjątki jednak są

Jak wyjaśnia prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom, zdecydowanie rzadziej zdarzają się przypadki, gdy pracodawcy zniechęcają pracowników do szczepień. Tutaj najczęściej konflikty dotyczą dnia wolnego od pracy w dniu szczepień czy konieczności zwolnień lekarskich w przypadku złego samopoczucia po szczepieniu.

- Pracodawcy antyszczepionkowcy, którzy wprost grożą zwolnieniem za szczepienie to na szczęście nieliczne wyjątki, choć interweniowaliśmy, gdy jeden z pracodawców z branży poligraficznej odmówił dnia wolnego pracownikowi, który miał szczepienie. Tutaj sytuacja była wyjątkowa, bo wolne zostało cofnięte właśnie z powodu szczepienia, a nie z powodu konieczności obecności pracownika w miejscu zatrudnienia. Co do zasady radzimy kompromisowe rozwiązania, obecnie system szczepień jest na tyle elastyczny, że można dobrać sobie termin poza godzinami pracy – wyjaśnia Małgorzata Marczulewska.

Częściej do stowarzyszenia trafiają informacje o konfliktach między pracownikami.

- Były tutaj sytuacje pracowników marketów, którzy kłócili się do tego stopnia, że zostaliśmy poproszeni o mediację czy konflikt w jednej z firm budowlanych, gdzie pracownicy zostali podzieleni na grupę pracującą zaszczepioną i niezaszczepioną. Tą sprawę udało się szybko wyjaśnić, bo okazało się, że była to pewna nadgorliwość osoby organizującej pracę. Nie zmienia to faktu, że emocji jest wiele. Apeluje do pracodawców – namawiajcie do szczepień, nie ignorujcie tego tematu – dodaje Małgorzata Marczulewska.

Co na to prawo?

Przede wszystkim szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 są dobrowolne. Obecnie nie można zmusić pracownika, by poddał się szczepieniu. - Pracodawca nie może zatem oczekiwać od pracowników zaszczepienia się, wydając im polecenia służbowe. Takie polecenia wykraczają poza kompetencje pracodawcy i nie muszą być wykonywane przez pracowników - wyjaśnia Łukasz Kuczkowski.

- Podstawą polecenia pracodawcy nie może być zwłaszcza art. 222[1] Kodeksu pracy, zgodnie z którym w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe - ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Co prawda koronawirus został uznany za czynnik biologiczny i to w wysokiej, bo 3. klasie (na cztery istniejące), ale nie upoważnia to pracodawcy do wymuszania na pracownikach szczepień - dodaje.

