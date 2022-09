Nowy podatek "pogrąży gospodarkę i spowoduje masowy odpływ firm z Polski"

jk

• 29 wrz 2022 10:42





Kolejny raz jesteśmy świadkami sięgania do kieszeni przedsiębiorców bez myślenia o konsekwencjach. Jeżeli firmy, które będą objęte daniną, dodatkowo uderzone zostaną wzrostami kosztów pracy, gigantycznymi rachunkami za energię i ciepło, a na dodatek będą mieć problemy z pozyskaniem surowców, to spodziewam się, że zamiast fali nowych inwestycji, będziemy świadkami fali exodusu inwestorów z Polski - komentuje Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Jak ocenia Rada Przedsiębiorczości, podatek od zysków nadzwyczajnych "jest przejawem skrajnie nieodpowiedzialnej polityki rządu" (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Podatek od nadzwyczajnych zysków dla firm powyżej 250 osób, nazywany podatkiem Sasina, uderzy w polską gospodarkę.

W czasach rozproszonej globalizacji i wojny w Ukrainie, zamiast przyciągać do Polski inwestorów, my ich wyganiamy, grożąc im dodatkowymi podatkami. To działanie antyprzedsiębiorcze - mówi Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej.

Eksperci podkreślają, że w biznesie nie ma czegoś takiego jak nadmiarowy zysk. Jeżeli firma zarabia, to ma pieniądze na rozwój, na inwestycje, na opłacanie pracowników.

Trwa dyskusja o pomyśle Ministerstwa Aktywów Państwowych, by podatkiem od „nadmiarowych zysków” objąć przedsiębiorstwa w Polsce, które osiągają wyższy zysk niż ten, który określony zostanie w ustawie. Przedsiębiorstwa – zwykle duże, zobowiązane byłyby do dodatkowej, nawet 50-proc. daniny. W opinii ekspertów jest to pomysł, który odbije się silnie na całej gospodarce.

– To szalony pomysł, by w czasach kryzysu gospodarczego i być może zbliżającej się recesji planować nakładanie nowych danin na tych, którzy jakoś sobie radzą i wypracowują zyski. Jeszcze kilka takich pomysłów, a będziemy świadkami uciekania z Polski inwestorów i firm zagranicznych – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. – W czasach rozproszonej globalizacji i wojny w Ukrainie, zamiast przyciągać do Polski inwestorów, my ich wyganiamy, grożąc im dodatkowymi podatkami. To działanie antyprzedsiębiorcze – dodaje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Również Rada Przedsiębiorczości (którą tworzą tworzą ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego) zauważa, że pomysł nowego podatku pojawia się w momencie, kiedy przedsiębiorstwa borykają się z ogromnym wzrostem obciążeń związanym z gwałtownie rosnącymi cenami prądu, gazu i ciepła, spadkiem zamówień i trudnościami związanymi z zerwanymi łańcuchami dostaw.

- Grożą nam poważne trudności gospodarcze i recesja. Rząd, zamiast proponować rozwiązania łagodzące kryzys, zapowiada wprowadzenie kolejnego, absurdalnego podatku od nieistniejących zysków nadzwyczajnych, bo te ewentualnie mogą posiadać jedynie spółki Skarbu Państwa - wskazuje Rada Przedsiębiorczości. - Nowy podatek od zysków nadzwyczajnych miał objąć tylko firmy energetyczne czy paliwowe, które uzyskują nadzwyczajne zyski. Polski rząd uznał jednak, że zapłacą go wszystkie duże przedsiębiorstwa. To zły pomysł, który boleśnie odczuje gospodarka. Podatkiem zostaną bowiem ukarane firmy niekoniecznie osiągające zyski nadzwyczajne tylko wszystkie, które od wypracowanych zysków płacą obecnie podatek dochodowy w wysokości 19 proc. Proponowany podatek pogrąży gospodarkę. Spowoduje masowy odpływ firm i kapitału z Polski - komentuje Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szefa pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan. „W gospodarce nie ma czegoś takiego jak nadmiarowy zysk” Nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów projektu ustawy Ministerstwa Aktywów Państwowych, ale jej założenia budzą poważny niepokój przedsiębiorców. Podatkiem objęte byłyby firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników, które wypracowują rocznie obroty na poziomie powyżej 50 milionów euro. Firmy mogłyby „uniknąć” podatku angażując się w inwestycje z zakresu energetyki czy obronności. Rząd tłumaczy, że pozyskane w ten sposób pieniądze chce przeznaczyć na rekompensaty wynikające z kryzysu energetycznego. - W gospodarce nie ma czegoś takiego jak nadmiarowy zysk. Jeżeli firma zarabia, to ma pieniądze na rozwój, na inwestycje, na opłacanie pracowników. Tak się buduje przedsiębiorczość. Tutaj ktoś wpadł na pomysł, skąd wziąć środki na kolejne transfery socjalne. Ktoś chce się bawić w Janosika i udawać, że zabiera bogatym i zmusza ich do dzielenia się z biednymi. To powrót do retoryki znanej znam z czasów słusznie minionych, gdzie przedsiębiorcę i inwestora przedstawia się jako człowieka, który myśli tylko jak zarobić, wykorzystać i mnożyć – mówi Hanna Mojsiuk. - Najbardziej stracą duże podmioty z kapitałem zagranicznym, które inwestują w Polsce oraz budowane przez pokolenia firmy rodzinne. Obawiam się, że kolejny raz jesteśmy świadkami sięgania do kieszeni przedsiębiorców bez myślenia o konsekwencjach. Jeżeli firmy, które objęte zostaną daniną, dodatkowo uderzone zostaną wzrostami kosztów pracy, gigantycznymi rachunkami za energię i ciepło, a na dodatek będą mieć problemy z pozyskaniem surowców, to spodziewam się, że zamiast fali nowych inwestycji, będziemy świadkami fali exodusu inwestorów z Polski - dodaje Hanna Mojsiuk. "Ustawy powinny być rzetelnie konsultowane" Rada Przedsiębiorczości zwraca uwagę na inny aspekt - prace legislacyjne. - Po klęsce rozwiązań podatkowych w Polskim Ładzie rząd, nie ucząc się na błędach, funduje firmom kolejny podatek, którego nie konsultuje z przedsiębiorcami. W piśmie kierującym założenia nowego podatku na rządowy Komitet Stały autor tego pomysłu, Minister Aktywów Państwowych, występuje wprost o pominięcie w dalszych pracach legislacyjnych etapów: uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania! - wskazują przedsiębiorcy. - W dbałości o jakość prawa i jego kluczowego wpływu na firmy i gospodarkę, ustawy w tym obszarze powinny być rzetelnie konsultowane – w szczególności ze środowiskami przedsiębiorców i pracodawców, tak aby móc rzetelnie ocenić skutki ich wprowadzenia - dodają. Jak ocenia Rada Przedsiębiorczości, podatek od zysków nadzwyczajnych "jest przejawem skrajnie nieodpowiedzialnej polityki rządu. Jego celem jest wydrenowanie z firm pieniędzy, niezbędnych do ich rooju, kontynuacji działalności w kryzysie i utrzymania miejsc pracy".

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU