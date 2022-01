Nowe zmiany w Polskim Ładzie. "Nie do końca zdają sobie sprawę, co ich czeka"

- Mam wrażenie, że przedsiębiorcy jeszcze do końca nie zdają sobie sprawy, co ich czeka w związku z Polskim Ładem. Mamy styczeń. Nikt nie zapłacił nowej składki zdrowotnej. Oni nie zdają sobie jeszcze sprawy, jak duże to będą kwoty - mówi Barbara Karwowska, główna księgowa w Biurze Rachunkowym Olatax i firmie Ava Security. Pytana o pomysł na rozwiązanie obecnych problemów mówi: wycofanie się lub przesunięcie tych rozwiązań w czasie.

Jesteśmy po kolejnej zapowiedzi korekt w Polskim Ładzie. Jeszcze nie ma aktów prawnych. Dlatego pytam o wstępną ocenę tego, co zapowiedział premier. Udało się rozwiać nieścisłości?

Mam wrażenie, że wszystko to, co mówią premier i ministrowie uspokaja społeczeństwo, ale na środowisko kadrowe, księgowe, przedsiębiorców działa dokładnie na odwrót.

Wszyscy słyszą, że zarobią więcej, że to, co zostało im zabrane, zostanie oddane, błędy, jakie miały się wkraść w obliczenia, zostaną skorygowane, osoby na zleceniach, wykładowcy akademicy, że oni też nie stracą na zmianach.

Jak te zapowiedzi przekładają się na waszą pracę?

Wprowadzają jeszcze większy chaos. Sam Polski Ład w swojej pierwotnej wersji został przygotowany w ogromnym pospiechu, bez odpowiednich konsultacji, a dodam, że jest to bardzo obszerna ustawa, zawiera ponad 700 stron.

By przygotować się na funkcjonowanie w oparciu o pierwszą wersję tego dokumentu, mieliśmy bardzo mało czasu. Wszystkie szkolenia były robione w biegu, było mało czasu na czytanie nowej literatury, udział w webinarach, czytanie forów księgowych, biur rachunkowych, śledzenie na bieżąco stron ministerstwa. Programy księgowe zostały dostosowane do tej wersji również na szybko.

Myśleliśmy, że mimo tych trudności opanowaliśmy nowe przepisy, po czym budzimy się w 2022 roku, po naliczeniu pierwszych pensji, i okazuje się, że ludzie dostali mniejszą wypłatę. Zaczyna się szał. Ale dla nas to było oczywiste, że dostaną mniej.

Dlaczego wy o tym wiedzieliście, a Ministerstwo Finansów nie?

Nie rozumiem ich zdziwienia. Przecież były kalkulatory pozwalające wyliczyć wypłatę na nowych zasadach. Były i nadal są skomplikowane wzory do wyliczenia ulgi dla klasy średniej. Co najlepsze, przecież to resort finansów to wszystko przygotowywał. Nie użył ich ani razu, żeby sprawdzić, jak działają? Nie spojrzał na wynik tych wyliczeń?

Co teraz?

Jest wiele firm, które pensję naliczają na 25. czy 27. dnia miesiąca. One mają kilka dni, by na nowo przeliczyć wynagrodzenia. Przed konferencją z 21 stycznia konsultowałam z doradcami podatkowymi, co radzić przedsiębiorcom, którzy zatrudniają wiele osób na umowach zlecenie, ogólnie z tymi osobami, które znalazły się grupie, która na zmianach miała najwięcej stracić. Co mają zrobić, by skutki Polskiego Ładu zminimalizować. Teraz okazuje się, że większość z tego, co im mówiłam, jest nieaktualne. Wszystkie informacje, które przekazywałam pracownikom, również w dużej części okazały się nieaktualne. A wszystko zmieniło się w ciągu kilkunastu minut. W piątek o godz. 12 jeszcze było aktualne, o godz. 12.15 już nie.

Czeka nas więc kolejna fala informacji o tym, że pracownicy otrzymali niższe wynagrodzenia?

Teoretycznie mają otrzymać wyższe.

A praktycznie?

