Nowy rok przyniesie duże zmiany dla agencji pracy. Oto lista

Nadchodzący nowy rok firmom zajmującym się rekrutacją pracowników przynosi spore zmiany prawne w obszarze przepisów dotyczących zatrudnienia.

Przygotowanie do nowych uregulowań w zakresie pracy zdalnej, możliwości badania trzeźwości pracowników, work-life-balance, do nowych ustaw o aktywności zawodowej i zatrudnianiu cudzoziemców, czeka wszystkie podmioty zatrudniające pracowników.

Usługi pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej będą zaś zarezerwowane dla agencji zatrudnienia, a prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa personalnego i doradztwa zawodowego nie będzie już działalnością regulowaną i nie będzie wymagało wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Powoli powinniśmy przygotowywać się także na odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego.



Pierwszą zmianą, do jakiej powinny już teraz przygotowywać się firmy, są przepisy wprowadzające regulacje dotyczące świadczenia pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Wszystko na to wskazuje, że zaczną obowiązywać prawdopodobnie już w pierwszym kwartale 2023 roku. Swoje propozycje poprawek (w sumie 4) zgłosił Senat. Teraz nowelizacja wróciła do Sejmu.

Co te zmiany będą oznaczały dla agencji zatrudnienia? Będą one musiały ustalać warunki świadczenia pracy zdalnej wobec swoich pracowników. Natomiast w zakresie pracowników tymczasowych, świadczących pracę na rzecz i pod kierownictwem klientów agencji – pracodawców użytkowników, będą podlegać rozwiązaniom, które dla danych grup pracowników ustali pracodawca użytkownik, a nie agencja.

Istotne będzie też ustalenie procedur współpracy z klientami w sprawie przekazywania informacji o rozwiązaniach dotyczących pracy zdalnej przyjętych u danego pracodawcy użytkownika. Szczególnie znaczenie w tym zakresie będą miały rozwiązania w zakresie rozliczania kosztów pracy zdalnej.

Kontrola trzeźwości pracowników w 2023 roku po zmianach