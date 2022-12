Nowy obowiązek w ZUS wchodzi za kilka dni. Nie wszyscy potrafią go spełnić

Emeryci i renciści, którzy prowadzą własny biznes lub dorabiają, mają problem z dostosowaniem się do nowych wymogów ZUS. Od nowego roku każdy płatnik składek będzie musiał posiadać aktywny profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Tymczasem oni nie zawsze wiedzą, jak taki profil założyć. Jeśli nie zrobią tego do 30 grudnia, muszą liczyć się z karą.

Od 1 stycznia 2023 r. posiadanie aktywnego profilu na PUE będzie ustawowym obowiązkiem dla wszystkich płatników składek, zarówno tych co opłacają składki sami za siebie, jak i za inne osoby.

Wśród tej grupy, których ten obowiązek dotyczy, są też osoby starsze, emeryci czy renciści, którzy do swojego świadczenia dorabiają prowadząc mały, często jednoosobowy, biznes.

I choć założenie profilu PUE jest proste, to dla starszych osób może nastręczać pewne trudności. Im w założeniu konta na PUE ZUS pomogą pracownicy ZUS. Trzeba się jednak wybrać osobiście do ZUS.

- Jest grono osób, dla których założenie profilu PUE to nie lada wyzwanie, widzimy to na salach obsługi klientów. Ten problem dotyczy przeważnie seniorów, którzy prowadzą swoje małe działalności gospodarcze, tym samy łącząc pracę zawodową z pasją, a przy tym dorabiają sobie do swojego świadczenia. Często w ich pracy nie jest niezbędny ani komputer, ani smartfon, czy też korzystanie z internetu, więc na co dzień nie posługują się tymi rozwiązaniami technologicznymi. To właśnie dla nich założenie profilu na PUE bywa kłopotliwe, dlatego jesteśmy do pomocy – mówi Dorota Królica, naczelniczka Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji w sosnowieckim ZUS.

Seniorów, którzy prowadzą firmy, a mają kłopot z założeniem profilu PUE, ZUS zaprasza do swoich placówek. Eksperci w salach obsługi klientów pomogą nie tylko w założeniu profilu, ale także pokażą jak z niego korzystać, gdzie szukać ważnych dla przedsiębiorcy informacji.

- To bardzo ważne, żeby taki przedsiębiorczy senior, jak każdy inny płatnik, miał swój profil PUE, bo tam będzie przychodziła korespondencja z ZUS – dodaje naczelniczka.

Jak założyć profil w PUE ZUS

Aby założyć profil PUE w placówce ZUS, koniecznie trzeba wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, mieć zapisany przy sobie adres mailowy, jeśli się go nie pamięta, oraz telefon, na który zostanie wysłany SMS z hasłem podczas autoryzacji profilu.