W przypadku osób pracujących w oparciu o umowy zlecenia rzeczywiście była to grupa, która bardzo mocno odczuła negatywne skutki zmian. Różnice w ich pensjach były dość znaczne. Ale przy rozliczeniu rocznym to, co teraz im zabrano im miało zostać wyrównane. Przy czym mówię o teorii. Bo nie znamy przypadku każdej osoby, ona może gdzieś jeszcze pracować, mieć firmę. To wszystko wpływa na jej sytuację. Do tego przy tak galopującej inflacji pieniądze, które dostaliby w kwietniu przyszłego roku, będą dużo mniej warte.

Ale jak widać po trzech tygodniach stycznia, co chwilę mamy zmianę. Nie wiem, co się wydarzy do 2023 roku. Po konferencji z 21 stycznia w ich przypadku mamy zastosować przepisy takie same, jak do umów o pracę. Teoretycznie więc dostaną takie same pensje, jak w zeszłym roku. Praktyka wyjdzie w praniu.

Całe to zamieszanie spadło na waszą głowę. Kiedy zbliżał się czas wypłat i było wiadomo, że może być jakiś problem, wysłałam maila do swojej kadrowej z pytaniem, co mnie czeka. Przypuszczam, że nie tylko ja tak zrobiłam. Jak wy sobie radzicie z tym natężeniem obowiązków?

Szczerze? Ciężko. Człowiek poświęcił tyle czasu na przyswojenie zasad obowiązujących w pierwszej wersji Polskiego Ładu, tymczasem wszystko się zmieniło. Nic z tego nie jest aktualne. Do tego rząd stwierdza, że niższe pensje to wina kadrowych i księgowych, bo źle je wyliczyły.

Jeszcze w trakcie trwania ostatniej konferencji dostałam lawinę maili ze screenami wpisów na Twitterze i telefonów z pytaniem o pensje, które miały być wypłacane 21 stycznia. Chwilę przed konferencją rozmawiałam z klientką, której tłumaczyłam wypłaty dla zleceniobiorców do przelania pod koniec stycznia. Skończyłam rozmowę. Zaczęła się konferencja i większość z tego, co jej powiedziałam, stało się nieaktulane.

fot. Pixabay

Przedsiębiorcy chcieli wiedzieć, co mają zrobić, ile będą musieli dopłacić. Bo przecież pensja pracownika to nie jest tylko kwota netto. Od niej zależy wiele innych rzeczy, wysokość składek na ZUS, podatek itp. Przecież mówimy o pieniądzach, a w firmie wszystko musi się zgadzać pod tym względem. Tymczasem koszty pracodawców poszły mocno w górę. Oni muszą znaleźć środki na pokrycie tych kosztów. Najczęściej podnoszą ceny swoich usług i towarów, co odczuje każdy z nas.

Co pani mówi przedsiębiorcom, którzy chcą odpowiedzi na te pytania? Prawo zmienia się niemal z tygodnia na tydzień.

Na szczęście w takiej sytuacji nie jestem tylko ja jedna. To ogólnopolski problem. Każdy widzi, co się dzieje. Do wszystkich docierają informacje o kolejnych zmianach. Zastanawiam się czy ludzie, którzy przygotowują te przepisy, sami wiedzą, co odpowiedzieć na takie pytanie. Sadzę, że nie.

Dodam tak na rozluźnienie - Monika Smulewicz, autorytet w dziedzinie kadr i płac, kilka dni temu wrzuciła w mediach społecznościowych żartobliwy filmik, na którym pokazuje, że jest w kosmosie. Więc jeżeli ona nie wie, co trzeba zrobić, to nie sądzę, że w ministerstwie siedzą tęższe głowy.

Jak przedsiębiorcy reagują na te zmiany?

Mam wrażenie, że jeszcze do końca nie zdają sobie sprawy, co ich czeka. Mamy styczeń. Nikt nie zapłacił nowej składki zdrowotnej. Oni nie zdają sobie jeszcze sprawy, jak duże to będą kwoty.

Jak duże?

Bardzo duże. Podam przykład rozliczenia ryczałtowego. Tam są trzy stawki składki zdrowotnej uzależnione od wysokości przychodu. Weźmy średni szczebel, w którym zarabiamy między 60 tys. zł a 300 tys. przychodu. Taka osoba będzie musiała zapłacić około 560 zł składki miesięcznie, gdzie teraz płacił 381 zł. Ale do tej pory składkę można było wrzucić w koszty, ona pomniejszyła podatek. Jeżeli taki przedsiębiorca miał do zapłaty 1000 zł podatku, to odejmował sobie 300 zł składki i wychodziło mu 700 zł. Teraz nie dość, że zapłaci 1000 zł podatku, to jeszcze będzie musiał zapłacić 560 zł składki zdrowotnej, plus składki społeczne. Mniej więcej wyjdzie o 800 zł więcej do zapłaty. Ale jego przychód się nie zmieni. Będzie zarabiał dokładnie tyle samo.

Już nie wspomnę o liniowcach. Do tej pory mieli stałą kwotę, około 400 zł składki zdrowotnej. Teraz będzie to 4,9 proc., więc zarabiając 100 tys. będą musieli zapłacić 5 tys. składki zdrowotnej. Rocznie to 60 tys. zł samej składki zdrowotnej!

Rozumiem, że ktoś powie: 100 tys. to spory zarobek, jednak musimy pamiętać, że to nie jest pełne przełożenie. Nie każdy zobaczy takie pieniądze na czysto w danym miesiącu, a składkę zapłacić będzie musiał.

Polski Ład ma pobudzić naszą gospodarkę do rozwoju po pandemii. Ma poprawić nasze warunki bytowe. Przyniesie taki efekt?

W przypadku osób najmniej zarabiających zmiana jest na plus. Wyliczając ich pensję od 3010 zł w grudniu, na starych zasadach mieliby o ok. 180 zł mniej. Tyle zyskali co miesiąc na Polskim Ładzie. Czy to są tak duże pieniądze, że warte są takiego zamieszania? Nie mnie to oceniać. Z pewnością dla tych osób wzrost jest odczuwalny i się z niego cieszą.

Jednak w Polsce 90 proc. ludzi nie zarabia minimalnej krajowej. Polski Ład nie dotyka tylko ich. On dotyka wszystkich – przedsiębiorców, pracodawców. Im dodano kolejny podatek. Inaczej nie można nazwać tak dużej podwyżki składki zdrowotnej. Nie sadzę, aby przez płacenie 5 tys. składki miesięcznie zyskali oni szybszy dostęp do lekarzy. Szpitali może przybędzie, ale kto będzie w nich leczył?

Jak ogarnąć ten chaos? Wiele organizacji apeluje o wycofanie się ze zmian i napisanie przepisów od nowa. A skoro premier zapowiedział, że będzie można rozliczać się tak jak w 2021 roku, to jest to dodatkowy impuls do tego, żeby zmian nie wprowadzać.

Wycofanie się czy przesunięcie w czasie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Zresztą o tym mówią nie tylko pracodawcy, ale też przedstawiciele środowisk kadrowo-płacowych. Byłby czas na interpretacje tych przepisów. Ale wątpię, czy rząd zdecyduje się na taki krok. Czas jest. Jeszcze nikt nie zapłacił wyższej składki zdrowotnej. A pensje rzeczywiście można jakoś wyrównać. Ten jeden miesiąc przeliczyłoby się na nowo.

Na podsumowanie rozmowy zapytam o to, co obecnie jest największym wyzwaniem związanym z Polskim Ładem

Brak jedności i spójności. Choć z drugiej strony trochę nietrafnie mówić, że w kadrach brakuje spójności, skoro posługujemy się cyframi. 2 plus dwa zawsze wyjdzie 4. Jeżeli zastosowaliśmy wzory, które podało nam Ministerstwo Finansów i w ten sposobów wyliczyliśmy wypłaty, a ministerstwo stwierdziło, że zrobiliśmy to źle, to chyba coś tu jest nie tak.

Wskazałabym też na zbyt szybkie wprowadzanie nowych zmian. Dowiadujemy się o nich na Twitterze czy Facebooku. Chyba to nie jest odpowiednie miejsce do informowania o tak ważnych rzeczach. Do tego jeśli ktoś nie ma tam konta, nie jest na bieżąco.

Kolejny problem to zbyt mało konkretne informacje. Problemy z szybką aktualizacją programów księgowo-kadrowych. Na to potrzeba czasu, a korekty wprowadzane są tak szybko, że firmy nie nadążają za tym. Ja w tym tygodniu miałam mieć aktualizację oprogramowania do tego, co ogłosiło ministerstwo w piątek 7 stycznia. Tymczasem już po konferencji z piątku 21 stycznia, część z poprzednich zmian jest nieaktualna. Wszystko trzeba zaczynać od początku.